– October 17, 2016

كبريت المشراق والحمدانية تحت السيطرة وطلعات جوية تنطلق من بلد والقيارة

الدفاع ومكافحة الإرهاب لـ (الزمان): داعش يتلقى مفاجأة والقوات تتقدم أسرع من خطة تحرير الموصل

الأهالي يسربون معلومات من باب الطوب ودوميز عن تحركات التنظيم

بغداد – محمد الصالحي

دمرت القطعات العسكرية المشتركة خطوط الصد الدفاعية التابعة لتنظيم داعش في محاور تحرير محافظة الموصل وسط تقدم القوات الامنية وسيطرتها على قرى ونواح ومناطق عدة.وياتي التقدم مع توقعات بحسم المعركة عسكريا بعد تخبط التنظيم وانهياره.وقال مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العميد تحسين ابراهيم لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية في محاور القتال تتقدم اسرع من ما مخطط له امام انهيار خطوط داعش).واضاف ان (الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش دمرت في محوري خازر وكوير خطوط دفاع العدو الامامية بعد قتل العشرات منهم).وتابع ان (داعش ينتظر مفاجأة مزلزلة وغير متوقعة بحماسة القوات المشتركة من قوات الجيش ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والبيشمركة والحشد الشعبي).وقال مصدر في القوة الجوية العراقية لـ (الزمان) امس ان (القوة نفذت منذ انطلاق ساعة الصفر لغاية ظهر امس 16 طلعة جوية لدك اوكار تنظيم داعش انطلاقا من قاعدتي بلد والقيارة الجويتين).واضاف ان (القصف استهدف مراكز السيطرة والقيادة للتنظيم فضلا عن اسناد القطعات العسكرية المتقدمة).وتابع ان (طائرات اف 16 وكذلك المسيرة والسيخوي والطائرات التشيكية تشارك بثلاثة اسراب متتالية لدك اوكار التنظيم).وقالت مصادر من داخل الموصل لـ (الزمان) امس ان (الاهالي يترقبون على احر من الجمر انقاذهم من تنظيم داعش ولاسيما ان معظمهم استنفد خزينه الغذائي والمالي منذ اسبوع بعد تطويق المدينة من كافة الجهات).واضافت ان (سكان الموصل لديهم تعاون وثيق مع القوات الامنية ولاسيما في احياء سومر وباب الطوب ودوميز وهي احياء ثقل لداعش من خلال تزويد القوات المحررة بمعلومات غزيرة بتواجد وانتشار عناصر التنظيم ومقار سيطرتهم).وتابع ان (القوات الجوية استهدفت معظم تلك المقار خلال الساعات الاولى من انطلاق العمليات العسكرية واسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم).واشارت الى ان (المعارك تدور في مناطق الحمدانية قرب القيارة وكوير ومحاور سد الموصل وسهل نينوى التي خالية بالاصل لان معظم سكانها مهجرين).وقال مصدر ان (تنظيم داعش توعد الاهالي في حال استخدام الهواتف المحمولة بالاعدام فورا دون عرضهم الى ما يسمى المحاكم الشرعية).وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (اهالي قريتي اللزكة والحود جنوب الموصل انتفضتا ضد مسلحي تنظيم داعش وقتلت ستة من عناصره).ودعا القوات الامنية المشتركة الى (سرعة تقديم العون والمساعدة لانتفاضة الاهالي). مشيرا الى أن (تنظيم داعش بدأ بالتحشد في محيط القريتين للانتقام). مؤكدا أن (موقف الاهالي يمثل مرحلة مهمة في القضاء على التنظيم).وقال مصدر امس ان (احد شباب الموصل الثائرين على تنظيم داعش نجح في الوصول الى جامع النوري الكبير ورفع العلم العراقي فوق احد اركانه في خطوة شجاعة اعطت للاهالي الاحساس بالتفاؤل وبقرب النصر).ملفتا إلى أن (الجامع صلى وخطب به البغدادي في العام 2014 واعلن منه دولة الخلافة المزعومة). واضاف ان (رفع العلم على ذلك الجامع يمثل دلالة مهمة).مبينا ان (الجامع كان يحظى بحراسة مشددة من عناصر داعش قبل انسحابه منذ يومين).وقال رئيس جهاز مكافحة الأرهاب عبد الغني الأسدي في بيان تلقته (الزمان) امس (نطمئن اهالي الموصل وندعوهم بعدم النزوح والبقاء في دورهم لان تعاونهم الاستخباري معنا رائع ومبهر).وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (افراد اللواء الآلي 36 واللواء المدرع 35 الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث تدخل سريع الفرقة الأولى تمكنوا من تحرير قرية إبراهيم الخليل وقرية كان حرامي ويطوقون قرية دزيزة ضمن محور الكوير).وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من الوصول إلى مشارف قضاء الحمدانية).وأضاف الجبوري أن (قواتنا تتجه نحو القضاء لتحريره من سيطرة تنظيم داعش).وقالت قيادة الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المرحلة الاولى من عمليات تحرير الموصل التي انطلقت ستشمل تحرير القرى والقصبات وتأمين طرق آمنة للمدنيين).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (قطعات مغاوير النخبة والرد السريع باسناد الفرقة الالية المدرعة دخلت قرية النجمة وحاصرت معقل الإرهاب في ناحية الشورة).

وذكر مصدر امس ان (قوات جهاز مكافحة الارهاب قامت بعملية انزال جوية، تتم من خلالها السيطرة على معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل). واضاف المصدر ان (قوات البيشمركة تستعد لاقتحام ناحية تلكيف بعد دكها بالصواريخ والتي تبعد عن مركز الموصل 15 كم فقط). واوضح المصدر ان (رتلاً كبيراً لتنظيم داعش يتألف من عربات مصفحة ذات لون اسود معروفة بأنها وسائل نقل القيادات الرفيعة في التنظيم تعرض لقصف جوي عنيف لدى مروره في منطقة الغابات بمحيط مدينة الموصل).وأضاف إن (سيارات حمل تابعة للتنظيم نقلت جرحى القصف الى مستشفى الموصل على وجه السرعة فيما فقد مقاتلو التنظيم توازنهم وبدأوا بإطلاق النار العشوائي في الهواء وسط حالة من الفوضى والإرباك).