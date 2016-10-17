– October 17, 2016

قانون جديد للأصول – طارق حرب

حيث قد اعلن يـــوم 2016/10/16 ان جلسة البرلمان ليوم 10/17 سيكون من فقراتها مشروع قانون لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية فان الذي نعتقده ونراه ان على اللجنة القانونية البرلمانية اعداد مشروع قانون جديد للاصول لاسباب عديدة منها مضي مدة طويلة على صدور هذا القانون حيث صدر سنة 1971 ومن ثم فانه لم يستوعب الاجراءات الجزائية الجديدة التي ظهرت في العالم بعد هذا التاريخ ومن هذه المبادئ الجديدة التي اعتمدتها تشريعات الدول المختلفة التوسع في اطلاق سراح الموقوفين والمحكومين بكفالة حتى ولو صدر حكم عليهم في عقوبة الاعدام اذ المبدأ الموجود في الدول الاخرى جواز اطلاق سراح المحكوم الصادر بحقه حكم من غير عقوبة الاعدام ولحين صدور حكم محكمة التمييز اي ان موضوع تنفيذ الحكم يتوقف على النتيجة التمييزية في حين ان الموجود في القانون الحالي يخالف ذلك كذلك فان الاتجاه العالمي الان هو التضييق على حالات القاء القبض والتوقيف باقل الحالات وليس بالشكل الواسع الموجود في قانوننا الحالي بحيث يجوز اصدار قبض وتوقيف حتى في جريمة من نوع المخالفة فالاتجاه الان هو عدم جواز اصدار قبض او توقيف في المخالفات والجنح بشكل عام ويكون التوقيف والقبض في الجنايات فقط وعلى قليل منها وليس جميعها كذلك لم ياخذ القانون الحالي بالاحكام الجديدة الخاصة بتنوع العقوبات وعدم الوقوف عند العقوبات المقررة حاليا وهي الغرامة والحبس والسجن والاعدام اذ لا بد من استحداث عقوبات جديدة كعقوبة الخدمة في مؤسسة خيرية او عقوبة تنظيف الشوارع العامة او عقوبة عدم التواجد في اماكن معينة او التوسع في عقوبات الغرامة على حساب العقوبات الاخرى وهذه لا يعرفها القانون الحالي كذلك يحتاج القانون الجديد الى تحديد اجور مجزية للمحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين الذين لا قدرة المالية لهم لتوفير محامٍ والمبلغ الحالي زهيد وبخس لا يدفع المحامي الى الابداع القانوني والقضائي كذلك لا بد من الاخذ بمبدأ الشرعية الاصولية التي اعتمدتها الدول في قوانينها من فترة طويلة في مقابلة الشرعية العقابية اي لا جريمة ولا عقوبة الا بنص كذلك لا بد من مراجعة جميع احكام القانون كالقضايا المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة وحجز الاموال والامر الجزائي والحكم وطرق الطعن واعادة المحاكمة واقضاء الدعوى الجزائية وسوى ذلك من الاحكام الجزائية التي يجب اعادة النظر فيها مع ملاحظة ان التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الاصول منذ 2003/4/9 لحد الان كانت بالنسبة لتنفيذ العقوبات التي تختص بها دائرة الاصلاح الاجتماعي فقط لذلك كانت مشاريع التعديلات تصدر من وزارة العدل وفي هذا الوجه فقط وعدم اجراء اي تعديل في الوجوه الاخرى لقانون اصول المحاكمات الجزائية كذلك لا بد ان نلاحظ ان هذا القانون قد تم تعديله بتشريعات صدرت كقرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل كالقرار (120) لسنة 1994 والخاص بعدم اطلاق سراح المستحوذ على اموال الدولة وكذلك صدرت تشريعات عديدة زمن الحاكم الامريكي (برايمر) تضمن تعديلات لهذا القانون لذا فان الامر يتطلب من اللجنة القانونية البرلمانية الدعوة الى ندوة ومؤتمر لاعداد مشروع قانون جديد ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية الحالي .