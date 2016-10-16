– October 16, 2016

3 عمالقة يتنافسون على ضم موهبة بورتو

{ لشبونة – وكالات: بات نادي بورتو البرتغالي على أعتاب التفريط في لاعب وسطه الشاب روبن نيفيز الذي يحظى باهتمام ثلاثة من أكبر أندية أوربا. وذكرت تقارير صحفية في إنكلترا، أن وكيل أعمال اللاعب أكد تلقي اتصالات من مسؤولي ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين، للاستفسار عن موقف روبن نيفيز مع ناديه البرتغالي. وأوضحت صحيفة ميرور الإنكليزية أن نادي بورتو البرتغالي وضع شرطا جزائيا في عقد اللاعب الشاب، يسمح برحيله لأي نادٍ مقابل 40 مليون يورو. من جانبها، أشارت صحيفة كالتشيو مريكاتو الإيطالية، إلى أن مسؤولي يوفنتوس يراقبون نيفيز منذ عامين، حيث ترغب إدارة السيدة العجوز في تدعيم خط وسط البيانكونيري. ويسعى ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، إلى تدعيم خط وسطه، بعدما فقد ثلاث من الركائز الأساسية على مدار 18 شهرًا الأخيرة، بانتقال أندريا بيرلو للدوري الأمريكي، وآرتورو فيدال إلى بايرن ميونيخ الألماني، وبول بوجبا إلى مانشستر يونايتد.