مَن هو قائد معارك تحرير الموصل ؟

– October 17, 2016

اربيل – الزمان

قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان “القائد المسؤول عن معركة تحرير الموصل هو الفريق الركن [عبد الأمير جار الله] والذي يشغل منصب معاون رئيس اركان الجيش ومعاون قائد العمليات المشتركة”.

وأضاف في تصريح محلي نقلته وكالة اين الاخبارية ، ان “التسمية الخاصة بالعملية العسكرية [معارك تحرير الموصل]”، مشيرا الى ان “القيادة العسكرية العامة للفريق [جار الله]، فيما تم تعيين قادة عسكريين لكل محور من محاور الهجوم”.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد أعلن في الساعات الاولى من اليوم الاثنين انطلاق عملية تحرير الموصل من داعش التي أستولت على المدينة منذ حزيران 2014.