– October 17, 2016

فياريال يتساوى مع برشلونة بخماسية في سيلتا فيغو

ميلان يصعد للمركز الثالت ومارسيليا تستعيد نغمة الإنتصارات

{ مدن – وكالات: اكتسح فياريال ضيفه سيلتا فيجو بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب المادريجال ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز قفز فياريال للمركز الخامس بـ16 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة الرابع وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر وريال مدريد صاحب الوصافة. شهد الشوط الأول تسجيل ثلاثة أهداف، حمل اثنان منها توقيع روبرتو سوريانو (ق8) و(ق12)، بينما أضاف سيدريك باكامبو الهدف الثالث (ق38). ومع بداية الشوط الثاني وضع دانييل واس هدفا في مرماه لتصبح النتيجة 4-0 قبل أن يسجل مانو تريغيروس الهدف الخامس في الرمق الأخير من المباراة. وتأتي خسارة سيلتا فيجا بعد ثلاثة انتصارات متتالية كان أخرها على برشلونة في الجولة السابعة ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ12.

المركز الثالث

وحقق ميلان فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام مضيفه كييفو فيرونا بنتيجة (3-1)، مساء اول امس الأحد على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي في إطار الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجل السلوفاكي جوراي كوشكا هدف التقدم لميلان من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية التسعين لمرمى حارس كييفو ستيفانو سورينتينو محرزا أحد أجمل أهداف السيري آ خلال الموسم الحالي في الدقيقة (45). وأضاف الفرنسي مباي نيانج الهدف الثاني للروسينيري من تسديدة قوية بيسراه مرت على يسار سورينتينو، مستغلا تمريرة رائعة من زميله بونافينتورا، في الدقيقة (46)، واختتم البديل الكولومبي كارلوس باكا ثلاثية ميلان من تسديدة غيرت اتجاهها باصطدامها بمدافع كييفو في الدقيقة (90+3). في المقابل سجل السلوفيني فالتر بيرسا هدف كييفو فيرونا الوحيد من تسديدة صاروخية لكرة ثابتة مرت على يسار دوناروما في الدقيقة (75). وواصل ميلان انتصاراته محققا فوزه الثاني على التوالي بعد بيسكارا والخامس له في البطولة ليرفع رصيده إلى (16 نقطة) في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما، صاحب المركز الثاني، قبل أن يواجه الروسينيري منافسه يوفنتوس في الجولة التاسعة. في المقابل تعرض فريق كييفو فيرونا للخسارة الثالثة له هذا الموسم وتجمد رصيده عند (13 نقطة) ليتراجع للمركز السادس. لعب الايطالي فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لميلان، بطريقة (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من: دوناروما، أباتي، رومانيولي، باليتا، دي تشيليو، كوشكا، لوكاتيلي، بونافينتورا، سوسو، نيانج، لابدولا. في المقابل لعب الايطالي رولاندو ماران، مدرب كييفو فيرونا، بطريقة (4-3-1-2) معتمدا على ستيفانو سورينتينو، داينيللي، كاسياتوري، ماسيمو جوبي، إيزكو، أليساندرو جامبريني، رادوفانوفيتش، فالتر بيرسا، لوكاس كاسترو، إنكليسي، فلوريس سدد خيسوس فيرنانديز سوسو أول كرة لميلان مرت بجوار القائم (1)، ورد السلوفيني فالتر بيرسا بتسديدة لكييفو مرت فوق عارضة ميلان (8)، وكانت أخطر فرصة للفريق الضيف عن طريق رأسية جيانلوكا لابادولا مرت من سورينتينو قبل أن يبعدها كاسياتوري، مدافع كييفو. تصدى دوناروما حارس ميلان لتسديدة أنتونيو فلورو فلوريس (21)، وتمركز اللعب في وسط الملعب وغابت الخطورة على مرمى الفريقين لمدة عشر دقائق قبل أن يعود الإسباني سوسو لمواصلة تسديداته البعيدة عن المرمى (35)، في المقابل تصدى دوناروما لتسديدة بيرسا في الدقيقة (37). جاء هدف التقدم للضيوف في الدقيقة (45) بعد أن استغل كوشكا خطأ دفاعيا وانطلق بالكرة قبل أن يسددها صاروخية لتسكن الزاوية التسعين لمرمى كييفو، وبعدها مرت تسديدة أخرى لكوشكا مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان على كييفو (1-0). وفي الشوط الثاني، ومن أول هجمة منظمة للضيوف مرر بونافينتورا الكرة لزميله نيانج الذي سددها بيسراه قوية مرت على يسار حارس كييفو محرزا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة (46). حاول أصحاب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف لتقليص الفارق وسدد إيزكو كرة قوية مرت بجوار القائم (49)، ورد لابادولا وسوسو ونيانج بثلاث فرص متتالية للضيوف انتهت برأسية نيانج فوق العارضة (54). وتصدى دوناروما، حارس ميلان، لتسديدة إيفان رادوفانوفيتش (55)، ورد سوسو بتسديدة لميلان مرت بجوار القائم، قبل أن يدفع مدرب كييفو بالبديل ريكاردو ميجيورني على حساب إنكليسي (60). وأنقذ سورنتينو، حارس كييفو، لهدف محقق من انفراد لابادولا وتسديدة برعونة في جسم الحارس (63)، تبعها نيانج بتسديدة تصدى لها حارس كييفو (64)، وبعدها شارك دي جوزمان على حساب إيزكو في كييفو. دفع مدرب ميلان بالبديل سوزا على حساب لابادولا، قبل ان يسجل فالتر بيرسا هدف كييفو الأول من كرة ثابتة سكنت شباك ميلان (76). وفشل أصحاب الارض خلال الدقائق المتبقية في إدراك التعادل وأثمرت تبديلات مدرب ميلان الهجومية في تسجيل البديل باكا لهدفه السابع هذا الموسم من تسديدة ارتطمت بمدافع كييفو في طريقها لهز الشباك لتنتهي المباراة بعدها.

نغمة الانتصارات

وحقق مارسيليا فوزا صعبا على حساب ضيفه ميتز بهدف على ملعب فيلودروم مساء اول امس، الأحد، في ختام الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي الليج آ. يدين فريق الجنوب الفرنسي بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه المخضرم بافيتيمبي جوميس صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 13 من بداية اللقاء. واستعاد مارسيليا بهذه النتيجة الانتصارات من جديد، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل سلبيا أمام آنجيه، ليرتفع رصيده لـ12 نقطة في المركز الثاني عشر. بينما توقف رصيد ميتز عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.