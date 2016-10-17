للعزلة ..مآرب أخرى – احمد ابو ماجن

– October 17, 2016

الساعة 4 عصرا من كل يوم وقتي المناسب للتفرس في وجه مكتبتي لأصطاد كتابا ما ، أقرأ خباياه حتى أصل قاعه فاغترف منه مايلهمني ويونسني ، هكذا أفعل كل يوم منذ 4 سنوات متتالية ، إلا هذا اليوم كان مختلفا تماما بالنسبة لبقية أيامي السابقة لا أعلم السبب ربما لأني دخنتُ كثيرا دون أن انتبه !! لحظة ما ، احسست بحرارة في ظهري وأنا أقرأ في سطح المنزل ، شعرتُ حينها بتعبٍ شديد ، حاولتُ الذهاب الى غرفتي طالبا النوم عسى أن استريح، استسلمت للفراش، شيئاً فشيئاً بدأتْ غَفوتي تتفاقمُ وتُثقلُ أجفان عيني بشكلٍ تلقائي ، لا أعلم حقا هل أنا نائم أم الواقع أصبح حلما !! اعنتُ نفسي على النهوض لكن قدماي أثقل من أن توصف حاولت الاستدارة من على سريري بكل ما املكه من قوة حتى اتممت الأستدارة ، وضعت قدميَّ على الأرض بمساعدة يدي كأنني مشلول حتى وقفت نعم وقفت ، العجيب أن الظلام كان ينافس الهواء في غرفتي لذا كان همي الوحيد التوصل للشرفة اشعر بِضيقِ في صدري أودُ بعض الهواء فقط ، بدأت اخطو كطفل يحاول السير لأول مرة ااه كم هي ثقيلة أقدامي !! لستُ رساماً معترفاً لأتقنَ خَطواتي واحدة تلو الآخرى كوني أشبه برجل عجوز ثمل اتهاوى يميناً وشمالاً قاصداً الشرفة ، مسكتُ مِقبض باب الشرفة انزلتهُ الى الأسفل بقوةٍ لكن الإعياء بادٍ عليّ فكانت حركتي بطيئة فتحت الباب فاذا الظلام بدأ يتلاشى بفعل ضوء القمر الهاطل على المقبرة ، القيتُ بصري الى الاسفل فلم أرَ أشد مما رأيت كانت الأرض مليئة بالقبور يا الهي من اتى بها الى هنا اين بيوت جيراني ، شارعي ، الأعمدة الضوئية !! لا شيء سوى قبورٍ وبضعة أشخاص لا أعلم من هم سوى إني رأيتهم بعدما شملهم انعكاس ضوء القمر ، ارتعدت من شدة الخوف اكاد اقع مغشياً عليّ ، ماذا يفعل هؤلاء الناس ومالذي جيء بهم الى هنا ، أين أنا ، فركتُ عيوني عسى ان استردَ انتباهي لكن محاولتي بائت بالفشل . إمرأة شاحبة شعرها طويل جدا تسحبهُ خلفها كأنه ظلها ، صبية يتهامسون ، شباب ، شيوخ ، فتيات ، ياالهي من هؤلاء !! فجأة سمعت أحدهم ينادي باسمي ساهر، ساهر، ساهر !! بصورة سريعة وبتكرار لايكاد ينقطع ، ارتعشتْ فرائصي وبانَّ على جسدي الخوف من هذا الصوت كان أشبه بصفارة إنذار تسبق الحروب ، الصوت يتكرر ويتكرر حاولت الألتفات يميناً فأذا برجل عجوز !! وجههُ يبدو لي مألوفاً ، يا الهي هذا العجوز ليس غريبا ، الآن تذكرته هذا جاري (أبو رحيم) عجبا !! هو متوفي منذ 8 أعوام ، كنت قد رأيت أشلائه في المستشفى بعدما حصده الإنفجار !! _ (أبو رحيم شعندك هنا ، شنو هاي ، اني وين) !! قلت هذا الكلام وأنا ارتجف ولا اكاد أن القي نظري بثبات عليه من هول الأرتباك ، ردَّ عليّ بأبتسامةٍ عريضةٍ وقال : أنت هنا ، لاتخف أنت معي ، لكن لما هذه العجلة؟؟ لما اتيت مبكرا ؟؟ كيف هم أولادي هل تزوجوا أم مازالوا فقراء الحال يعتاشون على صدقات الناس !! – (أبو رحيم) أرجوك اجبني أين أنا ؟؟ لا استطيع تحمل هذا الموقف اخبرني أرجوك، أرجوك…..تكررَ الصوت بمناداتي مرة أخرى وعلمت حينها أن الذي ينادي باسمي ليس (أبا رحيم) نفسه وإنما أحد غيره ، نبرة الصوتِ حادةٌ جداًوغليظة تنفرُ منها الأسماع كيف بي وأنا في موقفٍ كهذا !! استمرَ النداء أيضا (ساهر ، ساهر ، ساهر) أخذتُ التفتُ بكل الاتجاهات ولم أرَ مصدرَ الصوت بل حتى (أبو رحيم) اختفى من أمامي ، تزايد حينها هولي وخشيتي ولم استطع أن اوقفَ شفتي المرتعشة ولا أدري ما أفعل إلا اني وضعتُ يديّ على مسامعي واغمضتُ عينيّ الى النصف !! صدفة ، شعرتُ بأني سقطتُ من قمةِ جبلٍ عالٍ ، انتبهت لنفسي فأذا بـ أخي يحاول إيقاظي من نومي وأنا مُستلقٍ على سريري ، حينها علمت بأني لم أكن نائما أبدا بل كنتُ ميتاً لبعضِ الوقت بِفضلِ رصاصةٍ تائهة وجدتْ مُستقرها في ظهري عندما كنت في سطح المنزل ، جعلتْ من أخي مذعوراً لما رأى الدم يرسم خرائط نزفه تحتي آنذاك !!!