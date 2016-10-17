– October 17, 2016

صوارٍ على الطريق – ماجد الكعبي

ذات ليلةٍ شتائيةٍ دافئة كانت الأحاديث بيني وبين زميلي طلال سالم الحديثي تُشَرِّقُ وتُغَرِّبُ وأكواب الشاي تبعثُ في نفسينا شعوراً بالدفء، فاستذكرتُ معه أياماً لذعتني وإياه جمراتٍ أحسبها جمرات تجربةٍ مُرَّةٍ من تجارب الحياة .

أقولُ : كانت أكوابُ الشاي تبعث في النفس شهوة الحديث ولذة السمر فاستجررته إلى أيام صباه ويفاعة شبابه وكأنه كان في شوق إلى قراءة تلك الصفحات الأولى من ( رواية ) مجهولة في حياته التي تتجاوب مع صفحات حياتي الأولى ( والأسى يبعثُ الأسى ) ، فكان أن سجلتُ بقلمي ماأملاه عليَّ لأنقله إلى قرائي في هذه الصفحات التي أريد أن أجعل منها كتاباً لعل فيه ما ينفع أجيالنا الحاضرة والقادمة لما فيه من الوقفات المغرية بصفائها كماهي مغرية بكدرها وشجنها ، فكان أن دونت هذه الصفحات لتكون حلقة من سلسلة ( صوارٍ على الطريق ) .

كانت صاريته الأولى وقفة مع درس ( الدين ) في المدرسة الإبتدائية ، ومدرسته الإبتدائية كانت بيتاً واسعاً مؤجراً لمديرية معارف لواء الدليم كما كانت تسمى حينها . وكان للبيت حديقة واسعة ذات أشجار ونخيل ، ولم تكن في الصفوف مصاطب لجلوس التلاميذ، فكان يتوجب على كل تلميذ جلب حصيرة صغيرة مجدولة من خوص النخيل يجلس عليها في صفه، ويعلقها على حائط الصف بعد إنتهاء دروس اليوم .

قلتُ كانت بدايته كما حدثني مع درس ( الدين ) الذي كان يبعثُ في نفسه نشوة لا تقاربها سوى نشوة درس القراءة ، وكان كتابها الأول (القراءة الخلدونية ) لمؤلفها أبي خلدون المرحوم ساطع الحصري .

في درس الدين كان التحفيظ لقصار السور، وكانت تلاوتها بصوت زميليه المرحوم الشهيد برصاص الأمريكان محسن ألماز وحسين سفر تبعث في نفسه كما أخبرني نشوة غريبة ترتجف لها أعماقه بولهٍ غريب يمتزج مع مافي درس القراءة من متعة تبعث في نفسه أشواقاً ظلت تتكاثرُ مع الأيام .

في الصف الرابع الإبتدائي أحسَ بهاجس غريب دفعه إلى كتابة أسطر حسبها من الشعر وسطرها على ورقة إنتزعها من دفتره ، ونسيها حتى عثر عليها مؤخراً فإذا به يجد أن الشطر يخالف الشطر ، والبيت يخالفُ البيت ، ولكنها من صواري البداية .

كان درس القراءة يمتعه بقدر مايخيفه درس الحساب ، وكان كتاب القراءة في الصف الخامس الإبتدائي هو الكتاب الذي ألفه المرحومون محمد بهجت الأثري وأحمد ناجي القيسي ومصطفى جواد وكان كتابه المحبب لما يحتويه من أطراف الأدب شعراً ونثراً ، ولحبه للكتاب مازال يحتفظ به في مكتبته .، وهو كتاب تتجاوز عدد صفحاته الـ (200 ) صفحة ، ومحتوياته تتفوق على محتويات كثير من الكتب مما يصدر اليوم .

ويبدو كما أخبرني الحديثي أن مكتبته الشخصية كانت نواتها الأولى كتاب عرضته إدارة المدرسة للبيع على تلاميذها فاشترى نسخة ، وكان الكتاب عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ومازال في مكتبته وعليه الرقم (1) .

وإلى حلقة قادمة.