الصين تطلق مركبتها الفضائية المأهولة
بكين -(رويترز) – قالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن الصين ستطلق مركبتها الفضائية شنتشو 11 وعلى متنها رائدا فضاء يوم الاثنين لتقرب البلاد بذلك من طموحها بإنشاء محطة فضائية مأهولة دائمة بحلول عام 2022 .
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين إلى توطيد نفسها كقوة فضائية وقامت بكين بتجربة صواريخ مضادة للأقمار الصناعية بالإضافة إلى أغراضها المدنية.
وتقول الصين إن برنامجها الفضائي لأغراض سلمية ولكن وزارة الدفاع الأمريكية سلطت الضوء على قدراتها المتزايدة قائلة إنها تنتهج أنشطة تهدف إلى منع خصومها من استخدام إمكاناتهم الفضائية في أي أزمة. وبعد إطلاق المركبة يوم الاثنين في الساعة 7.30 صباحا(2330 بتوقيت جرينتش) ستلتحم المركبة مع المختبر الفضائي تيانقونغ 2 حيث يقضي رائدا الفضاء الموجودان على متنها نحو شهر هناك يختبران أنظمة وعمليات للبقاء فترات في الفضاء وإعادة التزود بالوقود إلى جانب إجراء تجارب علمية . وأطلقت الصين تيانقونغ 2 وهو ثاني مختبراتها الفضائية التجريبية الشهر الماضي .