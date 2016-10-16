– October 16, 2016

بمشاركة العراق و 20دولة

مهرجان الفن التشكيلي في سلوفاكيا يختتم أعماله – فائز جواد

اختتمت في الخامس والعشرين من شهر ايلول المنصرم اعمال الدورة 23 للعام الحالي 2016لمهرجان الفن التشكيلي الدولي في سلوفاكيا الذي انطلقت دورته الاولى عام 1993 ومازال يقام في ذات الدولة وبمشاركة كبيرة وواسعة ومتميزه من دول اجنبية وعربية عدة من خلال فنانيها المتميزين ليقدموا اعمالهم التشكيلية المنتمية الى مختلف المدارس التشكيلية افتتحت الدورة 32 من المهرجان في الحادي عشر من ايلول الماضي ولغاية 25 منه, وبمشاركة فنانين تمت دعوتهم بعد أن اختارتهم اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي لتمثيل بلدانهم , حيث شارك في الدورة الحالية اكثر من 31 فنان يمثلون 20 دولة هي سلوفاكيا – العراق – قطر – إندونيسيا – الجزائر – مصر -البحرين – اليونان – هولندا – لاتفيا – جورجيا – بولندا – بيلاروسيا – صربيا – تترستان – أوكرانيا – البحرين – كازاخستان – أفغانستان وألبانيا.

ومن العراق تمت دعوة الفنانة التشكيلية العراقية فـاطمـة ألـعبيدي , و للمرة الثالثة على التوالي بعد مشاركتها ألأولى في عام 2014 في الدورة 21 , وفوزها انذاك بجائزة المهرجان التمثال الذهبي وحصولها على لقب سفيــرة ألســــلام من خــلال الفــن, كأول فنان عربي فاز بهذه الجائزة .وتزامنت مشاركة العبيدي , في هذه الدورة 23 مع مشاركة عربية لدول: مصر ومثلها الفنان أشرف الهادي , ودولة الجزائر ومثلها الفنان فارس هادي , ودولة البحرين ومثلتها الفنانة نجاح المداني , ودولة قطر و مثلها الفنانين حسن الملا و عبدا لرحمن المطاوعة .وتم رفع الاعلام العشرين للفنانين المشاركين أمام بناية المركز الثقافي التي احتضنت ورشها فعاليات الرسم للفنانين حيث أنجز الفنانون أعمالهم فيها خلال مدة المهرجان والبالغة أربعة عشر يوماً, يشار الى أن المهرجان هذا يتكفل جميع النفقات للفنانين من أقامة ومايرفقها من خدمات مع توفير جميع مستلزمات الرسم إضافة إلى جولات سياحية عديدة وزيارات إلى متاحف عدة منها المتحف الوطني السلوفاكي للفن التشكيلي و متاحف تاريخية وعدة زيارات إلى قاعات عرض فنية أقيمت فيها معارض فنية تشكيلية لفنانين سلوفاك وآخرين من دول أوربية وشرق أسيوية ، كما تضمن المهرجان زيارة العديد من المدارس الفنية وألاعتيادية لغرض التفاعل من الطلبة وألإجابة على أسئلتهم الثقافية والفنية التي طرحها الطلاب بخصوص الفن التشكيلي أو بخصوص ثقافة وتأريخ بلدان الفنانين المشاركين ، وكما زارت وفود من كليات و معاهد وثانويات وحتى رياض ألأطفال ورشة الرسم للفنانين في المركز الثقافي لغرض اطلاع الطلبة وبصورة حية على نتاجات الفنانين مع إجراء حلقات نقاشية عن الأساليب و التقنيات المستخدمة من قبل الفنانين في انجاز أعمالهم الفنية في ورشة المهرجان. وكما هو معروف عن الدول ألأوروبية الشرقية فأن الرقصات و ألأغاني الشعبية الفولكلورية كان لها حضور كبير ضمن فعالياتها الراقصة والغنائية والتي تمثل الفلكلور الشعبي السلوفاكي بالأزياء التقليدية القديمة. وفي حفل الختام والتي أقيمت على قاعة المسرح الوطني تم تقديم الشهادات التقديرية للفنانين 31 المشاركين وبعدها تم إعلان أسم الفنان الفائز بالجائزة الوحيدة لدورة المهرجان 23 لهذه السنة 2016 والتي حصل عليها الفنان التشكيلي من دولة تترستان زوفر جيماجيف , حيث منح التمثال الذهبي للمهرجان, وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح في كل دورة للمهرجان الدولي إلى الفنان الفائز في تلك الدورة وهي عبارة عن تمثال ذهبي من صنع النحات السلوفاكي الرائد تيبور بارتفاي , و كذلك تم منح لقب سفير السلام من خلال الفن لهذه الدورة إلى ثلاثة من الفنانين هم, الفنانة ليلا جيليشفيلي من دولة جورجيا , و الفنان فارس هادي من دولة الجزائر , و الفنانة اولكا جومونـــــوفا من دولة بيلا روسيا .