خفايا عودة حزب العدالة والتنمية الى صدارة المشهد االمغربي
عبد الاله بن كيران يعرض خطته لتحالفات الوزارة الجديدة
الرباط – عبدالحق بن رحمون
يضع عبدالاله بن كيران المعين مؤخرا، في منصب رئيس الحكومة لولاية ثانية من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس ،عدة سيناريوهات في إطار البحث عن تحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة مع أحزاب تجعله يحصل على غالبية مقاعد مجلس النواب إذ ينبغي عليه أن يحصل على 198 مقعدا على الأقل، لتشكيل الحكومة وضمان التصويت على البرنامج الحكومي من قبل البرلمان.
ويتوجه ابن كيران في ذات الوقت الاحتفاظ بحليفه الاستراتيجي حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) ، كما يتقدم لإجراء تحالف في أول اتصال ولقاء مباشر مع حزب السنبلة الذي يتزعمه الحركي محند العنصر، فيما يبقى تحالفه مع حميد شباط الذي يتزعم حزب الاستقلال واردا في إطار التحالفات التي ستهدي لكل حزب مقاعد للاستيزار تبعا للنتائج والمقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية لـ 7 تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم. هذا يذكر ، أن حزب العدالة والتنمية قد فاز بالانتخابات وحصل على 125 مقعدا من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب ما مكنه من تصدر المشهد الحزبي للمرة الثانية على التوالي وأهله بمقتضى دستور البلاد لتشكيل حكومة جديدة. على صعيد آخر، وفي عمان انتخبت الهيئة العامة لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة «رائدات» خلال اجتماعها، فاطمة مازي كعيمة، رئيسة جمعية النساء الحركيات المغربية عضوة في المكتب التنفيذي للشبكة الذي يضم 11 سيدة. كما انتخبت الهيئة السيدة رولا الفرا الحروب (الأردن)، رئيسة للمكتب التنفيذي للشبكة إلى جانب عضوات أخريات من مصر وفلسطين والجزائر والبحرين والعراق . وأكدت رولا الحروب أنه سيتم انتخاب عضوات المكتب الأربعة المتبقيات خلال الانتخابات التكميلية التي سيتم إجراؤها يوم 31 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة ممثلات عن كل من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن ومصر والسودان. وأشارت رئيسة المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الشبكة التي ستتخذ من لبنان مقرا لها وتفتح فرعين لها بكل من المغرب والأردن، تضم حاليا 135 عضوة من 13 دولة عربية. وتهدف الهيئة، التي تعنى بالدفاع عن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، إلى توحيد جهود البرلمانيات الحاليات والسابقات في الوطن العربي لرفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وصولا إلى المناصفة بحلول العام 2030، معتبرة التمكين السياسي أولوية لعمل الشبكة على تغيير التشريعات المنظمة للبيئة السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب للمجالس النيابية والبلدية والحكم المحلي.
من جانب آخر، كشف حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية للسابع من (أكتوبر) الخفايا والخبايا التي بوأته أول قوة سياسية بالمغرب وقال مصدر لـ (الزمان) من قيادة حزب العدالة والتنمية أن حزب المصباح استطاع أن يحتل الصدارة المشهد السياسي بالمغرب منذ عام 2011 إلى اليوم، وذلك بفضل ثقة الناخبين في مشروعه السياسي والمجتمعي، وفي أدائه العملي بمختلف المؤسسات التي يشارك فيها، الشيء الذي مكنه، ولأول مرة في التاريخ السياسي بالمغرب من تحقيق تولي شخص واحد من نفس الحزب، تسيير حكومة إلى أن تنتهي ولايتها وأن يعين من جديد لتشكل حكومة جديدة لولاية ثانية. فضلا عن ذلك يقول ذات المصدر استطاع الحزب أن يتجاوز حزب سياسي عتبة 100 مقعد برلماني، وهذا ما حققه الحزب في 2011، وأن يضيف إليها مقاعد جديدة في الانتخابات الموالية، أي في 2016، لتصل إلى 125، فهذا الرقم وهذا الإنجاز غير مسبوق.
كما تمكن من الحصول يحصل على أزيد من مليون و800 ألف صوت، أي قرابة ثلث أصوات المغاربة المشاركين في استحقاق السابع من أكتوبر الجاري. فيما حصلت لائحة ترشيح في دائرة محلية على أزيد من 60 ألف صوت، وهو الأمر الذي حققته لائحة العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلا، والتي كان محمد نجيب بوليف وكيلا لها، حيث حصل على 60162 صوتا. كما تمكن كل وزراء الحزب وأعضاء قيادة حزب العدالة والتنمية وعمداء المدن وكذا رؤساء الجماعات الحضرية المرشحين، من النجاح في الدوائر الانتخابية المحلية خلافا للقاعدة التي تحكم أغلب الأحزاب السياسية، حيث حافظ حزب العدالة والتنمية في اقتراع 7 أكتوبر على وجوده في 54 دائرة ونجح في ولوج 18 دائرة انتخابية جديدة لأول مرة.