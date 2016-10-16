سنغافورة تحظر سامسونج جالاكسي نوت 7 على رحلاتها
سنغافورة -(رويترز) – قالت شركة طيران سنغافورة يوم امس إنها حظرت هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية على كل رحلاتها وأنه لن يسمح بصعود أي راكب يحمل جهازا من هذا النوع على متن طائراتها. وكانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر هذه الاجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتبارا من ظهر يوم السبت (1600 بتوقيت جرينتش). وسحبت شركة سامسونج للالكترونيات هواتفها الذكية الرائدة «سامسونج جالاكسي نوت 7» من كل أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف مما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة. وقالت شركة طيران سنغافورة على صفحتها على فيسبوك إن هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية سيحظر جلبها الى متن كل رحلاتها سواء مع الاشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارا من 16 أكتوبر».