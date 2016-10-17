– October 17, 2016

الموصل ليس كل شيء سيئ – شامل حمدالله

محط توقف ان يكون احتلال الموصل سببا لتشريح المنطقة بذهنية جديدة وفق العقل العراقي.

الموصل كانت تختزل سياسيا بانها مدينة السنة العرب القوميين، لكنها اليوم مدينة مكونات، ودخلت من اشهر في نزاع وتهديد وتخوين، من يقاتل ومن ليس له ان يقاتل!

الموصل كانت تختزل انها تزود الدولة بالضباط، وهي من سنوات بلا شيء من هذا ومن مدة تزود البلاد بالنازحين

الموصل ذهبت ضحية الفهم الخاطئ للتاريخ ولادارة السلطة، فكانت النتيجة تغطية تلو الاخرى لتفاهة العقل المعتد بتقارير الكذبة من اتياع مدنيين وشبه عساكر، قامت عليهم قيامة ثم زالت بلا نهايات!

كانت تختزل بالقرب من سوريا التي ابدع الاخوة في التحريض عليها ثم ارعدوا بعد ان جلبوا لها الدمار، الدمار لسوريا وجارتها الموصل.

الكل يريد المشاركة بتحرير الموصل، بعضهم بحق و بعضهم لصنع شيء يكون حقا!

لكن قضية الموصل التي لم تحسم هي ماذا بعد التحرير، هل هي حرب لميلاد منطقة جديدة التأثير في العلاقات ليس بين المركز و الاقليم الكردي، ام بين اقليمــــــــــين ومركز، ام بين دولة و اقليم؟

الموصل ستكون ووفق كل مؤشرات الاستعداد لتحريرها بوابة دخول لعراق جديد، مأساته انه يقاد احيانا ممن لم يستعدوا هم لقيادته.