– October 17, 2016

جيل سيهجر الكتاب – عبدالهادي البابي

هذا الجيل ومع التطور الكبير الذي حصل في مختلف مجالات الحياة ..لاسيما في وسائل الاتصال – الفيسبوك والموبايل وغيرها – نراه ينشغل بهذه التطورات والآليات والحداثة والمعلوماتية عن تناول الكتاب وقراءته .

رغم علمنا أنه لاشيء يغني عن الكتاب ..ولاشيء يعوض عن العلاقة الحميمة بين الإنسان والكتاب ..وإذا أردنا أن نخطو خطوة بسيطة في التقريب بين أبنائنا وحب القراءة ودفعهم إلى إقتناء الكتب ..فليس المطلوب منا أن نطالبهم أن يقرأوا الكتب كما نحن نفعل …بل يكفي أن نضع الكتاب أمامهم وبقربهم وتحت أعينهم أين ماتنقلوا وتواجدوا داخل البيت وفي غرف نومهم ..وأن نمارس القراءة والمطالعة أمامهم ، وأن نظهر الإحترام والإهتمام لما نقرأ ..كما وهناك المدرسة – وفي كل مدرسة توجد مكتبة عامة – يجب أن يكون فيها للتلاميذ نوع من الترغيب والتحفيز من قبل المعلمين والمدرسين كي يقرأوا الكتب الأدبية والثقافية والعلمية ويثيروا الأسئلة ..كما كان يفعل الأولون من أساتذتنا الذي غرسوا فينا حب الإطلاع وقراءة الكتب .. وكانوا يتابعوننا ويسألوننا : أين وصلتم بالقراءة ..كيف وجدتم الكتاب ..ماهي آرائكم بمحتوياته ..؟ وغيرها من الأسئلة التي كانت تدفعنا أكثر لحب الكتب والرغبة في مطالعتها وقراءتها ..!!

فهل نجد في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا هذا النموذج المسؤول من المعلمين والمدرسين والأساتذة الذي يهتمون بالكتاب ويدفعون الطلبة إلى قرائته بوسائل التحفيز والترغيب والمسابقات الجماعية كي يعيدوا لإجيالنا ألق المطالعة والتزود بالمعارف وحب الكتاب الذي نخـــــشى عليه أن ينقرض من ذاكرة أجـــيالنا ويـــخرج من كل إهتماماتهم إلى الأبد .. !!