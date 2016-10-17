– October 17, 2016

العراق يتسلم مليوني جنيه إسترليني تعويضاً عن كاشف المتفجرات

بغداد ـ شيماء عادل

حصل العراق على تعويض بمبلغ تجاوز المليوني جنيه استرليني جزءا من تعويضات صفقة اجهزة فحص المتفجرات المعروفة بالسونار اليدوي الذي ثبت فشـــله.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس انها (بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل تابعت مصير أموال التعويض التي حصل عليها العراق من المدان الأول في قضية كشف المتفجرات جيم ماكرويك البالغة مليونين وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وواحدا وعشرين جنيها إسترلينيا).واكد البيان (تسلم السفارة العراقيَّة في المملكة المُتَّـحدة صكا بالمبلغ).

ولفت البيان الى ان (المحكمة البريطانية كانت قد قضت بمصادرة أموال المدان ماكرويك البالغة 7.9 ملايين باوند وتعويض العراق الحصة الكبرى من المبالغ المصادرة لاعترافه ببيع أكثر من 6000 جهاز سونار غير صالح للعمل بمبلغ يقارب الـ 40 مليون باوند).

مبينا ان (المدان البالغ من العمر ستين عاماً كان قد سُجِنَ في بريطانيا مطلع آيار من عام 2013 وخضع إلى تحقيقات دامتْ ثلاثَ سنواتٍ بعد إدانته ببيع أجهزةٍ لكشف أسلحة ومتفجرات حيث وجهت إليه ثلاث تهم تطبق في مجال الاحتيال وتبين من سير المحاكمة أن أجهزة الكشف التي أنتجها المدان لم تستند إلى بحث شامل ومعقد وبرنامج تطوير حديث بل عمد المدان إلى استخدام جهاز قديم كان يُستخدم لكشف كرات لعبة الكولف الأمريكية الذي يباع بمبلغ 19.99 دولارا ليبيعه على أنَّه جهازٌ لكشــــــــف المتفجرات والأسلحة بمبلغ 40 الـــــــــــف دولارا حيث توصَّلت المحكمة إلى صعوبة التفريق بين الجهازين).