اجتماع لندن يطالب بوقف إطلاق النار في اليمن خلال أيام

– October 16, 2016

لندن‭,‬‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاحد‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬ايام‭. ‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬عقب‭ ‬محادثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬الان‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬غير‭ ‬مشروط،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬طاولة‭ ‬التفاوض‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬موفد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬اسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬احمد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كيري‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬والسعودية‭ ‬والامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬واوضح‭ ‬كيري‭ ‬ان‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬احمد‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬دعوا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ينفذ‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬في‭ ‬اسرع‭ ‬وقت،‭ ‬اي‭ ‬الاثنين‭ ‬او‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭ . ‬

ويستمر‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬هادي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفائهم‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭. ‬واسفر‭ ‬النزاع‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬6900‭ ‬شخص‭ ‬وفق‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬ادت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬للتحالف‭ ‬العربي‭ ‬الى‭ ‬140‭ ‬قتيلا‭ ‬و525‭ ‬جريحا‭ ‬بعدما‭ ‬استهدفت‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬