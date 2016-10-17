– October 17, 2016

الوسوسة .. عقدة الاستكمال – نوري حمدان

ما الفرق بين الوسوسة وعقدة الاستكمال لمعرفة الفرق علينا ان نعود الى معنى وتعريف وتاريخ هذين المصطلحان فالوسوسة عند العرب القدامى او الوسواس عن العامة في العراق تطلق على رجل وسواسي في الطهارة والوضوء والصلاة وهو رجل عاقل متدين ليس فيه ما يعاب الا هذا الوسواس الذي اتبع فيه أمر الشيطان، وان هذا الرأي يوافق عليه اكثر فقهاء الاسلام وهم يعتبرون الوسوسة من عمل الوسواس وهو احد القاب الشيطان. قدامة المقدسي هو احد الفقهاء المعروفين في القرن السادس الهجري الف كتاب صغير عنوانه (ذم الوسوسة) وقال المؤلف في كتابه بان الوسوسة من عمل الشيطان فالموسوس حسب قول المقدسي يعذب نفسه طاعة للشيطان، ومعنى ذلك ان الله سوف يعاقبه على وسوسته. عقدة الاستكمال التي استعاض بها المفكر الاجتماعي علي الوردي بدلا عن الوسوسة واعتبر انها لا تقتصر على الطهارة والوضوء والصلاة فقط بل هي قد تشمل كل عمل يقوم به الانسان في مجال الحساب او الكتابة او القراءة او في تنظيم الاشياء وترتيبها فهو يطلب الكمال فيها ويعيد فيها مرة بعد مرة لانه يشك في استكمال ما قام به فعلا وهو يكرر فعله بغية الوصول الى الكمال المطلق الذي اراد ان يصل اليه رجل موسوس مات من عهد غير بعيد قضى نصف عمره او اكثر في استكمال الطهارة والوضوء والصلاة. اذن الفرق بين الوسوسة وعقدة الاستكمال، هي الارادة عند الانسان وفاقدها، فالفقهاء اعتبروا الموسوس كامل الارادة وطاع بها الشيطان، اما الوردي اعتبره فاقد الارادة يكرر ما يقوم به بدوافع قهرية، صنفها الى صنفين رئيسيين. احدها ذو اثر ذاتي وهو الذي يجعل صاحبه يضر نفسه اكثر مما يضر غيره، اما الصنف الثاني فهو الذي يجعل صاحبه يضر غيره. وهم مجبورون في ما فعلوه لا ارادة لهم فيه ولا اختيار. عقدة الاستكمال من اهم الدوافع القهرية واوسعها انتشارا بين الناس وهذا الدافع من الصنف الاول الذي يضر صاحبه اكثر من غيره، وان الوسوسة هي من اهم العوامل التي تعرقل نجاح الانسان وتعرقل استخدام مواهبه في المجال الذي يعمل فيه. مشكلة الموسوس انه لا يفهم او لا يستطيع ان يفهم ما يفقده من الهام الموهبة بسبب انشغاله في التدقيق والاستكمال انه يخشى من الخطأ ويريد ان يكون عمله كاملا ولا نقص فيه وهو لا يدري ان الانسان ناقص بطبيعته ولا يستطيع ان يصل الى الكمال، بحسب قول الوردي. ان ما فهمته، ان الانسان الموسوس او الذي يعاني من عقدة الاستكمال امام حالة مرضية لم يتطرق لها الرأيان وحاجتها للعلاج فالانسان الذي يعاني من عقدة الاستكمال هو ليس ناقصا بحسب الوردي ولا الموسوس يطيع الشيطان.

{ خلاصة القول الفكر والعقل يجب ان يكون منفتحا ولا يتوقف عن التفكير والبحث وان لا يكون اسيرا لنظريات وفتاوى وأراء واقوال اخرى.