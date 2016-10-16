اجتماع لندن يطالب بوقف إطلاق النار في اليمن خلال أيام
لندن, – الزمان
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والامم المتحدة الاحد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الى اعلان وقف لاطلاق النار خلال ايام. وصرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن «الان هو وقت تطبيق اتفاق وقف اطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض». وشارك موفد الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في الاجتماع الى جانب كيري ووزراء خارجية بريطانيا والسعودية والامارات العربية المتحدة. واوضح كيري ان ولد الشيخ احمد ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعوا الى ان ينفذ وقف اطلاق النار «في اسرع وقت، اي الاثنين او الثلاثاء» .
ويستمر النزاع في اليمن منذ اذار/مارس 2015 بين حكومة الرئيس هادي بدعم من تحالف عربي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح. واسفر النزاع عن مقتل نحو 6900 شخص وفق الامم المتحدة. وفي الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، ادت غارة جوية للتحالف العربي الى 140 قتيلا و525 جريحا بعدما استهدفت مجلس عزاء في صنعاء، بحسب الامم المتحدة.