إعلان بدء عملية استعادة الموصل

– October 17, 2016

بغداد- (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر الاثنين بدء عمليات استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكدا ان دخولها سيقتصر على عناصر الجيش والشرطة.

وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “يا ابناء شعب العراق العزيز، يا ابناء نينوى الأحبة، لقد دقت ساعة التحرير واقتربت لحظة الانتصار الكبير (…) بإرادة وعزيمة وسواعد العراقيين وبالاتكال على الله العزيز القدير أعلن اليوم انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى”.

وأضاف متوجها الى سكان الموصل، ثاني مدن البلاد واخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد “كانت هناك محاولة (…) لتأخير عملية التحرير ولكننا وأدناها. هذا العام كما وعدناكم سيكون عام الخلاص من داعش ونحن سنفي بوعدنا”.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل منذ حزيران/يونيو العام 2014.

وأردف العبادي “سنقتص من المجرمين، والقوات التي تحرركم من داعش جائت لتخليصكم، ونطلب تعاونكم ايها المواطنون. نطلب منكم التعاون مع القوات الامنية المشاركة بعمليات التحرير كما فعل أهالي الأنبار وباقي المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش”.