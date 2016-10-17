ساعات النهار الأخيرة – خالد محسن الروضان

– October 17, 2016

تودع الشمس أبناء مدينة السلام بغداد الحبيبة يوما آخر اسمه يسبح به الناس لله العلي القدير يبدأ بعبير وتلاوات المسبحين نحو جهة الغروب فإذا بجموع الناس ترفع الأذرع إلى الباري عز وجل وتنقل رائحة السلام والأمان إلى أبناء هذه المدينة حيث بدأت مئات المآذن تدعو الناس إلى صلاة المغرب سرت في شارع طويل بعد صلاة يكاد يفرغ تماماً من الناس بينما كانت الأعداد من السيارات المسرعة تذهب إلى حيث لا ادري . وفي اللحظة نفسها لا ادري لماذا تذكرت ذلك السؤال : لو أحصينا عدد المآذن والمساجد والحسينيات والكنائس والمعابد الدينية في بغداد لفاتنا الكثير لكنها تبزغ شامخة من بعيد يرفرف الطير فوق أحواض جميع المعابد الدينية ولجميع طوائف هذه المدينة وأهل ( بغداد ) الأصليين منهم يتمسكون بالتقاليد العربية والإسلامية والديانات الأخرى التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم لكنهم يتآلفون مع الغرباء حتى ينصهر الغرباء بينهم . لكن مع الأسف لا ادري ما حل بهذه المدينة التي لها حضارة انتشرت شواخصها في كل بقاع العالم تحكي قصة شعب عريق مبدع متسلح بالعلم . كان ولا يزال يثير في النفس اعتزازا ، ومباهاة واعتلاء لناصية الفخر عبر ما تحقق لها ضمن مسيرتها الطويلة الحافلة بالعطاء حتى وصفها احد المؤرخين بأنها قطعة من التاريخ والحضارة والإنسانية ، وها هي المدينة التي خطفها الأعداء بعد عام ( الاحتلال ) من الفاسدين والطامعين الذين يعتقدون أن هذه المدينة مزرعة مهجورة لا أصحاب لها ولا أهل يحرسونها ويحمونها من قوات الاحتلال والعفاريت الجديدة التي خرجت للتو من القمقم لهذه الأرض رافعين شعارا لأبناء هذه المدينة يجب أن تغادروها ولكنهم نسوا أن في العاصمة الجريحة عباقرة كثر وشجعان كثر وحكماء كثر لكن الوقت غير متاح للمبارزات بين أولئك العباقرة والشجعان والحكماء بل هو وقت أيجاد المخارج للناس قبل أن تحترق هذه المدينة والسؤال هنا يطرح نفسه أمام الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب خلال الدورات الثلاث .. ماذا فعلتم لهذه المدينة التي ظلت شوارعها مقفرة أبنية تهاوت وتهدمت ، أزقة لونتها الشعارات الطائفية ، ومآذن ومعابد أتعبها الرصاص ، تلك المدينة كانت غافية على حلم دجلة لكن حالها تحول إلى كابوس أطبقت من خلاله قوات الاحتلال على جميع مفاصلها الحيوية وشرايينها التي تؤدي إلى استمرار الحياة فيها ، فهي تعيش اليوم في حصار جديد لم تألفه كتب المصطلحات السياسية والعسكرية وهذا حال لسان أبنائها الطيبين .. على من تقع مسؤولية هذا التدمير المبرمج وفقدان الحياة المدنية العامة وتهجير أهلها المساكين في مدينة كانت عقدة المواصلات المهمة في الشرق الأوسط وتسمى وما زالت ( مدينة السلام ) أهلها يتهمون من يتهمون باصطناع هذا الوضع للحيلولة دون استمرار الحياة فيها وحكومة ( بغداد ) أغلقت أبوابها أمام الجميع وتبقى الأسئلة بلا أجوبة واضحة برغم الحملات الأمنية الاستعراضية ، فمن المسؤول يا ترى ولماذا .. وها هي بغداد اليوم رجع فيها الأشرار من المليشيات الطائفية الفاشلة التي بعثرت كل جهد يؤدي إلى الإصلاح في هذا البلد .. وان من أغتال مدينة الشرف ( بغداد ) سيدفع الحساب قريبا أن شاء الله وصدقوني أن عاصمتي الغالية الحبيبة ، تمرض دائماً لكن لا تموت ! خالد القره غولي العملية السياسية القسمة تعبير شائع منذ وجدت الانتخابات، كتعبير (المحاصصة) في الحياة السياسية العراقية بعد الاحتلال (الانكلو اميركي) للعراق، هذه تجري بالتوافق علناً وتلك القسمه تجري بالاتفاق سراً وفق معيار المثل الشعبي (يراويك حنطه..ويبايعك شعير) والمحاصصه موضوعه على اسس شيطانيه مفنده بالاسباب الخبيثه رغم انها واهيه، ابتكرتها الحكومه لتنفيذ سياساتها واحكام سيطرتها واستثمار ثروات الشعب وتسييرها لمصلحتها ولمصلحة اسيادها الداعمين لكرسي السلطه من الخارج، لعلي ارى من الحراك السياسي الذي نشهده والذي ابتداء في 2015/7/5 وماقبله كان يجري وفق سناريو جديد خرج عن التوازن الذي اعتمدته العمليه السياسيه، حيث برزت القاعده الشعبيه الكبيره للتيار الذي يتبنى التغيير الشامل والسريع (التيار الاصلاحي المعتدل) ولقد اجتمعت قوى التيار المدني مع التيار الصدري بشكل عفوي وتحت راية العراق وجاء (التيار الديني) المرتبه الثانيه الذي يتبنى الاصلاح النسبي وجاء (التيار الوسط) بالمرتبه الثالثه والذي يتبنى التغيير التدريجي، والكل يعمل من اجل البقاء في السلطه بأي اسلوب يراه، ديمقراطي او غير ديمقراطي، وطني او غيره، طائفي او غير طائفي، المهم ان يفوز بالسلطه مهما كلف الامر حتى لو خسر البعض العراق كله ان لكل واحد من هذه التيارات قيادته وخياره حتى لو اجتمعت جميعها في تحالف واحد وشعار واحد فأنها في النهايه قابله للقسمه بدون باق، وخصوصاً عند ساعة الصفر كما يحصل الان حيث نلمس لكل تيار خصائصه واساليبه على مستوى الفعل الداخلي (التنظيم) والخارجي (الشعبي) وقد اثبتت التجارب الانتخابيه السابقه هذه الحقيقه السياسيه من حيث الممارسه والتطبيق، وان من يرى التناقضات والخلافات بين تلك التيارات وغيرها من التحالفات السياسيه تبقى عالقه دون تنسيق، فالكل يعمل من اجل هدف واحد الا القليل منهم ينسقون فيما بينهم ويستفيدون من عناصر القوه التي وراءهم سواء من داخل الحدود او خارجها بحيث يصبح كل شيء ممكن حتى القفز فوق التناقضات وتأجيل الخلافات خصوصاً بين التيارات المتقاربه في المذهب والانتماء للتمكن من الوصول الى كرسي الحكم ان الحراك الجديد الذي يرفع شعارات مكافحة الفساد الاداري والمالي والامني ومحاسبة السراق والفاسدين، واستقلالية القضاء وتفعيل لجان النزاهه، واستقلال مجلس النواب وعدم التأثير فيه من الداخل والخارج وتحقيق الخدمات من هنا تستحيل القسمه (ويبطل سحر المحاصصه) واساليبها الشيطانيه وبذلك انقسمت التيارات بين متمسك (بالمحاصهه) وبين رافض لها باعتبارها اس الفساد وسبب الكوارث التي لحقت بالبلاد، ولقد سارع رؤساء الكتل والتيارات والاحزاب لفتح الحوارات من اجل القفز فوق تلك التناقضات وتأجيل الخلافات لغرض الحفاظ على السلطه متخذين من المعركه مع الارهاب غطاء لتمرير مخططاتهم الراميه الى ابقاء كل شيء على حاله وتعطيل الاصلاح والتغيير متناسين معاناة الناس المظلومه والتضحيات الكبيره والدماء التي اريقت وقد بدءت ذلك بدعوة مجلس النواب لعقد جلساته هذا المجلس الذي يدين بدين وسياسات الحكوميه (المحاصصه) ويركع لارادة الحكومه ويبصم علتى فرماناتها التي تصدر دون معرفة محتواها ومضارها كونها ولية نعمته واصبحت ولية امره.ان كلا الفريقين الحكومي والمجلس يخطط بموجب مايمتلكه من ثقافه سياسيه ومعرفيه لاثبات قوته او سطوته للنيل من الفقراء والمظلومين في كيل الاتهامات واصدار احكام جائره لاتتناسب وحقيقة الامور مقلوبة النتائج والافرازات. وما على الشعب اليوم بعد ان شخص الداء (في نظام المحاصصه ورؤساء الكتل والاحزاب الفاسده والفاشله) الا المضي في طريق التغيير والثوره (وهو الدواء) بلا عنف بدون التناقضات والجدليات والحتميات بل ثوره شعبيه سلميه حضاريه هدفها تشكيل حكومة انقاذ وطني واقامة انتخابات مبكره واصدار قانون من اين لك هذا وتقديم الفاسدين الخونه سراق المال العام لقضاء نزيه وعادل

خالد محسن الروضان