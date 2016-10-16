– October 16, 2016

المصادقة على إستخدام أجهزة الإقتراع الألكتروني

مفوضية الإنتخابات : تسجيل 50 حزباً جديداً

بغداد – قصي منذر

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات زيادة عدد الاحزاب السياسية المتقدمة بطلب تسجيل الى 114 حزبا منها 50 حزباً جديداً. وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية كاطع الزوبعي في بيان امس ان(عدد الاحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 114 حزبا سياسيا منها 64 من الاحزاب القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية و50 من الاحزاب الجديدة التي سجلت حديثا الى نهاية اليوم)، داعياً الاحزاب التي لم تراجع المفوضية الى الآن الى(الاسراع في مراجعة الدائرة المختصة في المفوضية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة). ولفت الزوبعي الى ان (المدة المتبقية هي مدة ضيقة تحتاج الى الاسراع في هذا العمل بغية التهيئة والاستعداد).بدوره، أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية وائل الوائلي عن مصادقة مجلس المفوضين على المواصفات الفنية لأجهزة تسريع إعلان النتائج ودراسة الجدوى الخاصة بها.وقال الوائلي في بيان امس ان (اللجان الفنية في المكتب الوطني أنهت إعداد المواصفات الفنية لأجهزة تسريع إعلان النتائج ، وصادق مجلس المفوضين عليها وعلى الحاجة الفعلية – دراسة الجدوى – لهذا المشروع الحيوي والكبير)، مضيفاً ان (هذا المشروع سيعزز ثقة الناخبين وشركاء العملية الانتخابية من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة بالشأن الانتخابي ووسائل الاعلام بعمل المفوضية وبالتالي سينعكس ايجابا على مجمل العملية السياسية في البلد من خلال هذه الاجهزة التي تعمل المفوضية جادة على ادخالها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة).ولفت الى ان اجهزة الاقتراع الالكتروني تتيح اعلان النتائج خلال ساعات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع.واهاب الوائلي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الاحزاب والمنظمات الفاعلة (دعم المفوضية في تنفيذ هذا المشروع لما يحققه من اثار ايجابية كبيرة على مجمل العملية الانتخابية والديمقراطية).