– October 17, 2016

اليوم إستكمال التحقيق بإنفجاز أنبوب

غاز في الصالحية

بغداد ـ داليـا احمـد

تستكمل هيئة خدمات محافظة بغداد تقريرها التحقيقي بشأن انفجار انبوب غاز في احدى العمارات السكنية بمجمع الصالحية السكني. وقال رئيس لجنة الطاقة في الهيئة مشـــتاق الشمري لـ (الزمان) امس ان (الهيئة ارسلت فرق كشـــــــف للتحقيـــــــق في مسببات الانفجار والاضرار التي خلفها). واوضح ان (الهيئة من المؤمل ان تخرج اليوم بالتقارير النهائية وتوثقها امام وسائل الاعلام).فيما بادرت امانة بغداد برفع الانقاض التي خلفها الانفجار. وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة لـ(الزمان) امس ان (الامانة بادرت بتحريك الياتها لرفع الانقاض التي خلفها الانفجار) . واوضح ان (المجمعات السكنية تعود مسؤوليتها الى جمعيات مختصة لذلك لا يمكن ان ندلي بنتيجة الخسائر المتحققة الا بعد ان يتم الكشف عنها بالكامل من الجهات المسؤولة).