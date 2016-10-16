– October 16, 2016

للثورة الحسينية دروس – محمد خزعل

لثورة الحسين دروس عظيمة نحن البسطاء لانفقة ما تصبو اليه الا الشيء القليل اما العلماء والفلاسفة قد فسروها بأعظم دروس الحياة وأساس مبادئ الإنسانية لن تختص بطائفة او مذهب وإنما شملت الإنسانية بأسرها ولذلك شهد العلماء والفلاسفة المسلمون وغير المسلمين بذلك ومنهم الفيلسوف والمؤرخ الإنكليزي (توماس كارليل) حين قال اسمى دروس

نتعلمها من مأساة كربلاء هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ بالله وقد أثبتوا بعملهم ذلك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهه بين الحق والباطل

والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه..وهذا هو درس من تلك الدروس العديدة وايضا قال الكاتب الإنكليزي المعروف (شارلز ديكنز) اذا كان الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية فأنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال؟ أذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الاسلام ..وبذلك يريد ان يقول الكاتب الإنكليزي ان الامام الحسين ضحى من اجل الاسلام والأمة الإسلامية فهي مدينة لتضحياته وانه ليس من طلاب الدنيا فكل مايقال في ثورة الحسين قطرة في بحر من فيض الدورس التي يصعب علينا نحن البسطاء استيعابها ولن نتعلم من عظمتها الا القليل بل بعض المنافقين استغلوا عاطفة بعض الناس وصعوبة فهمهم لتلك الدورس وجيرت الكثير من امور المسلمون لمصالحهم الشخصيه ونسوا ما دفعه الإمام الحسين وعياله وأصحابه من تضحيات ثمناً ليتضح لنا طريق الحياة الكريم وانا عن نفسي حين تاتي ذكرى مأساة كربلاء وما جرى من ظلم على الحسين وعياله وأصحابه ياخذني الحزن واتالم كثيرا حين اقارن مآ أراد الامام وضحى من اجله وبين ما نحن عليه الآن الا الفئة التي لبت نداء المرجعية الدينية وهبت حين أصدر السيد السيستاني ادام الله ظلة فتوى الجهاد الكفائي وكانما سمعوا صرخة الامام الحسين (ع)دوت في اسماعهم ونهضوا نهضة الصحابة والأنصار في يوم العاشر من محرم لقتال اهل الكفر والظلال وهذه الفئة قد فقهت احد الدروس المهمه في الثورة الحسينية واصبحت محطة انظار العالم بأسره واذا ارادت الامم ان تعيش الحياة الكريمة عليها الاقتداء بالحسين الشهيد وان تحذو حذوه واكد ذلك الزعيم الهندي (غاندي) حين قال لقد طالعت حياة الحسين شهيد الإسلام الكبير ودققت النظر في صفحات كربلاء واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلابد لها من اقتفاء سيرة الحسين عليه السلام ..فسلامآ على الحسين الشهيد.