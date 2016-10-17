– October 17, 2016

إصابة نجل قيادي بالإتحاد الكردستاني في الخازر

البارزاني: إتفاق مع بغداد بشأن

مصير المناطق المحرّرة

بغداد ـ تمارا عبد الرزاق

اكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تطهير 200 كيلو متر في المرحلة الاولى من معركة تحرير مدينة الموصل، مطمئناً أهالي المدينة بأن قوات البيشمركة والقوات الأمنية حريصة على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وأشار إلى وجود اتفاق مع بغداد بشان مصير ومستقبل المناطق التي سيتم تحريرها.وقال البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أمنيين عقد في محور الخازر بمحافظة نينوى امس إن (المعارك تجري وفق ما مخطط لها، ومستمرون في توجيه الضربات لتنظيم داعش وتم تطهير 200 كيلو متر في المرحلة الاولى من معركة الموصل).وطمأن البارزاني أهالي الموصل بأن (القوات العراقية والبيشمركة حريصة كل الحرص على تحريرهم وحمايتم وحماية ممتلكاتهم).ملفتا الى (وجود تنسيق عال بين الجيش العراقي والبيشمركة والنتائج التي تحققت تؤكد ذلك).وقال البارزاني إن (هناك اتفاقاً بيننا وبين بغداد على مصير ومستقبل المناطق المستعادة في الموصل ونعمل أن لا تكون أية مشاكل سياسية وأمنية مع حكومة بغداد).معربا عن أمله بأن (تكون هناك خطط سياسية كما الخطط العسكرية).وأشار إلى (عدم وجود تغييرات فيما يخص التنسيق بين بغداد وأربيل ولا يمكن للارهاب أن يصمد اذا استمر التعاون بيننا).وقال مصدر امس إن (اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش جرت ضمن معركة محور الخازر ما أسفر عن استشهاد 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 7 آخرين بجروح من بينهم نجل النائب الأول للأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني شالاو كوسرت رسول).وفي ديالى أعلن القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران في تصريح امس عن (اعتقال ضابط برتبة عقيد في الجيش السابق يشغل منصبا بارزا في تنظيم داعش).وقال امر لواء 24 في الحشد الشعبي زياد التميمي في تصريح امس ان (مفارز قتالية من الحشد والفرقة الخامسة نفذت عمليات توغل مهمة في المحيط الشرقي لتلال حمرين اسفرت عن ضبط معسكر سري للتدريب تابع للتنظيم جرى تدميره بالكامل).