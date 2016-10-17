1500 مقاتل عراقي دربتهم تركيا يشاركون في عملية الموصل

– October 17, 2016

أنقرة – (رويترز) – قالت مصادر في الجيش التركي اليوم الاثنين إن نحو نصف المقاتلين العراقيين الذين دربتهم تركيا في معسكر بعشيقة بشمال العراق وعددهم 3000 مقاتل يشاركون في عملية طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل.

وتركيا على خلاف مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود القوات التركية في بعشيقة والأطراف التي ينبغي أن تشارك في هجوم الموصل الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر لرويترز “يشارك نحو نصف الثلاثة آلاف في العملية حاليا وتم الإبقاء على النصف الآخر كاحتياط.”

وقال المصدر إن هناك شيعة ويزيديين ومسيحيين ضمن القوات التي تشمل أيضا مقاتلين تركمان.

وقال المصدر “حاليا ليس هناك مشاركة في العملية من الجيش التركي لكن التطورات تتم متابعتها عن كثب.”

وشنت قوات الحكومة العراقية – بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة- هجومها اليوم الاثنين لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل وهو آخر معقل للتنظيم المتشدد في العراق.