سنغافورة تحظر سامسونج جالاكسي نوت 7 على رحلاتها

– October 16, 2016

سنغافورة‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬سنغافورة‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬إنها‭ ‬حظرت‭ ‬هواتف‭ ‬سامسونج‭ ‬جالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬الذكية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬رحلاتها‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بصعود‭ ‬أي‭ ‬راكب‭ ‬يحمل‭ ‬جهازا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائراتها‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬أمرا‭ ‬طارئا‭ ‬يحظر‭ ‬هذه‭ ‬الاجهزة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ (‬1600‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬وسحبت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونج‭ ‬للالكترونيات‭ ‬هواتفها‭ ‬الذكية‭ ‬الرائدة‭ ‬‮«‬سامسونج‭ ‬جالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‮»‬‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬حدوث‭ ‬حالات‭ ‬انبعاث‭ ‬دخان‭ ‬أو‭ ‬اشتعال‭ ‬نيران‭ ‬بالهواتف‭ ‬مما‭ ‬وجه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬لسمعة‭ ‬الشركة‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬سنغافورة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬هواتف‭ ‬سامسونج‭ ‬جالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬الذكية‭ ‬سيحظر‭ ‬جلبها‭ ‬الى‭ ‬متن‭ ‬كل‭ ‬رحلاتها‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الاشخاص‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأمتعة‭ ‬المحمولة‭ ‬أو‭ ‬الأمتعة‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬تسليمها‭ ‬لشحنها‭ ‬على‭ ‬الطائرات‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‮»‬‭.‬