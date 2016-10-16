خفايا عودة حزب العدالة والتنمية الى صدارة المشهد االمغربي

– October 16, 2016

عبد‭ ‬الاله‭ ‬بن‭ ‬كيران‭ ‬يعرض‭ ‬خطته‭ ‬لتحالفات‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة‭ ‬

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

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يضع‭ ‬عبدالاله‭ ‬بن‭ ‬كيران‭ ‬المعين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬،عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬تحالفات‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬أحزاب‭ ‬تجعله‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إذ‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬198‭ ‬مقعدا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬وضمان‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭. ‬

ويتوجه‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بحليفه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ (‬الشيوعي‭ ‬سابقاً‭) ‬،‭ ‬كما‭ ‬يتقدم‭ ‬لإجراء‭ ‬تحالف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اتصال‭ ‬ولقاء‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬السنبلة‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الحركي‭ ‬محند‭ ‬العنصر،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬تحالفه‭ ‬مع‭ ‬حميد‭ ‬شباط‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬واردا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالفات‭ ‬التي‭ ‬ستهدي‭ ‬لكل‭ ‬حزب‭ ‬مقاعد‭ ‬للاستيزار‭ ‬تبعا‭ ‬للنتائج‭ ‬والمقاعد‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬لـ‭ ‬7‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬أكتوبر‭) ‬المنصرم‭. ‬هذا‭ ‬يذكر‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بالانتخابات‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬125‭ ‬مقعدا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬395‭ ‬هي‭ ‬مجموع‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ما‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬تصدر‭ ‬المشهد‭ ‬الحزبي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وأهله‭ ‬بمقتضى‭ ‬دستور‭ ‬البلاد‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬عمان‭ ‬انتخبت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لشبكة‭ ‬البرلمانيات‭ ‬العربيات‭ ‬للمساواة‭ ‬‮«‬رائدات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها،‭ ‬فاطمة‭ ‬مازي‭ ‬كعيمة،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬النساء‭ ‬الحركيات‭ ‬المغربية‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشبكة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬11‭ ‬سيدة‭. ‬كما‭ ‬انتخبت‭ ‬الهيئة‭ ‬السيدة‭ ‬رولا‭ ‬الفرا‭ ‬الحروب‭ (‬الأردن‭)‬،‭ ‬رئيسة‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشبكة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عضوات‭ ‬أخريات‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬والجزائر‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق‭ . ‬وأكدت‭ ‬رولا‭ ‬الحروب‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬انتخاب‭ ‬عضوات‭ ‬المكتب‭ ‬الأربعة‭ ‬المتبقيات‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ (‬نوفمبر‭) ‬المقبل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والإمارات‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬واليمن‭ ‬ومصر‭ ‬والسودان‭. ‬وأشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشبكة‭ ‬البرلمانيات‭ ‬العربيات‭ ‬للمساواة،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬للأنباء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشبكة‭ ‬التي‭ ‬ستتخذ‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬وتفتح‭ ‬فرعين‭ ‬لها‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والأردن،‭ ‬تضم‭ ‬حاليا‭ ‬135‭ ‬عضوة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭. ‬وتهدف‭ ‬الهيئة،‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬البرلمانيات‭ ‬الحاليات‭ ‬والسابقات‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬لرفع‭ ‬نسبة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المناصفة‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030،‭ ‬معتبرة‭ ‬التمكين‭ ‬السياسي‭ ‬أولوية‭ ‬لعمل‭ ‬الشبكة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬التشريعات‭ ‬المنظمة‭ ‬للبيئة‭ ‬السياسية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قوانين‭ ‬الانتخاب‭ ‬للمجالس‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬والحكم‭ ‬المحلي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬كشف‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬للسابع‭ ‬من‭ (‬أكتوبر‭) ‬الخفايا‭ ‬والخبايا‭ ‬التي‭ ‬بوأته‭ ‬أول‭ ‬قوة‭ ‬سياسية‭ ‬بالمغرب‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬المصباح‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬بالمغرب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ثقة‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مشروعه‭ ‬السياسي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬وفي‭ ‬أدائه‭ ‬العملي‭ ‬بمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬مكنه،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬السياسي‭ ‬بالمغرب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تولي‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الحزب،‭ ‬تسيير‭ ‬حكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬ولايتها‭ ‬وأن‭ ‬يعين‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لتشكل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬يقول‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭ ‬استطاع‭ ‬الحزب‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬عتبة‭ ‬100‭ ‬مقعد‭ ‬برلماني،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬وأن‭ ‬يضيف‭ ‬إليها‭ ‬مقاعد‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الموالية،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬125،‭ ‬فهذا‭ ‬الرقم‭ ‬وهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

كما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬و800‭ ‬ألف‭ ‬صوت،‭ ‬أي‭ ‬قرابة‭ ‬ثلث‭ ‬أصوات‭ ‬المغاربة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬استحقاق‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬لائحة‭ ‬ترشيح‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬محلية‭ ‬على‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬صوت،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬لائحة‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بالدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لطنجة‭ ‬أصيلا،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬محمد‭ ‬نجيب‭ ‬بوليف‭ ‬وكيلا‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬60162‭ ‬صوتا‭. ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬وزراء‭ ‬الحزب‭ ‬وأعضاء‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬وعمداء‭ ‬المدن‭ ‬وكذا‭ ‬رؤساء‭ ‬الجماعات‭ ‬الحضرية‭ ‬المرشحين،‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الانتخابية‭ ‬المحلية‭ ‬خلافا‭ ‬للقاعدة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬أغلب‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬54‭ ‬دائرة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ولوج‭ ‬18‭ ‬دائرة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬