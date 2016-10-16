مفتي مصر لـ (الزمان):قمنا بتصحيح 80 تفسيراً خاطئاً للقرآن روّجه داعش

– October 16, 2016

السلفيون‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمن‭ ‬الخلاف‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

انعكست‭ ‬ازمة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬السلفي‭ ‬والذراع‭ ‬السياسي‭ ‬له‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬يحكم‭ ‬الارتباط‭ ‬بين‭ ‬السلفيين‭ ‬والسعودية‭ ‬والاتهامات‭ ‬التى‭ ‬وجهت‭ ‬اليهم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدينية‭ ‬السعودية‭ ‬للترويج‭ ‬للوهابية‭ ‬ومع‭ ‬بروز‭ ‬الخلاف‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬بعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬التى‭ ‬وجهها‭ ‬المندوب‭ ‬السعودي‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬تصويته‭ ‬لصالح‭ ‬القرار‭ ‬الروسي‭ ‬شن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬هجوماً‭ ‬حاداً‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬السلفي‭ ‬باعتباره‭ ‬ذراع‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ودوره‭ ‬فى‭ ‬نشر‭ ‬الوهابية‭ ‬التى‭ ‬يعتبرونها‭ ‬مرجعية‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة،‭ ‬كما‭ ‬اجرت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬المصرية‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬احمد‭ ‬راسم‭ ‬النفيس‭ ‬احد‭ ‬قيادات‭ ‬الشيعية‭ ‬والذي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬عودة‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬الحصن‭ ‬الفاطمي‭ ‬متهما‭ ‬السلفيين‭ ‬بتلقي‭ ‬دعم‭ ‬سعودي‭ ‬لنشر‭ ‬الوهابية‭ ‬ودعم‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭. ‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬السياسي‭ ‬فى‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬الافريقي‭ ‬اشرف‭ ‬عمارة‭ ‬ان‭ ‬السلفيين‭ ‬انشأوا‭ ‬تنظيما‭ ‬سريا‭ ‬ويدربون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الاعمال‭ ‬الارهابية‭ ‬باوامر‭ ‬امريكية‭ ‬وان‭ ‬التنظيم‭ ‬السري‭ ‬السلفي‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬مقراً‭ ‬له‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬الداعية‭ ‬السلفي‭ ‬المنشق‭ ‬محمد‭ ‬الاباصيري‭ ‬الامن‭ ‬المصري‭ ‬الى‭ ‬رصد‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬وتتبع‭ ‬عناصره‭ ‬بما‭ ‬يحمي‭ ‬الامن‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬والدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬بعد‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬الحزب‭ ‬وايد‭ ‬فيه‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المسلحة‭ ‬فى‭ ‬حلب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬للدولة‭ ‬،وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬قيادات‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬الى‭ ‬مطالبة‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬صدام‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والسلفيين‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مطالبات‭ ‬من‭ ‬تيارات‭ ‬سياسية‭ ‬بحل‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ .‬

فيما‭ ‬تنظم‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬وبحضور‭ ‬80‭ ‬ممثلي‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬مؤتمرا‭ ‬عالميا‭ ‬غدا‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬يتناول‭ ‬اعداد‭ ‬ائمة‭ ‬المساجد‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬الاقليات‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتصدي‭ ‬لفوضي‭ ‬الفتاوي‭ ‬التى‭ ‬تسيئ‭ ‬لصورة‭ ‬الاسلام،‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اكد‭ ‬شوقي‭ ‬علام‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬عبر‭ ‬مرصدها‭ ‬استطاعت‭ ‬تفنيد‭ ‬50‭ ‬نفسيرا‭ ‬خاطئا‭ ‬للقرأن‭ ‬عبر‭ ‬مرصده‭ ‬كما‭ ‬اصدر‭ ‬المرصد‭ ‬3‭ ‬كتب‭ ‬بعنوان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬النشاة‭ ‬والارهاب‭ ‬والثاني‭ ‬ارهابيون‭ ‬وكتاب‭ ‬ثالثة‭ ‬باللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مجلة‭ ‬الالكتورنية‭ ‬بلغات‭ ‬متعددة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬مجلة‭ ‬داعش‭ ‬الالكترونية‭ ‬دابق‭ ‬وتفنيد‭ ‬مافيها‭ ‬من‭ ‬فتاوي‭ .‬

واضاف‭ ‬د‭/ ‬ابراهيم‭ ‬نجم‭ ‬مستشار‭ ‬مفتى‭ ‬الجمهورية‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬مرصد‭ ‬الافتاء‭ ‬ان‭ ‬الدار‭ ‬تسعي‭ ‬الى‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬ومقاومة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬وكذلك‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الفتاوي‭ ‬الشاذة‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مروجات‭ ‬الاسلام‭ ‬فوبيا‭ ‬الى‭ ‬تختص‭ ‬برصد‭ ‬المفاهيم‭ ‬المغلوطة‭ ‬ومعالجتها‭ ‬وتقيدم‭ ‬كل‭ ‬التصورات‭ ‬لمواجهتها‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الجاليات‭ ‬الاسلامية‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬وتصحيح‭ ‬الصور‭ ‬المغلوطة‭ ‬عن‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬بعد‭ ‬الحملة‭ ‬اليمنية‭ ‬المتطرفة‭ ‬لمناهضة‭ ‬وجودهم‭ ‬فى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الاوروبية‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬يتفاعلون‭ ‬مع‭ ‬صفحاتنا‭ ‬الالكترونية‭ ‬وان‭ ‬حملاتنا‭ ‬باللغة‭ ‬الاجنبية‭ ‬جذبت‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬متابع