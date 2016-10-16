– October 16, 2016

الطائي يطالب بفتح الأجواء أمام الطيران الروسي

البارزاني: البيشمركة ستقاتل إلى جانب الجيش بمنأى عن الإنتماءات

اربيل – فريد حسن

بغداد – الزمان

اكد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني امس ان قوات البيشمركة ستشارك بمعركة الموصل في صف موحد مع قوات الجيش العراقي بعيدا عن الإنتماءات الحزبية والمناطقية، فيما دعا المرجع الديني قاسم الطائي الى وضع الاجواء العراقية تحت تصرف الطيران الروسي في الحرب مع تنظيم داعش. وقال البارزاني في بيان ان (الشعب الكردستاني قاوم خلال العامين الماضيين، وتمكنت قوات البيشمركة ببطولاتها من تحطيم إسطورة داعش والحرب ضد الارهابيين حاليا في مرحلة حاسمة)، مضيفاً أن(قوات البيشمركة ستشارك في عملية تحرير الموصل بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي، وستشارك في المعركة بصف واحد بعيدا عن الإنتماءات الحزبية والمناطقية).ودعا البارزاني وزارة البيشمركة الى (إتخاذ إجراء مع أي مسؤول عسكري في حال تعامله بنفس حزبي بعيد عن الروح الوطنية خلال عمليات تحرير الموصل)، مؤكداً (إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه).

في غضون ذلك، دعا الطائي الحكومة الى (وضع الاجواء العراقية تصرف الطيران الروسي في الحرب مع عصابات داعش الارهابية)، لافتاً الى أن (الحكومة الروسية ومن خلالها تجربتها العسكرية في سوريا، اثبتت مصداقية كبيرة في التعامل مع الجماعات الارهابية ، بعكس امريكا وتحالفها المشبوه)، على حد قوله. وتابع في بيان أن (توجه العراق الى المعسكر الروسي سيجنبه الكثير من المؤامرات في كل المستويات)، داعياً الى أن (يحصر العراق تعاملاته العسكرية منها استيراد الاسلحة من الجانب الروسي حصرا، اذ ان العراق كانت له تجربة ناجحة جدا مع الاسلحة الروسية في المدة السابقة).

من جهتها حذرت النائبة زينب عارف البصري من أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي سينفذ الخطة (ب) لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي الى منع مشاركته في معركة تحرير الموصل.وقالت البصري في تصريح إن (قوة اثيل النجيفي تجحفلت مع الفرقة السادسة والفرقة التاسعة وسوف يشاركون في دخول الموصل وبأمر من الحكومة وهذه الخطة البديلة – ب – التي أعلن عنها أردوغان الذي يريد بهذه الخطة كسر إرادة العراقيين)، لافتة الى أن (التحقيقات أشارت الى تواطؤ النجيفي في سقوط الموصل). ودعت البصري العبادي الى (عدم إشراك هذه القوات في المعركة والاكتفاء بقوات الحشد العشائري لأبناء الموصل). وفي موسكو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس أمريكا وحلفاءها الى تفادي سقوط ضحايا مدنيين بمعركة الموصل المرتقبة.ونقلت رويترز عن بوتين قوله انه يأمل أن (تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها قصارى جهدها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين في هجوم انتزاع السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم داعش).