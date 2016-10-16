مفتي مصر لـ (الزمان):قمنا بتصحيح 80 تفسيراً خاطئاً للقرآن روّجه داعش
السلفيون يدفعون ثمن الخلاف المصري السعودي
القاهرة – مصطفى عمارة
انعكست ازمة العلاقات بين مصر والسعودية على التيار السلفي والذراع السياسي له حزب النور يحكم الارتباط بين السلفيين والسعودية والاتهامات التى وجهت اليهم بالحصول على دعم مالي من المؤسسة الدينية السعودية للترويج للوهابية ومع بروز الخلاف المصري السعودي على السطح بعد الانتقادات التى وجهها المندوب السعودي للموقف المصري بعد تصويته لصالح القرار الروسي شن عدد من وسائل الاعلام هجوماً حاداً على حزب النور السلفي باعتباره ذراع السعودية فى مصر ودوره فى نشر الوهابية التى يعتبرونها مرجعية التنظيمات المتطرفة، كما اجرت عدد من الصحف المصرية لقاءات مع احمد راسم النفيس احد قيادات الشيعية والذي دعا فيه الى عودة مصر الى الحصن الفاطمي متهما السلفيين بتلقي دعم سعودي لنشر الوهابية ودعم الجماعات المتطرفة فى مصر.
فى الوقت نفسه قال الباحث السياسي فى المركز العربي الافريقي اشرف عمارة ان السلفيين انشأوا تنظيما سريا ويدربون الشباب على الاعمال الارهابية باوامر امريكية وان التنظيم السري السلفي اتخذ من مصر مقراً له ، فيما دعا الداعية السلفي المنشق محمد الاباصيري الامن المصري الى رصد هذا التنظيم وتتبع عناصره بما يحمي الامن المصري بين حزب النور والدعوة السلفية بعد البيان الذي اصدره الحزب وايد فيه الفصائل السورية المسلحة فى حلب وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي للدولة ،وهو ما دفع قيادات الدعوة السلفية الى مطالبة قيادات حزب النور بالتراجع عن هذا البيان خشية من صدام بين الدولة والسلفيين خاصة فى ظل وجود مطالبات من تيارات سياسية بحل حزب النور .
فيما تنظم دار الافتاء وبحضور 80 ممثلي 80 دولة مؤتمرا عالميا غدا وعلى مدار يومين يتناول اعداد ائمة المساجد فى دول الاقليات الاسلامية والتصدي لفوضي الفتاوي التى تسيئ لصورة الاسلام، وفى تصريحات خاصة اكد شوقي علام مفتي الجمهورية ل (الزمان) ان دار الافتاء عبر مرصدها استطاعت تفنيد 50 نفسيرا خاطئا للقرأن عبر مرصده كما اصدر المرصد 3 كتب بعنوان تنظيم داعش النشاة والارهاب والثاني ارهابيون وكتاب ثالثة باللغة الانجليزية فضلا عن مجلة الالكتورنية بلغات متعددة للرد على مجلة داعش الالكترونية دابق وتفنيد مافيها من فتاوي .
واضاف د/ ابراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية والمشرف على مرصد الافتاء ان الدار تسعي الى تجديد الخطاب الديني ومقاومة الفكر المتطرف وكذلك الرد على الفتاوي الشاذة وكذلك على مروجات الاسلام فوبيا الى تختص برصد المفاهيم المغلوطة ومعالجتها وتقيدم كل التصورات لمواجهتها والحد من تأثيرها على الجاليات الاسلامية فى الخارج وتصحيح الصور المغلوطة عن المسلمين فى الغرب بعد الحملة اليمنية المتطرفة لمناهضة وجودهم فى المجتمعات الاوروبية واضاف ان هناك 4 ملايين يتفاعلون مع صفحاتنا الالكترونية وان حملاتنا باللغة الاجنبية جذبت 20 مليون متابع