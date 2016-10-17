– October 17, 2016

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الانسان الطائر – فيصل العايش

تظل محاولة الانسان في تغيير طبيعته قائمة عند كثير من المغامرين الذين يحاولوا تغيير الشكل المعروف للانسان منذ آدم وحتى الان، وهذا الحديث ينجر الى حلاقة الشعر وعمليات تجميل الانوف والشفاه والاذان ومسح تجاعيد الشيخوخة مما اصبح علماً طبياَ يدرس في الكليات الطبية وهو طب التجميل فمن كان انفه كبيراً يستطيع هذا النوع من الطب ان يجعله مثل حبة الكرز ومن كانت اذناه مسحوبتين الى الجوانب يستطيع هذا الطب ان يجعلهما مستقيمتين متساويتين في الطول والعرض ومن كان اصلع الرأس يزرعون له الاف الشعيرات في يافوخه فيصبح نظراً تتقافز عليه اعين الصبايا في المولات وحدائق الزوراء! انا هنا اتحدث عن الانسان باعتباره دابة تمشي على الارض، وكلمة الدابة ليست سبة كما قد يراها البعض فكل ما يدب على الارض ماشياً على الاثنين او اربع هو من الدواب، فالانسان ليس من ذوي الاجنحة كي تطير كما تفعل الصقور والعقبان واللقالق والنسور، بل هو مخلوق يمشي في طفولته وشبابه على ساقين وفي شيخوخته على ثلاثة اذا اضفنا لها عصا التوكأ. لقد حاول المسكين عباس بن فرناس ان يطير، اي انه اراد ان يغير طبيعة خلقه كانسان يمشي ولا يطير، الى انسان يمشي ويطير في ان واحد فصنع له جناحين من ريش ربطهما على يديه بالشمع وصعد الى علو مرتفع مجرباً ان يطير ولكن الامر لم يجر على هواه فلقد سقط ميتاً على الارض كل ذلك لانه حاول تغيير الطبيعة البشرية التي منحها الله له فضاعت جهوده هباء منثوراً. ومثله فعل الخياط النمساوي فرانز ريشلت الذي خاط لنفسه بدلة عسى ان يطير بها فلم يصعد الى جبل كما فعل ابن فرناس ولكنه سافر من النمسا الى فرنسا لكي يصعد الى برج ايفل الحديدي محاولاً تجربة محاولته في الطيران عام 1912 فسقط جثة هامدة، تماماً كمت حدث لابن فرناس. كل له طبعه وخلقته فلا النمر يستطيع ان يكون صقراً طائراً ولا اللقلق يستطيع ان يصبح تمساحاً ولا القطعة تتحول الى كلب، ولكل من المخلوقات هيأته التي جبل عليها وأية محاولة لتغيير ذلك ضرب من المستحيلات. كونوا كما انتم ولا يفكرن احد منكم في محاولة تغيير جنسه وهيأته فان الطبيعة سوف تنكر هذا الفعل وسوف يكون مصير من يفكر في ذلك مصير عباس بن فرناس رغم كونه عالماً مثقفاً في علوم كثيرة ولكنها محاولة باءت بالفشل وما اتسعه من فشل!.