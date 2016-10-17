رسالة لن تموت
رسالة لن تموت
بماذا يطمح الشاب العربي بعد ان اصبح العالم مجرد اوهام اصبحت الأحلام مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء وما هو بشيء اصبح شاباً مجهول المستقبل كل هذا واكثر اصاب المجتمع العربي مثل العراق سوريا فلسطين ليبيا اليمن مصر والكثير من الدول واصبح المواطن العربي مقيد بكثير من الأمور منها الأحكام والقوانين التي فرضها عليه الواقع والتاريخ المزيف الذي كان يكتب على ايدي الحكام ونحن نرى الضفة الأخرى اليسوا بشراً مثلنا لماذا هم يعيشون وسط مجتمع منفتح متحرر من القيود الدينية والقيود العرقية اما نحن فمازلنا نتصارع على من سيصبح الأفضل على حساب الأخر كثرة الصراعات بين الدول العربية والحكام على كافة الجوانب واكثرها هو الجانب الديني الذي دمر الكثير من البلدان كالعراق وسوريا وحربهم مع التنظيم المتطرف (داعش) داعش ما هي الا صنيعة صهيونية بتنفيذ عربي وللأسف العرب مجموعة من المغفلين استطاعت اسرائيل التحكم بهم لا اقصد كل العرب ولكن اغلبهم طوع اسرائيل ،،،.. سوء سياسه البلدان العربيه هو الذي جعل رئس الأفعى اسرائيل ان تتحكم بهذه الدول وتجعل منهم اداة لتنفيذ مخططاتهم التي ترمي لتقسيم الدول العربيه الى دويلات صغير كي تستطيع ان تشتت قواهم في الصراع ما بينهم ويمكن السيطره عليهم ،،،،نعم السياسة الخاطئة هي التي اوصلت العرب الى هذا الطريق المظلم والرغبة في الصعود على حساب بعضهم البعض والى متى سيبقى هذا التفكير الظلامي موجود الى متى ونحن نموت في الشوارع السنا بشر يامن تدعون دين الأسلام افعلا انتم مسلمون ام انكم متأسلمون ماذا يعني دينكم اليس هو الأسلام يعني السلام والحب ماذا يعني قرآنكم الذي يحث على انكم شعوب وقبائل لتعارفوا بينكم ،،،، رسالتي لم ولن تتوقف ايها العالم ايها البشر نحن نعيش حياة بائسة حياة مظلمة الأطفال تقتل وتحرق الشباب تذبج وتقتل النساء تغتصب وتسبى وتقتل التفجيرات تجتاح كل مكان كل هذا بمسميات الدين والعرق والطائفة ا يجب ايقاف اراقة الدماء في هذه البلدان التي اصبحت ملعباً لصراعات بلدان كبيرة واصبحت ملعباً لتصفية الحسابات لقد دمروا العراق وسوريا قتلوا هجروا السنة وقتلوهم قتلوا المسيحيين والصابئة اغتصبوا الأزيديات وباعوهن قتلوا الشيعة ،، اجبروا الشباب والأطفال الى الأنظمام الى مجاميع متطرفه تحت مسمى الدولة الأسلامية داعش و الذي يرفض مصيره الموت يدعون انهم مسلمون وهم ليسوا بمسلمين
حيدر حسن- بغداد