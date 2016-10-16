المنشورات تغطي سماء الموصل على أعتاب ساعة الصفر

– October 16, 2016

بيان‭ ‬لتحالف‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الموصلية‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المليشيات

بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان

فيما‭ ‬تقترب‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬من‭ ‬الشروع‭ ‬بالصفحة‭ ‬الاولى‭ ‬لتحرير‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬غطت‭ ‬سماء‭ ‬الموصل‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬سعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬اشاعة‭ ‬الاطمئنان‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الناس‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ . ‬و‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬أسقط‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المنشورات‭ ‬فوق‭ ‬مدينةالموصل‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬امس‭ ‬الأحد‭ ‬لتنبيه‭ ‬السكان‭ ‬بأن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لعملية‭ ‬انتزاع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬دخلت‭ ‬مراحلها‭ ‬الأخيرة‭.‬وحملت‭ ‬المنشورات‭ ‬عدة‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬طمأنة‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تستهدف‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬نصحهم‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬بتجنب‭ ‬المواقع‭ ‬المعروفة‭ ‬لمتشددي‭ ‬التنظيم‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ومسؤولون‭ ‬بالجيش‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬آخر‭ ‬مدينة‭ ‬عراقية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬ومقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬متحصنون‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحاربوا‭ ‬بضراوة‭ ‬ودأبوا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬سابقة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أراض‭.‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لتجنب‭ ‬إسقاط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭.‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬لمخاوف‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬يعقد‭ ‬العملية‭ ‬نصحت‭ ‬المنشورات‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬منازلكم‭ ‬وعدم‭ ‬تصديق‭ ‬شائعات‭ ‬داعش‮»‬‭.‬وكان‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬بحوالي‭ ‬أربع‭ ‬أو‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬أخرى‭ ‬انتزعت‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬داعش‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أيضا‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬وإقناع‭ ‬الأطفال‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬مجرد‭ ‬لعبة‭ ‬أو‭ ‬صوت‭ ‬الرعد‭ ‬قبل‭ ‬سقوط‭ ‬الأمطار‭.‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬عدم‭ ‬الصراخ‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفسيات‭ ‬الأطفال‭.‬‮»‬وأضافت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬شاهدت‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬لا‭ ‬تقترب‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬مترا‭ ‬ولا‭ ‬تقم‭ ‬بأي‭ ‬حركة‭ ‬سريعة‭ ‬أو‭ ‬مفاجئة‭.‬‮»‬

وأطلق‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬محطة‭ ‬إذاعية‭ ‬لمساعدة‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬آمنين‭ ‬أثناء‭ ‬الهجوم‭.‬

وتبث‭ ‬الإذاعة‭ ‬إرسالها‭ ‬من‭ ‬القيارة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬60‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوبي‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬يحشد‭ ‬الجيش‭ ‬قواته‭ ‬قبيل‭ ‬الهجوم‭.‬وتضم‭ ‬القيارة‭ ‬كذلك‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬ستستخدم‭ ‬كمركز‭ ‬للتحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدعم‭ ‬الهجوم‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬عشائر‭ ‬سنية‭.‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مليشيات‭ ‬شبه‭ ‬عسكرية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬أغلبية‭ ‬سنية‭ . ‬

وحذر‭ ‬بيان‭ ‬لتحالف‭ ‬كتائب‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الموصلية‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬دخول‭ ‬المليشيات‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ .‬وكان‭ ‬ساسة‭ ‬محليون‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬ودول‭ ‬تقطنها‭ ‬أغلبية‭ ‬سنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬تركيا‭ ‬والسعودية‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬قوات‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‭ ‬بدوافع‭ ‬طائفية‭.‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬اربعة‭ ‬اخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بحزام‭ ‬ناسف‭ ‬استهدف‭ ‬الاحد‭ ‬موكبا‭ ‬شيعيا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬يعد‭ ‬الاكثر‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬حسبما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬واصيب‭ ‬اربعة‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بحزام‭ ‬ناسف‭ ‬استهدف‭ ‬موكب‭ ‬شيعي،‭ ‬لتقديم‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬شهر‭ ‬محرم‮»‬‭.‬واكدت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬34‭ ‬شخصا‭ ‬واصابة‭ ‬36‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬مماثل‭ ‬استهدف‭ ‬خيمة‭ ‬عزاء‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشعب‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬بغداد‭.‬