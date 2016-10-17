– October 17, 2016

رومينيغه يوبّخ لاعبي بايرن ميونيخ

{ برلين – وكالات: وبخ الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه لاعبي الفريق البافاري، بعد التعادل الأخير المخيب للآمال في الدوري أمام آينتراخت فرانكفورت. ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية ما تحدث به رومينيجه حيث قال: لم يكن بايرن ميونيخ الذي نعرفه هو من يلعب، لا يمكن أن نلعب بهذه الطريقة هذا لم يكن مقبولًا يجب أن ندخل بعقلية مختلفة. وأضاف: نعم لدينا بعض اللاعبين الغائبين للإصابة ولكن لا يوجد أي عذر، لدينا لاعبين بجودة عالية، من الخطأ أن يكون هناك أعذار، ربما يجب أن نشعر بالحظ لأننا حصلنا على نقطة بالنظر لما أظهرناه في الشوط الأول. وردًا على سؤال حول التدابير اللازمة عليها قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال يوم غدا الأربعاء ، قال: يجب أن نظهر بموقف مختلف بسرعة، وإلا فإننا سوف ندخل في دوامة من المشاكل. يذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ كان قد انتقد أداء لاعبي فريقه أمام فرانكفورت ووعد بتغييرات في المباريات المقبلة.