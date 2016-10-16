– October 16, 2016

أرسنال يفلت من فخ سوانزي سيتي

برشلونة تطارد صدارة الليغا وليل يسقط أمام غانغون

{ مدن – وكالات: أنهى فريق ريال مدريد مسلسل تعادلاته وحقق فوزاً ساحقاً على مضيفه ريال بيتيس بستة أهداف مقابل هدف على ملعب بينتو فيامارين في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح المدافع رافائيل فاران مهرجان أهداف ريال مدريد في الدقيقة الرابعة وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 31 ثم سجل مارسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 39 وأحرز إيسكو هدفين في الدقيقتين 45 و63 واختتم كريستيانو رونالدو السداسية في الدقيقة 79 بينما أحرز هدف بيتيس الوحيد ألفارو سيخودو في الدقيقة 56 . وتعادل ريال مدريد في آخر 3 جولات بالليغا مع فياريال ولاس بالماس وإيبار قبل أن يسحق بيتيس خارج أرضه ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر وتجمد رصيد بيتيس عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

صدارة الليغا

وواصل برشلونة الضغط على متصدر الليغا إشبيلية، مكللا عودة ليونيل ميسي من الإصابة بفوز برباعية نظيفة على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الثامنة من المسابقة.

أحرز رباعية برشلونة رافينيا (هدفين) ولويس سواريز وليونيل ميسي، في الدقائق 21 و36 و43 و58 . الفوز قفز ببرشلونة لوصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن إشبيلية المتصدر ومتقدما بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد الثالث، وللأخير مباراة متبقية. إحصائيات المباراة أظهرت التفوق الكاسح لبرشلونة، بواقع 70 بالمئة استحواذ مقابل 30 بالمئة، و25 تسديدة من بينهم 8 تسديدات بين الثلاث خشبات مقابل 7 فقط لديبورتيفو برصيد 0 بين الثلاث خشبات.

سقوط جانجون

ووفاز جانجون بهدف نظيفه على ضيفه ليل، فيما تخطى آنجيه مضيفه باستيا 2-1، في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وارتقى جانجون، بالفوز إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، في حين توقف رصيد ليل عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر. ورفع آنجيه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد باستيا عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. وعاد نانت بثلاث نقاط ثمينة من ملعب لوريان بفوزه 2-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما استمر لوريان في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط. وفاز مونبلييه 3-2 على كان ليصل للنقطة العاشرة في المركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد كان الذي يليه في الترتيب بفارق الأهداف. ويحتل نيس صدارة المسابقة برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقيه حامل اللقب باريس سان جيرمان وموناكو. واقتسم فريق أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي بعد فوزه على ضيفه سوانزي سيتي 2/3 وتعادل السيتي مع ضيفه إيفرتون 1/1 اول امس السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة. وعمق تشيلسي جراح ضيفه ليستر سيتي حامل اللقب وفاز عليه 3 /صفر وتعادل توتنهام بصعوبة شديدة مع مضيفه وست بروميتش البيون 1/1 . وفي باقي المباريات سحق بورنموث ضيفه هال سيتي 6/ 1 وفاز ستوك سيتي على ضيفه سندرلاند 2/صفر كما تغلب ويستهام على مضيفه كريستال بالاس 1 / صفر. واقتسم سيتي وأرسنال الصدارة برصيد 19 نقطة لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الثالث. وعلى ملعب الإمارات تقدم ثيو والكوت بهدفين لارسنال في الدقيقتين 26 و33، ورد الايسلندي جيلفي سيجوردسون بهدف لسوانزي في الدقيقة 38 . وأحرز لاعب الوسط الألماني مسعود اوزيل الهدف الثالث لارسنال في الدقيقة 57 قبل أن يسجل الاسباني بورخا باستون الهدف الثاني لسوانزي في الدقيقة 66 . ولعب أرسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعب وسطه السويسري جرانيت تشاكا. وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وحقق ستوك سيتي فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين عن طريق لاعب الوسط الويلزي الدولي جو الين في الدقيقتين الثامنة و.45 ورفع ستوك رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر وظل سندرلاند في المركز العشرين الأخير بنقطتين. واكتسح بورنموث ضيفه هال سيتي بستة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد هال سيتي عند سبع نقاط في المركز السادس عشر. وسجل جونيور ستانيسلاس هدفين لبورنموث وتكفل تشارلي دانيلز وستيف كوك وكاليوم ويلسون ودان جوسلينج بتسجيل الأهداف الأخرى فيما جاء الهدف الوحيد لهال سيتي بتوقيع رايان ماسون. ورفع وست هام رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الخامس عشر بعد أن تغلب على مضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله مانويل لانزيني في الدقيقة 19 من المباراة التي شهدت طرد آرون كريسويل من صفوف وست هام في الدقيقة 75 لحصوله على الإنذار الثاني.