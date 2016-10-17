– October 17, 2016

رسالة لن تموت

بماذا يطمح الشاب العربي بعد ان اصبح العالم مجرد اوهام اصبحت الأحلام مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء وما هو بشيء اصبح شاباً مجهول المستقبل كل هذا واكثر اصاب المجتمع العربي مثل العراق سوريا فلسطين ليبيا اليمن مصر والكثير من الدول واصبح المواطن العربي مقيد بكثير من الأمور منها الأحكام والقوانين التي فرضها عليه الواقع والتاريخ المزيف الذي كان يكتب على ايدي الحكام ونحن نرى الضفة الأخرى اليسوا بشراً مثلنا لماذا هم يعيشون وسط مجتمع منفتح متحرر من القيود الدينية والقيود العرقية اما نحن فمازلنا نتصارع على من سيصبح الأفضل على حساب الأخر كثرة الصراعات بين الدول العربية والحكام على كافة الجوانب واكثرها هو الجانب الديني الذي دمر الكثير من البلدان كالعراق وسوريا وحربهم مع التنظيم المتطرف (داعش) داعش ما هي الا صنيعة صهيونية بتنفيذ عربي وللأسف العرب مجموعة من المغفلين استطاعت اسرائيل التحكم بهم لا اقصد كل العرب ولكن اغلبهم طوع اسرائيل ،،،.. سوء سياسه البلدان العربيه هو الذي جعل رئس الأفعى اسرائيل ان تتحكم بهذه الدول وتجعل منهم اداة لتنفيذ مخططاتهم التي ترمي لتقسيم الدول العربيه الى دويلات صغير كي تستطيع ان تشتت قواهم في الصراع ما بينهم ويمكن السيطره عليهم ،،،،نعم السياسة الخاطئة هي التي اوصلت العرب الى هذا الطريق المظلم والرغبة في الصعود على حساب بعضهم البعض والى متى سيبقى هذا التفكير الظلامي موجود الى متى ونحن نموت في الشوارع السنا بشر يامن تدعون دين الأسلام افعلا انتم مسلمون ام انكم متأسلمون ماذا يعني دينكم اليس هو الأسلام يعني السلام والحب ماذا يعني قرآنكم الذي يحث على انكم شعوب وقبائل لتعارفوا بينكم ،،،، رسالتي لم ولن تتوقف ايها العالم ايها البشر نحن نعيش حياة بائسة حياة مظلمة الأطفال تقتل وتحرق الشباب تذبج وتقتل النساء تغتصب وتسبى وتقتل التفجيرات تجتاح كل مكان كل هذا بمسميات الدين والعرق والطائفة ا يجب ايقاف اراقة الدماء في هذه البلدان التي اصبحت ملعباً لصراعات بلدان كبيرة واصبحت ملعباً لتصفية الحسابات لقد دمروا العراق وسوريا قتلوا هجروا السنة وقتلوهم قتلوا المسيحيين والصابئة اغتصبوا الأزيديات وباعوهن قتلوا الشيعة ،، اجبروا الشباب والأطفال الى الأنظمام الى مجاميع متطرفه تحت مسمى الدولة الأسلامية داعش و الذي يرفض مصيره الموت يدعون انهم مسلمون وهم ليسوا بمسلمين

حيدر حسن- بغداد