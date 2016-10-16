الوجبات السريعة تؤثر في استهلاك الصغار للصودا والسعرات

– October 16, 2016

دراسة‭: ‬اكتساب‭ ‬عادات‭ ‬الأكل‭ ‬السيئة‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال

نيويورك‭-(‬رويترز‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬وجبات‭ ‬الكومبو‭ ‬في‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬مشروب‭ ‬سكري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬زيادة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭. ‬وخلص‭ ‬باحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشروبات‭ ‬كالمشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬والشاي‭ ‬المحلى‭ ‬والحليب‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إليه‭ ‬نكهات‭ ‬تضيف‭ ‬نحو‭ ‬179‭ ‬سعرا‭ ‬حراريا‭ ‬للوجبة‭.‬

وقال‭ ‬برايان‭ ‬إيلبل‭ ‬كبير‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬تزداد‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬المشروبات‭ ‬المحلاة‭ ‬بالسكر‭ ‬ومشكلات‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتوصل‭ ‬إليها‭ ‬بشأن‭ ‬سبب‭ ‬إقبال‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬المعرضة‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬المشروبات‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭.‬‮»‬

وحلل‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬فاتورة‭ ‬شراء‭ ‬واستطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬مطاعم‭ ‬وجبات‭ ‬سريعة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬ونيوارك‭ ‬وجيرزي‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬نيوجيرزي‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2014‭. ‬واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المشروبات‭ ‬التي‭ ‬اشتراها‭ ‬الأطفال‭ ‬كانت‭ ‬محلاة‭ ‬بالسكر‭ ‬وأن‭ ‬وجبات‭ ‬الكومبو‭ ‬تشمل‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬مشروبا‭ ‬سكريا‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬طلب‭ ‬وجبة‭ ‬كومبو‭ ‬كان‭ ‬الأطفال‭ ‬الذكور‭ ‬ومن‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬أكثر‭ ‬ميلا‭ ‬لشراء‭ ‬مشروب‭ ‬محلى‭ ‬بالسكر‭ ‬واستهلاك‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والسكر‭. ‬وكان‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬شهادة‭ ‬ثانوية‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬واشتروا‭ ‬الوجبة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬العشاء‭ ‬وتناولوها‭ ‬في‭ ‬المطعم‭ ‬أكثر‭ ‬ميلا‭ ‬لشراء‭ ‬مشروبات‭ ‬سكرية‭ ‬لأطفالهم‭.‬

وكتب‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الدورية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬المراكز‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬تصنف‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬بدناء‭. ‬وتوصي‭ ‬الإرشادات‭ ‬الغذائية‭ ‬للأمريكيين‭ ‬بعدم‭ ‬تجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬التي‭ ‬يتناولها‭ ‬الأطفال‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬120‭ ‬و180‭ ‬سعرا‭. ‬و‭ ‬تشير‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬دور‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬تلتزم‭ ‬كثيرا‭ ‬بتعليمات‭ ‬‮«‬افرغوا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأطباق‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬الحرص‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬فيما‭ ‬يأكله‭ ‬الصغار‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬ويجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لزيادة‭ ‬الوزن‭.‬

وكانت‭ ‬أبحاث‭ ‬سابقة‭ ‬كثيرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يتعرض‭ ‬الأطفال‭ ‬لتجربة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬التغذية‭ ‬فإنهم‭ ‬قد‭ ‬يفقدون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬شعورهم‭ ‬بالجوع‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬الأكل‭ ‬عندما‭ ‬يشعرون‭ ‬بالشبع‭. ‬وبمرور‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬ينجذب‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يجبرون‭ ‬على‭ ‬إفراغ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬أطباقهم‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬وجبة‭ ‬إلى‭ ‬السكريات‭ ‬والوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬ويواجهون‭ ‬خطر‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬البدانة‭. ‬وقال‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬أكاديمية‭ ‬التغذية‭ ‬والغذائيات‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬إن‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬يظنون‭ ‬أن‭ ‬أسلوب‭ ‬إفراغ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الطبق‭ ‬سيشجع‭ ‬الصغار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬شهية‭ ‬صحية‭.‬

وقالت‭ ‬ديبتي‭ ‬ديف‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬وهي‭ ‬أخصائية‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬الصحي‭ ‬للأطفال‭ ‬بجامعة‭ ‬نبراسكا‭ ‬في‭ ‬لينكولن‭ ‬‮«‬وتتوصل‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬يلجأون‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬السلبي‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إذا‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬طفلهم‭ ‬لم‭ ‬يأكل‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتجنب‭ ‬مقدمو‭ ‬خدمات‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬التغذية‭ ‬مثل‭ ‬إعطاء‭ ‬الطفل‭ ‬الطعام‭ ‬كجائزة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التشجيع‭ ‬وتحاشي‭ ‬الثناء‭ ‬عليه‭ ‬عندما‭ ‬يفرغ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬طبقه‭.‬‮»‬‭ ‬ولفهم‭ ‬طريقة‭ ‬تفكير‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬تغذية‭ ‬الأطفال‭ ‬أجرت‭ ‬ديف‭ ‬وزملاؤها‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬امرأة‭ ‬تعملن‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬لرياض‭ ‬الأطفال‭ ‬بين‭ ‬سن‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭.‬

وقال‭ ‬بعضهم‭ ‬إنهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬أساليب‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬لأنها‭ ‬فعالة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يصعب‭ ‬إرضاؤهم‭ ‬ومن‭ ‬يتسمون‭ ‬بالعناد‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬الحلوى‭ ‬تمثل‭ ‬جوائز‭ ‬جيدة‭ ‬يمكن‭ ‬منحها‭ ‬للطفل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬عندما‭ ‬يؤدي‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬كاستخدام‭ ‬المرحاض‭ ‬مثلا‭. ‬وقال‭ ‬البعض‭ ‬إن‭ ‬تدريب‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬المرحاض‭ ‬سيكون‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭ ‬دون‭ ‬جوائز‭ ‬الحلوى‭.‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬يمكن‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬محاولة‭ ‬تشجيع‭ ‬الصغار‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬الأكل‭ ‬بلمسها‭ ‬أو‭ ‬شمها‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬بها‭ ‬وجميعها‭ ‬أساليب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬تجربة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الطفل‭ . ‬