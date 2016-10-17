– October 17, 2016

مصر تتضامن مع العراق وتنذر الجهات الداعمة للإرهاب

معصوم يشيد بتلاحم القوات المشاركة بإستعادة الحدباء

ترحيب محلي ودولي لإحلال السلام وإعادة إعمار المدن المدمرة

بغداد – علي السيد جاسم

توالت ردود الافعال الدولية والسياسية المرحبة بعمليات تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش ، وكانت جمهورية مصر في مقدمة الدول التي اعلنت رسميا مساندتها العراق ، فيما اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ان هزيمة داعش وتحرير المدينة بات أمرا حتميا.

وقال معصوم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حماية المدنيين من سكان المدينة هي المهمة الأساسية الأولى والعاجلة للقوات المسلحة ولكل العراقيين).وأكد أن (انهيار عصابات داعش أصبح حتمياً وقريباً جدا).مشددا على (ضرورة رص الصف الوطني وراء قواتنا المسلحة).مشيدا (بالتلاحم المصيري التاريخي الذي أبهر العالم بين كافة تشكيلات القوات العراقية المسلحة من أبطال الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي والمتطوعين من أبناء الموصل وعموم محافظة نينوى وعشائرها الذين يخوضون ببسالة نادرة وكرجل واحد الفصول الأخيرة من معركة الشعب).داعيا الأمم المتحدة إلى (التعجيل بتقديم أقصى المساعدات لهم ومضاعفتها).وكان رئيس الوزرء حيدر العبادي قد قال خلال اعلانه ساعة الصفر لانطلاق جحافل القوات لتحرير الموصل (يا ابناء شعب العراق العزيز، ياابناء نينوى الأحبة لقد دقت ساعة التحرير واقتربت لحظة الانتصار الكبير بإرادة وعزيمة وسواعد العراقيين وبالاتكال على الله العزيز القدير أعلن انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى).واضاف (سنعمر مادمرته عصابة داعش ونعيد الحياة ونحقق الاستقرار في الموصل).مؤكدا (قريبا جدا سنكون بينكم لنرفع راية العراق وسط الموصل الحدباء وفي كل مدينة وقرية).ودعا العبادي اهالي مدينة الموصل الى (التعاون مع القوات الامنية كما تعاون اهالي الشرقاط والقيارة). ملفتا الى ان (العملية يتم قيادتها من الجيش العراقي والشرطة الوطنية وليس اي جهة اخرى وهم الذين سيدخلون مدينة الموصل وليس غيرهم وهم منكم واليكم وحريصون عليكم).وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب في بيان امس انه (تزامنا مع انطلاق عمليات تحرير نينوى نؤكد بأن العراقيين يقاتلون داعش بالانابة عن جميع دول العالم وستكون هذه المعركة الضربة القاصمة لظهر الارهاب).مطالبا (بحماية المدنيين المحاصرين داخل الموصل اثناء عمليات التحرير).حاثا الاهالي على (التعاون مع القطعات المحررة حال اقترابها من مناطقكم والاخبار عن وجود المختطفات الايزيديات كون ذلك سيسهم في الحفاظ على السلم الاهلي والبقاء في منازلكم خلال العمليات حفاظاً على ارواحكم وممتلكاتكم). وقال النائب عن المحافظة نايف الشمري في تصريح امس ان (القوات الأمنية والجهات المعنية لم تسجل اية عمليات نزوح من مناطق مدينة الموصل).عازيا ذلك إلى (رسائل التطمين التي بعثتها الحكومة والقوات الأمنية).واضاف ان (عدم نزوح الاهالي سيخدم المعركة ويقلل من حالة الارباك اضافة الى انه سيمنع تسلل الارهابيين مع العوائل النازحة).وقال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس ان (شعبنا الأبي يخوض في هذه اللحظات ملحمة تحرير مدينة الموصل العزيزة من دنس الرجس الداعشي).واضاف ان (أبطال الجيش والشرطة و البيشمرêة والحشدين الشعبي والعشائري شرعوا بتنفيذ الواجب الذي أوكله الشعب لهم وها هم يخوضون معركة التحرير ببسالة وكفاءة عالية ليفشلوا المخططات الخبيثة التي حاولت إقتطاع كبد العراق الموصل الحدباء).

وقال بيان لكتلة المواطن النيابية تلقته (الزمان) امس امس ان (الكتلة تبارك للعراقيين بشرى انطلاق العمليات العسكرية لتحرير الموصل).واضاف (النصر بات قريبا على ايدي الابطال من القوات المسلحة في الجيش والشرطة والحشد الشعبي المقدس والبيشمركة لتحركهم في اكثر من محور من محاور عمليات تحرير نينوى لانقاذ اهلنا في الموصل وتخليصهم مما تعرضوا له من بطش هذه العصابات الاجرامية التي لاتعرف سوى القتل والذبح والتي لا تمت بصلة للاسلام و الانسانية).ونقلت تقارير عن السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان قوله في بيان امس ان (الشعب الامريكي يتمنى النجاح لمهمة الجنود العراقيين الشجعان المرابطين على الخطوط الأمامية).واكد ان (الولايات المتحدة تقف بصفتها قائدة التحالف الدولي لهزيمة داعش جنبا الى جنب مع القوات الأمنية العراقية للمساعدة في تخليص الموصل ونينوى وجميع أنحاء العراق من هذه العصابات الإرهابية).وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان امس ان (المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اعرب عن تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة العراق الشقيق مع بدء معركة تحرير الموصل من قبضة ارهابيي داعش).متمنياً (نجاح العملية وتحقيق النصر المنشود).واضاف ان (على عصابات داعش ومن يتضامن معها أو يتبنى أيديلوجيتها وسائر المجاميع الإرهابية المنتشرة فى مناطق عديدة من دول العالم لا يمكن لها أن تصمد أو تجد ملاذا آمناً أمام إرادة الشعوب المحبة للسلام والاستقرار).