الجيش السوري الحر ينتزع من داعش بلدة معركة آخر الزمان

– October 16, 2016

بيروت‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬معارضون‭ ‬سوريون‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬إنهم‭ ‬انتزعوا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬دابق‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الأحد‭ ‬وأخرجوا‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬معاقله‭ ‬الذي‭ ‬تعهد‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬مسرحا‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬فاصلة‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭. ‬وهو‭ ‬المكان‭ ‬المستقر‭ ‬في‭ ‬ادبيات‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬مكان‭ ‬المعركة‭ ‬الفصل‭ ‬قبيل‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭ ‬وتؤكد‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬دابق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محور‭ ‬دعاية‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬تقهقره‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إذ‭ ‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وخسر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬قادته‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬موجهة‭. ‬وكان‭ ‬التنظيم‭ ‬قد‭ ‬فاجأ‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬بتقدمه‭ ‬الخاطف‭ ‬في‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬وإعلانه‭ ‬دولة‭ ‬خلافة‭ ‬إسلامية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬ويستعد‭ ‬التنظيم‭ ‬الآن‭ ‬لمواجهة‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬أهم‭ ‬معاقله‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬عثمان‭ ‬قائد‭ ‬جماعة‭ ‬السلطان‭ ‬مراد‭ ‬إحدى‭ ‬فصائل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬والتي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الاشتباكات‭ ‬إن‭ ‬مقاتلين‭ ‬مدعومين‭ ‬بدبابات‭ ‬وطائرات‭ ‬تركية‭ ‬استولوا‭ ‬على‭ ‬دابق‭ ‬وبلدة‭ ‬صوران‭ ‬المجاورة‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬انتهت‭ ‬أسطورة‭ ‬داعش‭ (‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭) ‬بمعركتهم‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬دابق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬المجاهدون‭ ‬بطردهم‭ ‬منها‮»‬‭. ‬والجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬مظلة‭ ‬تضم‭ ‬معارضين‭ ‬يسعون‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬الألوف‭ ‬وشرد‭ ‬الملايين‭ ‬واستدرجت‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬وأوجدت‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬لمقاتلين‭ ‬إسلاميين‭ ‬متشددين‭.‬

واستند‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬دعايته‭ ‬إلى‭ ‬حديث‭ ‬منسوب‭ ‬إلى‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬اسم‭ ‬دابق‭ ‬باعتبارها‭ ‬موقع‭ ‬معركة‭ ‬فاصلة‭ ‬سينتصر‭ ‬فيها‭ ‬المسلمون‭ ‬وستكون‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬الساعة‭ ‬ووصل‭ ‬الأمر‭ ‬بالتنظيم‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬دابق‭ ‬على‭ ‬مطبوعته‭ ‬الرئيسية‭ .‬

واختار‭ ‬التنظيم‭ ‬دابق‭ ‬مكانا‭ ‬لقتل‭ ‬بيتر‭ ‬كاسيج‭ ‬عامل‭ ‬الإغاثة‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬احتجز‭ ‬رهينة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بيد‭ ‬محمد‭ ‬الموازي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬الجهادي‭ ‬جون‭.‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬رمزية‭ ‬دابق‭ ‬منذ‭ ‬تقدم‭ ‬فصائل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬مما‭ ‬هدد‭ ‬بسقوط‭ ‬القرية‭ ‬وقال‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أحدث‭ ‬إن‭ ‬المعركة‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الحديث‭.‬

وليس‭ ‬للقرية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬سفح‭ ‬تلة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬السهول‭ ‬الخصبة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتبعد‭ ‬14‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬و33‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمالي‭ ‬حلب‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬تذكر‭. ‬لكن‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بدابق‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬أحضر‭ ‬1200‭ ‬محارب‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تحتل‭ ‬نتوءا‭ ‬وسط‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭.‬

وتعمل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬والجيش‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬محيط‭ ‬دابق‭ ‬لمنع‭ ‬فلول‭ ‬المتشددين‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الفرار‭.‬

ومنذ‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬تراجعت‭ ‬باطراد‭ ‬مساحات‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬بسبب‭ ‬تقدم‭ ‬تحالف‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬والعرب‭ ‬تدعمهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬الماضي‭. ‬ونجحت‭ ‬حملة‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬حدودها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬أهم‭ ‬طريق‭ ‬إمداد‭ ‬للتنظيم‭ ‬ومعبرا‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأجانب‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قتلت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬عمر‭ ‬الشيشاني‭ ‬وأبو‭ ‬محمد‭ ‬العدناني‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬استراتيجيي‭ ‬التنظيم‭ ‬ومنسق‭ ‬تحوله‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وفي‭ ‬العراق‭ ‬استعاد‭ ‬الجيش‭ ‬مدعوما‭ ‬بمقاتلين‭ ‬شيعة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الفلوجة‭ ‬ويستعد‭ ‬الآن‭ ‬للهجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬أهم‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬المتشددين‭ ‬مازالوا‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬منطقة‭ ‬حوض‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬26‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬دابق‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬