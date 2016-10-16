اتفاق في لوزان على تقرير السوريين لمستقبلهم

– October 16, 2016

موسكو‭:‬فصل‭ ‬المعارضة‭ ‬المعتدلة‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬الشام

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬لوزان‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬السوريين‭ ‬وحدهم‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يقررون‭ ‬مستقبلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬يشمل‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭ ‬،كما‭ ‬أكدوا‭ ‬التزامهم‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬موحدة‭ ‬وعلمانية‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الاجتماع‭ ‬دون‭ ‬انفراجة‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬كي‭ ‬ينجح‭ ‬اتفاق‭ ‬أمريكي‭ ‬روسي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يجب‭ ‬فصل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المعتدلة‭ ‬عن‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مفهوما‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬إرهابيي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬ستستمر‭.‬‮»‬

وأخفقت‭ ‬محادثات‭ ‬لوزان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬عامه‭ ‬السادس‭.‬

والتقى‭ ‬كيري‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬والسعودية‭ ‬وتركيا‭ ‬وقطر‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬ورأى‭ ‬فيه‭ ‬كثيرون‭ ‬آخر‭ ‬أمل‭ ‬للسلام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

واتهمت‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬روسيا‭ ‬وسوريا‭ ‬بارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬وحشية‭ ‬بقصف‭ ‬مستشفيات‭ ‬وقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬ومنع‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬وكذلك‭ ‬باستهداف‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬شخصا‭. ‬وتقول‭ ‬سوريا‭ ‬وروسيا‭ ‬إنها‭ ‬تستهدفان‭ ‬المتشددين‭ ‬فحسب‭.‬

ولم‭ ‬تشارك‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بلوزان‭. ‬لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬كيري‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتبنى‭ ‬نفس‭ ‬الموقف‭ ‬يعتزمون‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬لبحث‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬كيري‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بشأن‭ ‬نتائج‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬والخطوات‭ ‬المقبلة‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوزيرين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬الوضع‭ ‬الصعب‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬لتطبيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬لأغراض‭ ‬إنسانية‭ ‬وتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬وتوفير‭ ‬الظروف‭ ‬لوقف‭ ‬جديد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار