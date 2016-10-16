– October 16, 2016

تمشيط مناطق ديالى وتدمير مضافات لداعش

إعتداء إنتحاري يستهدف مجلساً حسينياً

بغداد ـ محمد الصالحي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

استشهد واصيب 6 اشخاص في بغداد بعد ان تصدت القوات الامنية لاعتداء اجرامي نفذه انتحاري استهدف موكبا حسينيا قرب جسر الجادرية فيما بلغت حصلية الاعتداء الارهابي في منطقة بغداد الجديدة استشهاد شخص واصابة 9 اخرين.وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان امس ان (الانتحاري الذي استهدف موكباً حسينياً قرب مطعم وحدائق أغصان الزيتون أسفل جسر الجادرية تم التصدي له من القوات الامنية الموجودة في المنطقة).مبينا أن (الانتحاري قام على الفور بتفجير نفسه ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح).وقال مصدر ان (عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية في حي الامين التابع لمنطقة بغداد الجديدة ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح).واكدر مصدر لـ(الزمان) امس ان (القوات الامنية شددت اجراءاتها عقب الاعتداءات واغلقت بعض الطرق القريبة من مناطق الاعتداءات).ودان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التفجيرات الإرهابية.واكد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (هذه الاعتداءات الإرهابية النكراء يجب أن لا تمر بلا قصاص عادل وسريع).وفي ديالى تمكنت القوات الامنية من تدمير معسكرين وثماني مضافات لداعش وضبطت معدات للتنظيم.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات أمنية مشتركة نفذت عملية تفتيش بمناطق عين ليلة الواقعة ضمن سلسة جبال حمرين شملت قرى الشوهاني وأم ركيبة وقرية أبو صخول والصفرة ما أسفر عن تدمير معسكرين للإرهابيين وثماني مضافات تحتوي على تجهيزات عسكرية ومواد متفجرة ومقطورتين محملتين بالوقود وجرار زراعي ودراجة نارية).وقال المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة العقيد غالب العطية لـ (الزمان) امس ان (قوة امنية مشتركة من اقسام المديريات وافواج الطوارئ وسرية فض الشغب ومكافحة الاجرام ومفارز من مكافحة المتفجرات وقوة من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية لتفتيش مناطق ناحية المنصورية بهدف تتبع عناصر داعش الارهابية وخلاياه النائمة ولتامين هذه المناطق وبسط الامن والاستقرار فيها).وتابع ان (قوة امنية من قسم شرطة المقدادية نفذت عملية تفتيش مناطق الشاخة الواقعة ضمن قضاء المقدادية ما اسفر عن ضبط مواد متفجرة تستخدم في صنع العبوات الناسفة) .