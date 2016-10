– October 17, 2016

ثقافة المؤسسة – اسامة عبد الامير البدران

هي مجموعة القيم والمفاهيم التي يؤمن بها العاملون في المؤسسة. وجودُ ثقافةٍ قوية في المؤسسة يساعد على التكامل الداخلي لأن العاملين يكون لديهم نفس المبادئ عن أسلوب التعامل وما هو مقبول وما هو مرفوض. كذلك فإن الثقافة القوية تساعد على التفاعل الخارجي حيث أن جميع العاملين يعرفون أسلوب المؤسسة في تحقيق أهدافها والتعامل مع المتغيرات الخارجية. ثقافة المؤسسة تجعل العاملين لديهم من المبادئ وأسلوب العمل ما يجعلهم مختلفين عن كثير من المؤسسات الأخرى وما يجعلهم متحدين على مفاهيم واحدة. لذلك فإنه قد يحدث تصادم ثقافات عند عملية اتحاد شركتين أو شراء شركة لشركة أخرى.

ثقافة المؤسسة تتغير من مؤسسة لأخرى من حيث الفردية والجماعية، روح المغامرة من عدمها، الاهتمام بالتفاصيل، الاهتمام بالعاملين وتقديرهم، الاهتمام بالنتائج، الاستقرار أو المرونة، الأخلاقيات في العمل، الاهتمام بالجودة أو حجم المبيعات أو حجم الإنتاج، …..وهكذا. ثقافة المؤسسة قد تنشأ عن طريق قائد مميز للمؤسسة يقوم بإرساء مبادئ تسير عليها المؤسسة بنجاح لسنوات عدة وقد تنبني الثقافة عبر السنوات نتيجة لأساليب معينة أدت إلى نجاح المؤسسة في وقت ما. يمكن معرفة ثقافة أي مؤسسة عن طريق:

القصص المتداولة في المؤسسة عن أشخاص عملوا فيها وكان لهم مواقف معينة. هذه القصص تعبر عن المبادئ التي يؤمن بها العاملون ويتوارثونها

الشعارات والمبادئ المعلنة. اذ اعتادت كثير من الشركات ان تعلن القيم التي تؤمن بها وقد تجد ذلك مكتوبا في أماكن عديدة في المؤسسة وكذلك على موقع المؤسسة على الشبكة الدولية. هذه المبادئ غالبا ما تعبر عن ثقافة الشركة مع الأخذ بالحسبان أن بعض الشركات تضع شعارات ولكنها لا تطبقها فهذه تكون بعيدة عن ثقافة المؤسسة .

أشياء ذات رمز معين:

عن طريق مراسم معينة أو احتفاليات معينة مثل الاحتفال بترقية موظف أو تقدير عامل على عمل معين أو وصول موظف لسن التقاعد أو احتفاليات دورية. هذه الاحتفاليات والمراسم أو العادات المتبعة فيها تعبر عن الثقافة الكامنة في المؤسسة.

أن ثقافة المؤسسة لابد وأن تناسب الاستراتيجية فعندما تكون الاستراتيجية هي التميز في سرعة التوريد للعميل فإن الثقافة لابد أن تشجع التفويض وسرعة اتخاذ القرار وهكذا. يمكن تقسيم ثقافة المؤسسات من حيث التفاعل مع المتغيرات الخارجية ومن حيث الاهتمام الاستراتيجي بالعوامل الخارجية أو بالتميز الداخلي إلى أربع أقسام:

ثقافة المغامرة أو سرعة التواؤم Entrepreneurial Culture: هذه الثقافة تركز على التفاعل السريع مع المتغيرات الخارجية وتلبية احتياجات العملاء وبالتالي فهي تعتمد على إعطاء كثير من الحريات للعاملين وتفويضهم في اتخاذ القرارات وتنظيم عملهم. هذه الثقافة تشجع الإبداع والمخاطرة

ثقافة المهمة Mission Culture: هذه الثقافة تركز على أهداف خارجية مثل تحقيق حصة عالية في السوق ولا تتعرض هذه المؤسسة لتغيرات خارجية سريعة

ثقافة الجماعة أو العشيرة Club Culture: هذه الثقافة تركز جدا على الاهتمام باحتياجات العاملين مما يساعدهم على التفاعل مع المتغيرات الخارجية

ثقافة البيروقراطية Bureaucratic Culture: هذه الثقافة تعتمد على اتباع نظم محددة في العمل وتكون في بيئة خارجية مستقرة. هذه الثقافة تنتشر في كثير من المؤسسات الحكومية

كما ترى فإن كل ثقافة تنجح في ظروف معينة فليس صحيحا أن ثقافة معينة هي الأنسب لجميع المؤسسات وكل الظروف. قد يكون هناك بعض الاختلاف في الثقافة بين قطاعات المؤسسة المختلفة طبقا لظروف عمل كل قطاع

و أحب أن أختم الموضوع بأحد الأمثلة على الثقافة القوية وخاصة ثقافة المغامرة والمبادرة والتفويض هي شركة ثري إم 3M والتي تتميز بتطوير منتجات جديدة في مجالات عديدة.

هذه الثقافة تأثرت أساسا برئيس الشركة خلال الخمسينات ونصف الستينات وهو) ماك نايت . (حتى الآن تجد بعض مبادئ هذا القائد مكتوبة في موقـع الشركة ومنها:

“As our business grows, it becomes increasingly necessary to delegate responsibility and to encourage men and women to exercise their initiative. This requires considerable tolerance. Those men and women, to whom we delegate authority and responsibility, if they are good people, are going to want to do their jobs in their own way.”

من الضروري أن يواكب نمو الشركة تفويض مسئوليات وتشجيع الرجال والنساء على المبادرة. هذا يتطلب الكثير من التسامح هؤلاء الرجال و النساء الذين نفوض لهم السلطة والمسؤولية إذا كانوا صالحين ، فإنهم يحبون أن يقومون بالعمل بأسلوبهم الخاص.

“Mistakes will be made. But if a person is essentially right, the mistakes he or she makes are not as serious in the long run as the mistakes management will make if it undertakes to tell those in authority exactly how they must do their jobs.”

سوف ترتكب أخطاء. ولكن إذا كان الشخص في العادة على صواب، فإن هذه الأخطاء ليست خطيرة على المدى البعيد مثل خطورة خطأ الإدارة لو انها أخذت على عاتقها أن تحدد لهؤلاء المسئولين كيف يؤدون عملهم.

“Management that is destructively critical when mistakes are made kills initiative. And it’s essential that we have many people with initiative if we are to continue to grow.”

الإدارة التي تنتقد الأخطاء بشكل هدام فإنها تقتل الإبداع. ومن المهم أن يكون لدينا الكثير من الناس الذين لديــــــهم مبادرات إذا كنا نريد أن نستــمر في النمو.

