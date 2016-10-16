فيلم عن زواج الصغيرات في تركيا يلقي الضوء على العنف المنزلي

– October 16, 2016

لندن‭ – ‬رويترز‭- ‬قالت‭ ‬مخرجة‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬جديد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬المسكوت‭ ‬عنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بزواج‭ ‬الفتيات‭ ‬الصغيرات‭ ‬إن‭ ‬البنات‭ ‬اللائي‭ ‬يجري‭ ‬تزويجهن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬يتعرضن‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬للاغتصاب‭ ‬والضرب‭ ‬ويجبرن‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬فحوص‭ ‬عذرية‭. ‬ويتناول‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬جرووينج‭ ‬أب‭ ‬ماريد‮»‬‭ ‬‭(‬أن‭ ‬تكبري‭ ‬متزوجة‭) ‬الذي‭ ‬سيعرض‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬تأثير‭ ‬تزويج‭ ‬الصغيرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬نساء‭ ‬تزوجن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬المراهقة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭. ‬وقالت‭ ‬إيليم‭ ‬أتاكاف‭ ‬مخرجة‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬تومسون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬حكاياتهن‭ ‬سألت‭ ‬نفسي‭ ‬كيف‭ ‬مازلن‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة؟‮»‬‭ ‬وتفيد‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬ثلث‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬باستثناء‭ ‬الصين‭ ‬يتزوجن‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬تسع‭ ‬تتزوج‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬ويقول‭ ‬مدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬إن‭ ‬زواج‭ ‬الصغيرات‭ ‬يحرم‭ ‬البنات‭ ‬من‭ ‬طفولتهن‭ ‬ومن‭ ‬التعليم‭ ‬ويزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬العنف‭ ‬المنزلي‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الجنسية‭ .‬

وقالت‭ ‬أتاكاف‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراسات‭ ‬السينمائية‭ ‬والتلفزيونية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إيست‭ ‬انجليا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬عن‭ ‬زواج‭ ‬الصغيرات‭ ‬لكن‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬ينظر‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬لهن‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬المخرجة‭ ‬التركية‭ ‬الأصل‭ ‬إن‭ ‬رحلتها‭ ‬لتصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬أزمير‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬صاحبات‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬يحتجن‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬للحديث‭ ‬عما‭ ‬حدث‭ ‬لهن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أمضيت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جارات‭ ‬والدي‭ ‬عن‭ ‬تجاربهما‭.‬‮»‬‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬طرق‭ ‬الباب‭ ‬وجاءت‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬من‭ ‬الحي‭ ‬ليسألن‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬أعد‭ ‬فيلما‭ ‬عن‭ ‬زواج‭ ‬الصغيرات‭ ‬وقلن‭ ‬أنهن‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تجاربهن‭.‬‮»‬

‭*‬‭ ‬الصدمة‭ ‬يعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬قصص‭ ‬نساء‭ ‬أصبحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الثلاثينات‭ ‬أو‭ ‬الخمسينات‭ ‬وتزوجن‭ ‬بين‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬و17‭ ‬عاما‭.‬

‭ ‬وتقول‭ ‬إحداهن‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬ألبسوني‭ ‬رداء‭ ‬الزفاف‭ ‬ذات‭ ‬ليلة‭ ‬وأخذوني‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬لم‭ ‬أره‭ ‬من‭ ‬قبل‭- ‬والتزمت‭ ‬الصمت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬‮»‬‭ ‬ووصفت‭ ‬أخرى‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬تفزع‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬الليل‭ ‬لأن‭ ‬زوجها‭ ‬كان‭ ‬يسحبها‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬و‮»‬يستمتع‭ ‬بجذب‭ ‬شعري‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬أجمع‭ ‬شعري‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والوسائد‭ ‬ثم‭ ‬أقص‭ ‬شعري‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إيذائي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬اتاكاف‭ ‬إن‭ ‬الفيلم‭ ‬يكشف‭ ‬كذلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الانتهاكات‭ ‬‮«‬الغادرة‮»‬‭. ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يروي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصصهن‭ ‬مازالت‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬الأول‭ ‬وهناك‭ ‬اثنتان‭ ‬مطلقتان‭ ‬وواحدة‭ ‬تزوجت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لكن‭ ‬زوجها‭ ‬الأول‭ ‬منعها‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬ابنتها‭. ‬وقالت‭ ‬اتاكاف‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬تمكن‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬لكن‭ ‬الألم‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬وجوههن‭.‬‮»‬

وتقول‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الفتيات‭ ‬لسن‭ ‬عرائس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬بها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬زواج‭ ‬الصغيرات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬تتزوج‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البنات‭ ‬قبل‭ ‬بلوغهن‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما‭.‬

والحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لسن‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬تزويج‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬محكمة‭.‬

وتأمل‭ ‬اتاكاف‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬فيلمها‭ ‬الوعي‭ ‬‮«‬بهذه‭ ‬القضية‭ ‬الخفية‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬أداة‭ ‬تسمع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أصوات‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أريده‭ ‬حقيقة‭ ‬هو‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬‮»‬