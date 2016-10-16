الصين تطلق مركبتها الفضائية المأهولة

– October 16, 2016

بكين‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭(‬شينخوا‭) ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ستطلق‭ ‬مركبتها‭ ‬الفضائية‭ ‬شنتشو‭ ‬11‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬رائدا‭ ‬فضاء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لتقرب‭ ‬البلاد‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬طموحها‭ ‬بإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬فضائية‭ ‬مأهولة‭ ‬دائمة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2022‭ .‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬نفسها‭ ‬كقوة‭ ‬فضائية‭ ‬وقامت‭ ‬بكين‭ ‬بتجربة‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أغراضها‭ ‬المدنية‭.‬

وتقول‭ ‬الصين‭ ‬إن‭ ‬برنامجها‭ ‬الفضائي‭ ‬لأغراض‭ ‬سلمية‭ ‬ولكن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قدراتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تنتهج‭ ‬أنشطة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬خصومها‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أزمة‭. ‬وبعد‭ ‬إطلاق‭ ‬المركبة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬صباحا‭(‬2330‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬ستلتحم‭ ‬المركبة‭ ‬مع‭ ‬المختبر‭ ‬الفضائي‭ ‬تيانقونغ‭ ‬2‭ ‬حيث‭ ‬يقضي‭ ‬رائدا‭ ‬الفضاء‭ ‬الموجودان‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬هناك‭ ‬يختبران‭ ‬أنظمة‭ ‬وعمليات‭ ‬للبقاء‭ ‬فترات‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬وإعادة‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إجراء‭ ‬تجارب‭ ‬علمية‭ . ‬وأطلقت‭ ‬الصين‭ ‬تيانقونغ‭ ‬2‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬مختبراتها‭ ‬الفضائية‭ ‬التجريبية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ .‬