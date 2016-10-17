– October 17, 2016

التعلم الشرطي وتراشق المسؤولين بالفساد – نجاح هادي كبة

يتأثر البناء للانسان بعملية التعلم وتلقي المعرفة من وسائط عديد والتعليم المنهجي والتعليم الرقمي لان للتعليم دوراً مهماً في بناء شخصية الانسان وتغيير اتجاهه وما يقوم به من دور في المجتمع، وعلى الرغم من اختلاف النظريات العلمية من وراثية او بيئية في تفسير اكتساب التعلم الا ان هذه النظريات العلمية تشترط توافر الدافع النفسي والبيئي للتعلم. فالتأثر بالبيئة غير السليمة يعكس تعلماً غير سليم بالضرورة والعكس صحيح والتعلم نظرية للعالم الروسي بافلوف (1849- 1936م) التي ترى ان التعلم يحدث من مجموعة مشيرات تعكس مجموعة من الاستجابات لكن المثيرات الطبيعية تعكس استجابات طبيعية فمسحوق اللحم (مثير طبيعي) وضعة بالفلوف على لسان الكلب الذي اجرى تجربته عليه فكانت استجابة الكلب (استجابة طبيعية) وهي سيلان لعاب الكلب لكن حين استبدل بمسحوق اللحم.

(المثير الطبيعي) صوت جرس حصل على (استجابة شرطية صناعية) فاخذ الكلب يسيل لعابه كلما دق له الجرس كما ان الكلب بدأ يسيل لعابه ايضاً ليس لسماعه صوت الجرس بل بانارة مصباح او لسماع وقع خطوات اقدام الحارس الذي يقدم له الطعام.

وظفت نظرية بافلوف المستندة الى الفعل المنعكس الشرطي في مجالات عديدة كالدعاية والاعلام والتعلم والاقتصاد فالسعة الرديئة تلقي (استجابة صناعية) من لدن المشتري ان غلفت بشكل جميل (المثير غير طبيعي) والطالب يقدم على قراءة المادة ان احتوى الكاتب على رسائل تعليمية جميلة كالصور والرسوم الشائعة. وفي الاعالم فان المثير غير الطبيعي يعكس استجابة غير طبيعية او صناعية او رمزية فتراشق المسؤولين بالتصريحات المضخمة يعكس لدى المواطن استجابات شرطية غير طبيعية او صناعية وتصبح مثيراً غير طبيعي كدق الجرس في تجربة بالفوف لتعكس استجابة شرطية غير طبيعية ليس من تلك التصريحات المضخمة فقط بل العميم على غيرها فيصبح المواطن عازيا كل المثيرات غير الطبيعية (الصناعية) الى تراشق المسؤولين بالفساد مثل الاختلاف مع الاخر في العمل او في الوظيفة او شعور المواطن بالضائقة الاقتصادية او عدم توافر العمل او صعوبة المنهج الدراسي ونسبة الرسوب وما الى ذلك حتى يصبح تراشق المسؤولين بالفساد شماعة عليها كل المشاكل الصغيرة والكبيرة فيتأثر البناء النفسي للفرد ومن ثم لا نحصل على المواطن الصالح الذي نسعى اليه كاثمن راسمال للوطن وطبقا للنظرية بالفلوف فقد اكتشف هذا العالم عدة قوانين في نظريته هذه منها قانون التعميم والانتشار والتدعيم والتمييز وقانون المرة الواحدة والانطفاء فالمثير غير الطبيعي ينتشر ويعمم ويعكس استجابة شرطية غير طبيعية حينما يتذكر الانسان ما يشبه ذلك المثير غير طبيعي فالفساد هذا المثير ان كرر على مرأى ومسمع المواطن عدة مرات بعممة المواطن على مثيرات اخرى لا علاقة لها بالمثير الطبيعي الاصلي- كما نوهنا سابقاً- وهذا السلوك يدعم لدى المواطن بالتكرار والتمييز لكنه حين يحدث مرتبطاً بالخ والجهاز العصبي عند الانسان بقوة يسمي بقانون المرة الواحدة حين يعكس المثير غير طبيعي الاستجابة غير الطبيعية او الصناعية بقوة. والسؤال الذي يطرح نفسه متى يحدث انطفاء هذه المثيرات غير الطبيعية والاستجابات غير الطبيعية بحسب نظرية بافلوف؟ والجواب عن ذلك حين نعرف كيف نوجه الاعلام للمثيرات الطبيعية احصل على استجابات طبيعية والا فسأحول المثيرات الطبيعية الى مثيرات غير طبيعية وتعكس استجابات شرطية غير طبيعية وتكون الاستجابات صناعية من دون الفهم والادراك كما اكد ذلك بافلوف ولاسيما ان المواطن العراقي الذي مر بمحاضات صعبة كالحروب والحصار والفقر ما ولد في نفسيته عدم الاستقرار فقد يفقد المرونة في التعامل مع الاخر وتكون الثقافة اداة للاختلاف بدلاً من تحقيق اهداف الحوار، لان التعلم الشرطي يعكس استجابات غير طبيعية لا علاقة لها بالفساد وتراشق المسؤولين ما يزيد الطين بله اما العالم الامريكي سكنر.

(1904-1990م) فقد افاد من نظرية بالفلوف لكنه اختلف معه في عملية حدوث الاستجابة فرأى ان السلوك غير الطبيعي يتشكل اجرائياً (تدريجاً) وليس مباشرة وهذا يعني ان المواطن المثقف سيتشكل سلوكه غير الطبيعي للمثير (الفساد) بفارق زمني يطول او يقصر ليعكس استجابة غير طبيعية (صناعية) عكس المواطن غير المواطن غير المثقف الذي يعكس المثير (الفساد) باستجابة مباشرة بحسب نظرية بافلوف لقد رأى سكنر مثلا ان القروي حينما يحتاج سقوط المطر فانه يرقص واذا سقط المطر صار الرقص عادة خرافية له لكي يسقطه اي تشكل لديه استجابة شرطية اجرائية غير طبيعية وهكذا الانسان المثقف سيعزو كل اخطاء الساسة الى المثير (الفساد) الى ان تشكل لديه استجابة غير طبيعية بان الفساد وحده اسس المشاكل في وطننا ناسيا العوامل المتداخلة الاخرة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعاني منها وطننا.