– October 17, 2016

أختيار الأنصار – رسول مهدي الحلو

لم يأل الحسين (ع ) جهداً في أختيار أصحابه وأنصاره فهو لايريد من الأشخاص أي كان ؟

ولا أشخاص الصدفة أوالمطامع أوالأنتهازيين ولا الذين لايملكون الداوفع الحسينية في الأنضمام إلى ملحمة الخلود فكان يدعو الناس إلى نصرته من خلال المحطات التي يمر بها ويعرض عليهم دعوته في طلب الإصلاح ومواجهة الباطل ولكنه كان يختبرهم بين الفينة والأخرى وكثيراً ما أنظم إليه من الأنتهازيين أو أرباب المغانم والمناصب لكن سرعان ما غادروه لأنه لم يجدوا في الحسين (ع) ما في أنفسهم فهم يريدون الحسين (ع) لذات أنفسهم الدنية والحسين (ع) يريدهم لذات الله القدسية لذا هبطت بهم دونيتهم إلى الخروج من ساحة المجد والعلياء إلى حيث مبلغ أرادتهم ورغباتهم المتسافلة ، وتستمر غربلة الحسين (ع) لأصحابه فيقع من يقع ويثبت من يثبت إلى ليلة العاشر من محرم.

فجمع الحسين (ع) من بقي من أصحابه وكذلك وأهل بيته الكرام وخطب فيهم قائلاً :

أما بعد فأني لا أعلم أصحاباً أوفى ولاخير من أصحابي ولا أهل بيت أبرَّ وأوصل من أهل بيتي ………ثم قال : إلا وأني أذنت لكم فأنطلقوا جميعاً في حلَّ ليس عليكم مني ذمام …..

هذا الليل غشيكم فأتخذوه جملاً ….. فأن القوم يطلبونني ولو قد أصابوني لذهلوا عن طلب غيري .

فماذا كان جواب بنو هاشم والأنصار ؟

وهنا تقدم عميد بني هاشم أبي فضل العباس (ع )

قائلاً : ولم نفعل ذلك ؟

لنبقى بعدك ؟ لا أراد الله ذلك أبداً …. ،

والتفت الحسين (ع ) إلى بنو عقيل قائلاً لهم : حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم بن عقيل … أذهبوا قد أذنت لكم ،

قالوا : سبحان الله ، فما يقول الناس لنا وما نقول لهم ؟

إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم …ولم نضرب معهم بسيف … لا والله مانفعل .

وبماذا أجاب الأنصار ، قال مسلم بن عوسجة :

أنحن نخلي عنك وما نعذر إلى الله في أداء حقك ؟

أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي . ثم قال زهير بن القين : والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ، ثم قتلت يفعل بي الف مرة وإن الله يدفع القتل عنك وعن فتيتك.هذه مانطقت به قلوب وعقول أنصار الله وأنصار رسوله الذين محصهم وغربلهم الحسين (ع ) في سبيل الدفاع عن الحق المقدس المتمثل بألأسلام المحمدي الأصيل .