– October 17, 2016

حركة آيزيدية تطالب بإنقاذ المختطفات لدى داعش

صندوق إعادة الإعمار يبحث الواقع الصحي في المناطق المحررة

بغداد – داليا احمد

ناقش صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة مع عدد من المحافظين انعاش القطاع الصحي في المناطق المحررة من داعش وتجهيزه بالمعدات والاجهزة اللازمة، فيما طالبت حركة ايزيدية رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل فريق عمل امني لإنقاذ المختطفات لدى داعش في الموصل.ونقل البيان عن رئيس الصندوق عبد الباسط تركي قوله خلال اجتماعه مع عدد من محافظي المناطق المحررة لمناقشة الوضع الصحي في المناطق المحررة والتي ستحرر أن (قطاع الصحة من أولويات عمل الصندوق لذا أخذ على عاتقه وضع الاسس المهمة من أجل تهيئة هذا القطاع في المناطق المحررة ودراسة الإمكانيات التي ستوفر له)، مضيفاً أن (الصندوق سيتابع ملف القطاع الصحي في المناطق المحررة والتي ستحرر قريباً بالتعاون مع إدارة المحافظات في تلك المناطق واختيار انسب الطرق وأسرعها لتوفير الخدمات الصحية لمواطنيها). واشار تركي إلى(تحديد أولويات المشاريع التي يجب المباشرة بها في هذه المحافظات وتكليف المكتب الإستشاري الهندسي بوضع التصاميم وجداول الكميات لهذه المشاريع). وبحسب البيان فقد اكد المجتمعون (ضرورة توفير البنى التحتية للقطاع الصحي من خلال اتباع المعايير الحديثة في إعادة الاعمار). وحضر الاجتماع محافظا الانبار وصلاح الدين ونائبا محافظي نينوى وكركوك، وممثل عن محافظة ديالى، القول من جهة اخرى، طالب مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب حجي كندور العبادي بتشكيل فريق عمل امني للعمل على إنقاذ المختطفات لدى داعش في الموصل.وقال كندور وهو ممثل كوتا الايزيدية في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب امس ان(حجم الكارثة الانسانية التي حلت بجميع ابناء الشعب العراقي كبيرة وبالأخص أبناء القومية الايزيدية وما تعرضوا اليه من ابادة جماعية وقتل واختطاف وسبي للنساء)، مضيفاً ان (هناك اكثر من الف طفل ايزيدي لا يزالون يتدربون في معسكرات داعش على كيفية الانتقام وقطع الرؤوس والقيام بعمليات اجرامية ضد الانسانية واكثر من 3 آلاف من النساء والصابئيات الايزيديات واللواتي في قبضة عصابات داعش الاجرامية وهن يتعرضن الى ابشع انواع الجرائم بحق الانسانية امام انظار الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان).وطالب كندور العبادي بـ(تشكيل فريق عمل امني مع القوات المسلحة