– October 16, 2016

العلوية يضيّف قرعة الكرة البرتقالية

الكرخ يواجه الشرطة في التنشيطية والميناء يلتقي الصليخ في الممتاز

بغداد – الزمان

ضيف نادي العلوية مراسم اجراء قرعة البطولة التنشيطية التي تعد باكورة نشاطات اتحاد كرة السلة للموسم الحالي 2016 n 2017 التي تنطلق في 22 من هذا الشهر بمشاركة اندية الكرخ والشرطة والنفط والكهرباء ، ويلعب في اليوم المذكور في قاعة الشعب المغلقة اولا ناديا الكرخ والشرطة تليها مباراة الكهرباء والنفط ، وفي اليوم التالي يلعب الشرطة مع النفط تعقبها مباراة الكرخ والكهرباء ، وتختتم البطولة في 24 من هذا الشهر بلقائي الكهرباء والشرطة ثم مباراة النفط والكرخ .كما جرت قرعة الدوري الممتاز الذي سينطلق في 25 من الشهر الحالي بمشاركة 12 ناديا ، اذ يلتقي في الدور الاول الميناء مع الصليخ ، ويقابل الكرخ الشرطة ، ويلعب الكهرباء مع زاخو ، ويلتقي التضامن مع الخطوط ، ونفط الجنوب مع الحلة ، واخيرا النفط مع الناصرية .

وكان اتحاد اللعبة قد اقام امس الاول في نادي العلوية احتفالية باكورة نشاطاته للموسم الحالي بدأت بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق ، بعدها رحب رئيس الاتحاد حسين العميدي بالحاضرين وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي وممثلي ومدربي الاندية المشاركة ورجال الصحافة والاعلام.

روح الفريق الواحد

وبارك حمودي خلال كلمة له بهذه المناسبة بالانجازات الاخيرة التي حققتها عائلة كرة السلة ، مشيرا الى ان الاتحاد المركزي لايستطيع العمل بمفرده ، وعلى الجميع ان يعمل ويثابر من اجل التطوير والنجاح ، مبينا ان الانجازات تاخرت كثيرا ولابد من العمل بروح الفريق الواحد في سبيل الوصول الى منصات التتويج والى الانجازات العربية والقارية .

تأهيل الكوادر

واشاد حمودي باتحاد اللعبة على تنظيمه عدد من الدورات الادارية والفنية بغية تاهيل كوادرنا وهو ما نأكده دائما لمواكبة التطور الحاصل في العالم ، ولابد من الاستفادة من اقامة هذه الدورات ليس فقط بالحصول على شهادة المشاركة بل العمل من اجل الحصول على المعلومة الحديثة التي تخدم فرقنا ومنتخباتنا ، لان ببساطة وكما يعلم اغلبكم ان المرحلة الحالية والمقبلة لايمكن ان نجلب مدربين اجانب على مستوى عال ، اولا لان المال غير موجود ، كما ان كثيرا من الدول لاترسل كوادرها الى العراق لمسوغات امنية ، لذا يجب الاعتماد على كوادرنا وانفسنا .

نبذ الخلافات

وشدد رئيس اللجنة الاولمبية على اهمية نبذ الخلافات بين اعضاء الاتحادات الرياضية واللجوء الى لغة الحوار والجلوس معا الى الطاولة المستديرة التي هي الفيصل الاساس ، مؤكدا ان المشاكل لا تحل بالمهاترات والتقاطعات والمزايدات ، وان الاتحاد وحده لايستطيع ان يعمل وينجح ويحقق الانجاز ولا الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم ابطال في هذه اللعبة قادرين على احداث التغيير ، موضحا ” ان الرياضة لاتبنى في كيفية الحصول على المكاسب واحتفاظ اعضاء الاتحادات بمناصبهم وبكراسيهم ، او من خلال التقاطعات والتصريحات للاعلام والفضائيات بكلام بذيئ لكنها تبنى عندما اكون مع اخوتي من خارج الاتحاد فريقا واحدا .

وتابع : عندما تكون هناك خلافات علينا ان نفتح عقولنا وصدورنا من اجل صناعة رياضية عراقية صحيحة وصحية ، ولانفكر بالكرسي والتشبث في موقع زائل ، انصح جميع اعضاء الاتحادات الذين وصلوا بالانتخابات واقول لهم ان الاخيرة ليست دائما تفرز الافضل والاحسن وعليكم الاستفادة من الخبرات الفنية والاكاديمية ولا تصلوا الى مرحلة التقاطعات التي لاتغنيكم ، الذي يريد ان يعمل عليه ان يذهب الى الاتحاد ويعرض عليه خبراته وبحوثه وبرامجه لمصلحة الرياضة وعلى الاتحاد بالمقابل ان يفتح صدره وعقله ويتبنى جميع الطروحات لدراستها واستقاء المفيد منها .

ودعا حمودي في ختام حديثة جميع الاتحادات الرياضية ترك خلافاتها جانبا وايجاد الحلول الناجعة لاخراج الرياضة من وضعها الحالي والمستقبلي ، مبينا ان الجميع ينزعج وانا اولهم عندما تتراجع فرقنا ومنتخباتنا الى الوراء فيما دول كانت متخلفة عنا بعشرات السنين تسبقنا حاليا ، مؤكدا على اهمية نزع لباس المصلحة الخاصة الذي ينتهي مع مرور الوقت والتركيز على المصلحة العامة التي هي الهدف المنشود للجميع ” .

نقل مباشر للمنافسات

من جانبه قال رئيس الاتحاد حسين العميدي ” نسعى كاتحاد الى تطوير اللعبة من خلال الدوري الممتاز ونبحث في كل جزئية من شأنها ان ترفع من مقام اللعبة ، وقد تم الاتفاق هذا الموسم على نقل مباريات الدوري الممتاز عن طريق شركة عشتار وهناك في الافق ايضا اتفاق لنقل المباريات خارج العراق وهذا في طبيعة الحال يعزز من انتشار اللعبة وزيادة محبيها ومتابعيها “

نفتخر بانجازاتنا

واضاف العميدي ” حققت سلتنا في الاونة الاخيرة انجازات نفتخر فيها نحن عائلة اللعبة والرياضة العراقية ، ومنها الانجاز الاسيوي التاريخي الذي تحقق في ايران وحصولنا على المركز الرابع لاول مرة منذ تاسيس الاتحاد عام 1948 ، وايضا الانجاز الاخير الذي حققه منتخب 3 3 بحصولة على المركز الثالث في البطولة الاسيوية الشاطئية بمشاركة 14 منتخبا ، فيما كان المركز الاول من نصيب منتخب قطر بطل العالم في هذه الفعالية .

وتطرق العميدي الى انجازات الاندية العراقية ومنها نادي الشرطة الذي مثل بطولة العرب بدلا عن المنتخب الوطني وحقق المركز الثالث في البطولة التي جرت في شرم الشيخ ، وايضا مشاركته الحالية في بطولة الاندية الاسيوية الذي كاد فيها ان يتاهل الى دور الاربعة لولا خسارته القاسية من الاهلي الاماراتي بفارق نقطتين ، كما ان وصوله الى دور الثمانية نعدها نتيجة مشرفة لكرة السلة العراقية .

لوائح اتحادية

واشار ” ان الاتحاد عقد هذا الموسم ثلاثة اجتماعات مع مدربي وممثلي الاندية بغية التوصل الى لائحة نهائية للدوري ، وقد تم الاتفاق على نقاط اللائحة اما بالتشاور او بالتصويت وبموافقة الجميع ، ثم تحدث امين سر الاتحاد الدكتور خالد نجم عن بعض نقاط اللائحة المهمة ومنها حق الاتحاد في اختيار مكان المباريات النهائية بين صاحب المركزين الاول والثاني ، وقرر الاتحاد حرمان كل لاعب من الاندية لم يلتحق بدعوة المنتخب الوطني ، كما ان للاتحاد حق بمعاقبة كل من يسيئ الى اعضاء الاتحاد وادارييه وحكامه من خلال وسائل الاتصال الاجتماعية .

هذا وحضر الاحتفالية المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية جزائر السهلاني وممثلي ومدربي الاندية المشاركة ورجال الاعلام والصحافة فضلا عن بعض الشخصيات الرياضية المهتمة باللعبة ، فيما اعتذر وزير الشباب عن الحضور لارتباطه بعمل في محافظة النجف .