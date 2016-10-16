المقدمات لم تتغير .. ماذا سيحصل بالنتائج ؟
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فاتح عبد السلام
سنتان ونصف السنة تقريباً ، منذ أن خسر العراق الموصل في ساعات. في هذه الفترة الزمنية الطويلة اشتركت معظم الدول الكبرى في عمليات التحالف الدولي لضرب أهداف داعش في الموصل وما حولها ، وجرى صرف المليارات على الذخائر والتجهيزات من أجل تدمير أهداف كانت قبل احتلال داعش من ضمن الممتلكات والتجهيزات العسكرية للجيش العراقي .
لا نعيد الزمن الى الوراء لأنه لا يرجع ، لكن من الحكمة استمرار العودة الى تأمل لحظة الهزيمة والعمل على عدم تكرارها في يوم من الايام . لكن ياترى هل عرفنا لماذا انهزمت الدولة العراقية في الموصل في ذلك الصيف المشؤوم، أم ان الهروب الى أمام لا يزال يحكم خطواتنا التي لا تعرف في النكبات سوى الهرولة وربما الزحف نحو المنقذ الدولي . وبرغم ذلك لا أحد يعترف لماذا لم نبن جيشاً في عشر سنوات وقد توفرت الموارد المالية الهائلة وكان الجيش الامريكي أقوى جيوش العالم يقوم بمهمات يفترض أن تقوم بها الأجهزة العراقية نفسها.
عملياً من دون مزايدات وقفز فوق الحقائق الدامغة والمعروفة ،ستتحرر الموصل بقوة تكنولوجيا التحالف الدولي والضربات الجوية التي تكاد تصفي أبرز أهداف داعش في المدينة وتعرف مسارات وخرائط حركة التنظيم . أعرف أنّ هناك مَن يقول هذا غير صحيح ،انّما تتحرر الموصل بسواعد الرجال وماإلى ذلك من كلام حاطبي ليل، من دون أن يسألوا أنفسهم : هل وعينا الدرس وسنعرف كيف نحمي حدود العراق حتى لا يخترقها رتل آخر من مائتي سيارة من نفس النوع والموديل في فجر يوم آخر.
الذين يستبعدون تكرار المآسي فاشلون حتماً وقصيرو نظر قد تركوا الأمور للصدف. وليس ثمة أمر في السياسة متروكاً لصدفة.
المقدمات تأتي بالنتائج دائماً ،ولا يبدو أنّ أحداً في الصف الاول من السياسيين قد غيّر أياً من المقدمات لكي نضمن الحصول على نتائج مغايرة مستقبلاً في الموصل أو العراق .
ثمّة ما هو كثير بين السطور وخلفها، قد لا تراه العيون ، لكن ليس كل العيون حتماً ، لذلك المعركة لا تنتهي بطرد داعش من الموصل ، والخشية ممّن قد يصدّر للموصل (داعشاً ) جديداً يرتدي نوعاً آخر من الأزياء .
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لندن