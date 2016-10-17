– October 17, 2016

دور القطاع

الخاص في التطور الإقتصادي – حاكم محسن محمد الربيعي

عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وبرعاية السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان والذي حضر أيضا الجلسة النقاشية الأولى وعلى مدى يومين, الاحد والاثنين التاسع والعا شر من الشهر الحالي مؤتمر اقتصادي ومالي تحت شعار دور القطاع الخاص في التطور الاقتصادي , وخلال ست جلسات نوقشت مجموعة من الأوراق البحثية في ستتة محاور , وكان انعقاد هذا المؤتمر متوافقا مع احتفال غرفة تجارة أربيل بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها والتي دعت الى هذه المناسبة غرف التجارة والصناعة والزراعة من دول عربية ومن مختلف دول العالم بحيث كان عدد الحضور من الغرف التجارية بما يزيد على خمسين شخصية واكثر من 150 اكاديمي وكان هناك مشاركين من برنامج الأمم المتحدة UNDP للتنمية الشاملة ومن منظمة اليونسكو UNOSCO وكان انعقاد المؤتمر بأسناد وتعاون من مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية الكردستاني والذي كان له الدور الكبير في حسن إدارة جلسات المؤتمر ممثلا بشخص رئيسه الدكتور اراس قادر خوشنا و وكانت اسهامات المشاركين اسهامات فاعلة من حيث طرح الآراء والأفكار لباحثين من بينهم مسؤولين في حكومة الإقليم وتكلم المسؤولون الحكوميون بجرأة وقناعة , كما تحد ث عدد من الاكاديميين بذات الجرأة , وباحثين من الولايات المتحدة الامريكية وقد ركزت البحوث على الموضوعات الاتية:

1-أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ضمن هذا ا المحور نوقشت بحوث ركزت على افاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و موضوع الشراكة بين القطاعين عرض لبعض الحالات و شراكة القطاعين لدمقرطة التنمية وتبين من خلال طروحات الباحثين وتحديدا الباحثين من الإقليم ان كل من القطاع العام والقطاع الخاص لم يكونا قطاعين فاعلين بل يحتاجان الى إعادة بناء ودعم واسناد من الحكومة وجرت مناقشات ركزت على أهمية بناء هذين القطاعين ومن ثم التفكير بالشراكة وموضوع الشراكة , حيث حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل الحكومات في مختلف دول العالم وكثيرا ما اشير الى ان عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تحتاج الى تعبئة الموارد والامكانيات المجتمعية من طاقات وموارد وخبرات. وقد أوضح البنك الدولي رؤيته حول الشراكة بانها تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و يبرز دور الدولة في اتخاذ القرار ورسم السياسات , في حين يقوم القطاع الخاص بمهمات التنفيذ اذ ان الشراكة تعني التعاون وبالتالي هناك مجموعة من الفوائد للشراكة بين القطاعين , حيث تقلل الشراكة من المخاطر وذلك من خلال توزيع المخاطر وتوفير راس المال من القطاع الخاص وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة واعتماد مناهج عمل واضحة وسليمة ويحقق النجاح من خلال التحفيز والالهام وقد اخذت بالشراكة دول من أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وكان العراق من الدول التي عرفت الشراكة ومنذ الاربعينات تحت مسمى الشركات المختلطة , ففي موضوع الشراكة جوانب إيجابية ويقول البعض فيه جوانب سلبية الا ان الشراكة اذا كانت مبنية بناء صحيحا ومتوافقا مع اهداف الطرفين فبالتأكيد ستكون النتائج مرضية لكلا الطرفين .

2-إدارة الازمة الاقتصادية.

تم التركيز على دور القطاع العام في إدارة الازمة وحيث ان القطاع العام مهمل والقطاع الخاص أيضا مهمل فالموضوع يحتاج رؤية استراتيجية بدء من حكومة المركز وحكومة الإقليم لان الممول هو مصدر واحد و هو حاليا إيرادات النفط وبسبب انخفاض أسعار النفط تأثر العراق بهذا الانخفاض , حيث يواجه ازمة مالية لا اعتماده على النفط واهمال القطاعات الأخرى وتبعا لذلك تأثر الإقليم بانخفاض التمويل , وهو ما يدعوا الى ان تقوم حكومة المركز وحكومة الإقليم بدعم واسناد كلا من القطاع العام والقطاع الخاص وفق رؤية استراتيجية موحدة لبناء قطاعين فاعلين . وضمن هذا المحور تناول احد البحوث التي القيت دور المؤسسات المالية في الازمة الاقتصادية وتطرق البحث الى الفساء المالي وتحذيرات صندوق النقد الدولي واليات مكافحة الفساد ومن خلال المناقشات تعرض البعض الى ضرورة توفير الحماية الوطنية للمنتج الوطني .

3-البيئة الاستثمارية.

ضمن محور البيئة الاستثمارية, تطرق الباحثين الى موضوع البيئة الاستثمارية او المناخ الاستثماري والوضع الراهن في الإقليم باعتباره بيئة امنة ومستقرة وبالتالي بإمكان المستثمرين , اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة , حيث تتوفر فرص في مختلف المجالات الاستثمارية ,كما تطرق احد البحوث الى ضرورة توفر قاعدة بيانات لصناع القرار,

4-تطور قطاع التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني الخاص.

ركزت البحوث ضمن هذا المحور على دور التعليم العالي والتعليم المهني الخاص في تخريج أناس مؤهلين وقادرين على أداء الاعمال والأنشطة التي تسند اليهم وهذا يتطلب تعليما وتدريبا جيدين , ولتحقيق ذلك أشار البعض الى أهمية الدعم الحكومي لهذين النوعين من التعليم وضرورة التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم المهني وتنظيم ذلك قانونيا .

5- ما بعد النفط- تطوير الاقتصاد البديل .

اذا مأتم معرفة ان النفط سلعة زائلة ما البديل لذلك او ان الاختراعات العلمية و التطورات قد تتوصل الى بدائل عن النفط او استكشاف النفط في الدول المستهلكة , ماذا على الدول المنتجة المعتمدة على الإيرادات النفطية ان تعمل , هذا ما ركزت علية بحوث هذا المحور وهي قضية في غاية الأهمية , اذ ان الاعتماد على النفط كمورد وحيد أدى الى وقوع الدول المعتمدة على النفط في أزمات مالية واخذت تثقل كاهل البلد بقروض من مؤسسات دولية مقابل فوائد وهذا ناتج عن الاعتماد على منتج واحد هو النفط دون استثمار العوائد النفطية في تأهيل القطاعين الزراعي والصناعي . وهذا ما حصل للعراق لذا على الحكومة ان تضع استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من خلال إجراءات عديدة من بينها الدعم والاسناد بالبذور والاسمدة والآلات الزراعية وتنظيم الري, اما القطاع الصناعي فهذا القطاع كانت شركاته شغاله في زمن الحصار . فكيف في هذا الوقت لو اهتمت الحكومة بها ووفرت لها الحماية واجري استبدال لبعض المكائن التي تستحق الاستبدال او صيانة للمكائن التي تحتاج الى الصيانة و البعض منها مازال يعمل بكفاءة ووفرت لهذه الشركات الإدارات الوطنية النزيهة والكفاءات والخبرات لكانت مساهمة هذين القطاعين فعالة .

لقد انهيت اعمال المؤتمر بإدارة سليمة وتنظيم كفء . وخرج بمجموعة من التوصيات التي سترفع الى حكومة الإقليم لا تخاذ ما يمكن اتخاذه من قرارات جادة .