المجمدة ودورها المحوري – عماد علو

– October 17, 2016

تلعب المجمدة أو ما يسمى بـ(الفريز) دورا” محوريا” بارزا” في حياة العراقيين منذ عدة سنوات! فمنذ ظهورها في سبعينيات القرن الماضي والى اليوم استطاعت المجمدة أن تفرض نفسها جزءا” لا يتجزأ من أثاث ومتطلبات البيت العراقي … لقدرتها على تلبية متطلبات العائلة العراقية من حفظ الاطعمة وتجمــــــيدها وتزويد العائلة بسعة منقطعة النظير بالثلج والماء البارد ، كــــــــما وفرت لبعض العوائل العراقية مكانا” آمنا” لحفظ الأموال والمواد الثمينة ! واستخدمتها بعض العوائل كخزان للماء (تانكي)، أو (كنتــــــور) لحفظ الملابس الموسمية الشتوية والصيفية..

وبعد الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003 تطور أداء وعمل ووسائل الاستفادة من المجمدة بشكل ملفت للنظر حيث برز دورها وتأثيرها في مجالات لم تصمم من أجلها اصلا” ؟ فقد استخدمت المجمدة بشكل كبير في تطوير وادامة عجلة الاقتصاد العراقي .. حيث اتخذها ولايزال الكثير من باعة البسطيات مخازن لحفظ سلعهم وبضاعتـــــــهم التي يتاجرون بها ، فضلا” عن استخدامها لحفظ الاطعمة والــــــــــثلج والماء البارد والمشروبات وحجز المواقع في المناسبات الدينية ! والدليل على ذلك انتشارها في شوارع

مهمة ورئيسة في بغداد مثل شارع فلسطين والكرادة وبغداد الجديدة والشورجة وغيرها من الاسواق الشعبية .. طبعا” بعد اجراء التطوير والتحوـــــــــير عليها كتزويدها بأقفال وسلاسل لمنع اللصوص من سرقة محتوياتها ، كما زودت بوسائل اعلان مختلفة تتناسب ونوع البضاعة التي يتاجر بها صاحبها ، ومنه من ركبت له عجلات ومظلات…

وقد احتلت المجمدة مساحات واسعة من الشوارع في بغداد حتى وصلت الى التكدس والاصطفاف ليس في الشارع فقط بل على جسور المشاة وفوق اسطح المباني رغم (الزنجار) ، و(الفعصات) التي تظهر عليها نتيجة الاستخدام والنقل !

وقد استطاعت المجمدة أن تحتل مكانا” بارزا” في الملف الأمني العراقي ، حيث جرى استخدامها الى جانب المبردات المستهلكة والبراميل القديمة و(تانكيات) الماء المثقوبة والأسرة والكراسي المحطمة والاطارات المثقوبة وبقية أشكال السكراب والقمامة ، كمصدات دفاعية وعوائق مبتكرة للتصدي للعجلات المفخخة لحماية بعض المراكز والدوائر والمباني الحكومية والأهلية ، فضلا” عن دخولها في مجال تنظيم المرور في بغداد لمنع وقوف العجلات والمركبات وقطع الطرق وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يشهد الطريق الى مدخل مستشفى الكندي على الدور المحوري والحضاري الابتكاري لاستخدام المجمدة وبقية أنواع القمامة والسكراب !

ويعتقد البعض من المسؤولين على نظافة وجمالية مدينة بغداد عاصمة العراق أن وجود دور للمجمدة في الشارع العراقي يضفي جمالية خاصة على شوارع العاصمة ويعطيها نكهة تراثية وعلمية واقتصادية بل واجتماعية !

لذلك لا يحركون ساكنا” أو يتخذون أي اجراء ضد هذه المجمدة التي فرضت نفسها شاخصا” اساسيا” ليس فقط في شوارع وأسواق بغداد بل وفي الأنشطة الأمنية والدينية والاجتماعية ! والسؤال المطروح هو هل يمكننا أن نتصور بغداد بدون مجمدات سكراب في الشوارع ؟؟؟