المقدمات لم تتغير .. ماذا سيحصل بالنتائج ؟

– October 16, 2016

توقيع

فاتح عبد السلام

سنتان‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬تقريباً‭ ‬،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬العراق‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬ساعات‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬الطويلة‭ ‬اشتركت‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬،‭ ‬وجرى‭ ‬صرف‭ ‬المليارات‭ ‬على‭ ‬الذخائر‭ ‬والتجهيزات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدمير‭ ‬أهداف‭ ‬كانت‭ ‬قبل‭ ‬احتلال‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الممتلكات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬العسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ .‬

لا‭ ‬نعيد‭ ‬الزمن‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يرجع‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬استمرار‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تأمل‭ ‬لحظة‭ ‬الهزيمة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الايام‭ . ‬لكن‭ ‬ياترى‭ ‬هل‭ ‬عرفنا‭ ‬لماذا‭ ‬انهزمت‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصيف‭ ‬المشؤوم،‭ ‬أم‭ ‬ان‭ ‬الهروب‭ ‬الى‭ ‬أمام‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحكم‭ ‬خطواتنا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬في‭ ‬النكبات‭ ‬سوى‭ ‬الهرولة‭ ‬وربما‭ ‬الزحف‭ ‬نحو‭ ‬المنقذ‭ ‬الدولي‭ . ‬وبرغم‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعترف‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬نبن‭ ‬جيشاً‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وقد‭ ‬توفرت‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬الهائلة‭ ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬أقوى‭ ‬جيوش‭ ‬العالم‭ ‬يقوم‭ ‬بمهمات‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأجهزة‭ ‬العراقية‭ ‬نفسها‭.‬

عملياً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مزايدات‭ ‬وقفز‭ ‬فوق‭ ‬الحقائق‭ ‬الدامغة‭ ‬والمعروفة‭ ‬،ستتحرر‭ ‬الموصل‭ ‬بقوة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تكاد‭ ‬تصفي‭ ‬أبرز‭ ‬أهداف‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وتعرف‭ ‬مسارات‭ ‬وخرائط‭ ‬حركة‭ ‬التنظيم‭ . ‬أعرف‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬،انّما‭ ‬تتحرر‭ ‬الموصل‭ ‬بسواعد‭ ‬الرجال‭ ‬وماإلى‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬كلام‭ ‬حاطبي‭ ‬ليل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسألوا‭ ‬أنفسهم‭ : ‬هل‭ ‬وعينا‭ ‬الدرس‭ ‬وسنعرف‭ ‬كيف‭ ‬نحمي‭ ‬حدود‭ ‬العراق‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يخترقها‭ ‬رتل‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬النوع‭ ‬والموديل‭ ‬في‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬آخر‭.‬

الذين‭ ‬يستبعدون‭ ‬تكرار‭ ‬المآسي‭ ‬فاشلون‭ ‬حتماً‭ ‬وقصيرو‭ ‬نظر‭ ‬قد‭ ‬تركوا‭ ‬الأمور‭ ‬للصدف‭. ‬وليس‭ ‬ثمة‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬متروكاً‭ ‬لصدفة‭.‬

المقدمات‭ ‬تأتي‭ ‬بالنتائج‭ ‬دائماً‭ ‬،ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬أحداً‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬قد‭ ‬غيّر‭ ‬أياً‭ ‬من‭ ‬المقدمات‭ ‬لكي‭ ‬نضمن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مغايرة‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬أو‭ ‬العراق‭ . ‬

ثمّة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬كثير‭ ‬بين‭ ‬السطور‭ ‬وخلفها،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تراه‭ ‬العيون‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬العيون‭ ‬حتماً‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬المعركة‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬بطرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬والخشية‭ ‬ممّن‭ ‬قد‭ ‬يصدّر‭ ‬للموصل‭ (‬داعشاً‭ ) ‬جديداً‭ ‬يرتدي‭ ‬نوعاً‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الأزياء‭ . ‬

رئيس التحرير

fatihabdulsalam@hotmail.com

لندن