– October 16, 2016

إعتماد منهاج لونكمان الامريكي وإتاحة الفرصة لأداء إختبار التوفل

إقبال من منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية على الدورات التدريبية

مركز الترجمة في دار المأمون .. طموحات كبيرة ومشاريع مؤجّلة – عبد اللطيف الموسوي

طموحات المبدع العراقي لاتحدها حدود ولكن سوء الحظ هو من يقف حجر عثرة امام تحقيق الطموحات ومع ذلك فاليأس عادة لايدب في نفس المبدع المتسلح بالإمكانيات اللازمة والكفاءة المكتسبة من الدراسة الاكاديمية وتراكم الخبرة فتجده منتفضاً على واقعه ليقدم الافضل دائماً لمجتمعه وبلده. هذه هي المحصلة التي خرجت بها لدى زيارتي الى مركز الترجمة التحريرية والفورية في دار المأمون للترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والسياحة لإجراء تحقيق صحفي يتناول عمل هذا المركز وما يقدمه من خدمات.معاون مدير عام دار المأمون جاسم محمد عبد الرحمن اكد ان خطط الدار لاتقف عند حدود متحدثاً عن طموحات مستقبلية كبيرة لدى ادارة الدار على صعد مختلفة ولاسيما في ما يتعلق بمركز الترجمة الا ان الخطط لاتقف عند حدود ، لافتاً الى ان الادارة راضية عما يقدمه المركز وملاكات الدار في الوقت الحاضر بالرغم من ظروف التقشف. وقال عبد الرحمن لـ(الزمان) امس ان(فكرة تأسيس مركز اللغات جاءت في اطار سعي ادارة الدار لتطوير اداء الدار وتحسين مستويات منتسبيها لتمكينهم من اداء مهمة الدار بوصفها دار للترجمة والنشر على افضل وجه، فضلاً عن الاسهام في تعليم اللغات الحية لمنتسبي القطاع الحكومي وحتى الخاص)، مضيفاً ان(المركز بدأ عمله بخطوات واثقة وقد هيأت له الادارة في حينه جميع الامكانيات للنهوض بمهمته فجرى تخصيص المكان المناسب له وقاعتين للتدريب وتم تجهيزه بأفضل المعدات والاجهزة من مناشىءعالمية رصينة وبدأنا بعد التوكل على الله بأولى الدورات التدريبية والتطويرية وسط اقبال من منتسبي الدار ومنتسبي الوزارة والوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى). وتابع (ولكن الظروف التي تعرض اليها العراق منذ حزيران 2014 وماتلا ذلك من تقشف كان لها كلمة اخرى،إذ وقفت حائلاً امام المشاريع الطموحة التي كنا بصدد تنفيذها حينذاك)، مستدركا( غير ان مايقدمه منتسبو الدار عموماً ومركز اللغات من خدمة للوسط الثقافي ولاسيما في ما يتعلق بالمجال الترجمي ونشر اللغات وتعليمها مدعاة فخر لنا )، موضحا ان(الدورات التي يقيمها المركز حالياً ذات فائدة ممتازة للمشاركين فيها وفي الوقت نفسه تقدم خدمة معنوية رائعة للدار التي عانت في مجال النشر بسبب التقشف فبقيت مشاريع الكتب المترجمة التي تقدم بها منتسبو الدار والمترجمون الخارجيون رهينة الادراج الا ان النشاطات الاخرى متواصلة، إذ يستمر اصدار مجلات الدار الثلاث وهي المأمون الناطقة باللغة العربية وكلكامس ش بالانكليزية وبغداد بالفرنسية وجريدة المترجم التي تصدر باللغة العربية وبملحق اجنبي باللغات المعتمدة لدى الدار، فضلاً عن إقامة مركز الترجمة الدورات التطويرية التي تديم الصلة بين دار المأمون والمؤسسات الحكومية الاخرى التي يقبل منتسوها على المشاركة بدوراتنا بشكل كبير إدراكهم اهمية تعلم لغة اجنبية تعد سلاحاً ذات يوم بالاضافة الى الندوات والمحاضرات التي تقيمها الدار في مجال اللغات والترجمة ومجالات ثقافية متنوعة).

وللحديث اكثر عن المركز وظروف عمله كان هذا اللقاء مع مديرة المركز السيدة زينب عبد اللطيف:

{ ما الواجبات الملقاة على المركز؟

– في البداية، اتوجه بالشكرالجزيل الى صحيفتكم الغراء لاجراء هذا التحقيق الصحفي وتسليط الضوء على المركز التدريبي للترجمة التحريرية والفورية واتمنى لها المزيد من التطور والنجاح في عملها. في ما يتعلق بالسؤال ،اود ان اشير أولاً الى بدايات تأسيس هذا المركز التدريبي. جاءت فكرة تأسيسه نظرا لأهمية التدريب في تنمية المواهب وصقلها ولاسيما في مجال الترجمة بشقيها التحريري والفوري لكونها احد جسور الثقافة بين الشعوب والامم. ولما كانت الحاجة ملحة في دار المأمون للترجمة والنشر(احدى تشكيلات وزارة الثقافة) لمثل هذا المركز واهميته، فإن هذه الدار قد عقدت العزم على انشاء مركز العراق للتدريب على الترجمة التحريرية والفورية ليأخذ على عاتقه مهمة تدريب المترجمين في وزارة الثقافة والوزارات الاخرى وتأهيلهم على اسس علمية صحيحة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال عقد دورات تدريبية في مجال الترجمة التحريرية والفورية في اللغات الخمس المعتمدة في الدار وهي (الانكليزية والفرنسية والالمانية والاسبانية والروسية)، بغية تطوير كفاءة الاداء الترجمي للمترجمين العاملين في هذه الوزارات وتطوير قابلياتهم الترجمية، وهذه هي الواجبات الملقاة على مركزنا.

{ ماطبيعة الدورات التي يقيمها المركز؟

– اعتاد المركز منذ تأسيسه الى هذه اللحظة ان يبدأ مطلع كل عام برامجه التدريبية التي تتوزع بين دورات في الترجمة التحريرية والترجمة الفورية، ونحن نحرص على اقامة هذه الدورات خلال السنة الواحدة ضمن فصلين تدريبيين يتضمنان دورات مكثفة في الترجمة والترجمة الفورية تتراوح مدتها بين شهر او شهرين للدورة الواحدة. تنوعت هذه الدورات في مضامينها ومستوياتها فبعضها للمستوى المبتدئ واخرى للمتوسط، وتشمل مواضيع هذه الدورات على المفردات الترجمية واللغوية التي تناقش مواضيع الساعة بالاضافة الى القضايا العامة وبطرق تدريس متنوعة وحديثة في معالجتها للمادة التي يقترحها الاساتذة المحاضرون في المركز. لا تنحصر هذه الدورات على موضوعات اللغة والترجمة فقط، وانما تمتد لتشمل دورات متخصصة في مجال الترجمة القانونية والترجمة في حقل العلاقات الدولية والصحافة والاعلام والسياحة والاثار.

{ هل هناك احصائية بعدد الدورات منذ بداية عمل المركز؟

– اقام المركز منذ تأسيسه دورات وورش عمل تدريبية عديدة في الترجمة والترجمة الفورية. ففي عام 2012 تحققت اربع دورات في الترجمة التحريرية في اللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية. وفي 2013 ارتفع العدد الى عشر دورات.وفي 2014 ازداد عدد الدورات ايضاً ليصل الى 12 دورة تدريبية، وفي 2015 نظمنا 14 دورة تدريبية. ولاتزال دوراتنا التدريبية مستمرة خلال العام الجاري.

{ انطباعكم عن ردود الافعال لدى الدارسين؟ وكيف هو اقبالهم؟

– ردود افعال المتدربين المرشحين للدورات جيدة جدا وهذا ما نلمسه من خلال المقترحات والملاحظات التي يشيرون اليها في ورقة الاستبيان التي يتم توزيعها بين المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية من اجل ان يقف المركز على المؤشرات التي تطور عمله بهدف تقديم افضل خدمة ممكنة. وارى ان هذا الاقبال مرده الى ما تحققه الدورات من فائدة علمية وعملية للمتدربين وتمكنهم من الحصول على معلومات غنية في اللغة والترجمة. وهذا بدوره زاد من اقبال الراغبين في الاشتراك في هذه الدورات التدريبية.

{ ما مدى تعاون المؤسسات الحكومية الاخرى معكم؟

– مثلما تحدثنا سابقا اننا نسعى الى تطوير ملاكات مؤسسات الدولة من العاملين في مجال الترجمة والترجمة الفورية، وهذا هو الهدف الرئيس لعمل المركز ، لكن هناك آلية عمل في مركزنا تتلخص في ان ترشح دوائر الدولة منتسبيها لغرض الانخراط في دوراتنا وذلك وفقا لحاجة تلك المؤسسات لتطوير ملاكاتها في مجال الترجمة ويتم ذلك من خلال المخاطبات الرسمية ، وبعد ذلك يخضع المرشحون الى اختبار في اللغة لغرض تصنيفهم في مستويات تحدد قابلياتهم اللغوية والترجمية. والهدف من ذلك هو تلبية حاجة المؤسسات التي يعمل فيها المرشحون وتطوير مهاراتهم الترجمية وكفاءتهم الى المستوى المطلوب. وبذا يتضح ان مستوى التعاون بيننا وبين المؤسسات الحكومية الاخرى جيد جدا لما فيه من فائدة للطرفين.

{ هل هناك امكانية للتحرك نحو القطاع الخاص لتحقيق موارد ؟

– نعم، هناك اقتراح بالتوجه نحو القطاع الخاص في الاشتراك في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز ليس بهدف تحقيق موارد فحسب، ولكن لتوفير المعلومة اللغوية والترجمية للراغبين في الاشتراك في مثل هذا نوع من الدورات التدريبية وبدوره سيزيد من الاعداد المشاركة في الدورات ليشمل كل من يرغب في تعلم او تطوير قابليته في الترجمة.

{ هل حقق المركز الاهداف التي تأسس من اجلها؟

– الهدف الرئيس الذي تأسس من اجله المركز التدريبي للترجمة هو اقامة دورات تطويرية لمترجمي وزارات الدولة بغية تطوير كفاءة الاداء الترجمي للمترجمين العاملين في هذه الوزارات وتطوير قابليلتهم. وهناك اهداف اخرى يسعى المركز التدريبي الى تحقيقها وهي اقامة علاقات تبادل ثقافي مع جهات ترجمية اخرى من اجل الاطلاع على آخر المستجدات في ميدان الترجمة لاغراض تعليمية وتطويرية.

{ ما هي حدود طموحاتهم لتطوير المركز؟

– الطموحات واسعة، كما ذكرت سابقا فإن مركزنا يسعى الى اقامة علاقات تبادل ثقافي مع جهات ترجمية مناظرة له ليس فقط على المستوى المحلى وانما على المستوى الدولي. وقد حقق المركز دورات متفردة ومتميزة جاءت بمبادرة احد منتسبي الدار وهو المترجم محمد كاظم مجيد (مترجم لغة فرنسية) الذي اسس لفكرة ترجمة الافلام السينمائية والوثائقية بلغات مختلفة، وربما هي التجربة الاولى في العراق وكانت من التجارب الرائعة في المركز، اذ انطلقت في العام 2014 وقد لاقت قبولا كبيرا وتشجيعا من ادارة الدار وحققت نجاحا واضحا من خلال ترجمة العديد من الافلام لعل ابرزها الفلم الوثائقي (ارادة حياة) الذي ترجمه مترجمو الدار الى لغات مختلفة . وفي ضوء هذه التجربة تمنت الدار لو تستحدث وحدة لترجمة الافلام الوثائقية لاستثمار هذه الكفاءة والخبرة التي يتميز بها كادر دار المامون للترجمة والنشر دون غيره. وايضا لابد من الاشارة الى امر مهم هو اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – دائرة البحث والتطوير مركزنا ليكون مركزا لاداء اختبار التوفل(ITP-TOEFL) منذ عام2014، وقد اقمنا دورات تدريبية في هذا المجال للتهيئة لاداء اختبار التوفل، من خلال اعتماد تدريس منهاج لونكمان الامريكي لمنتسبي الوزارة والوزارات الاخرى ولازالت هذه الدورات تعقد الى الان.

{ ما العوائق التي تقف في طريق اهدافكم ؟

– نود ان ننوه هنا بأن المركز بالاضافة الى احتوائه على قاعتين للتدريب واحدة للترجمة التحريرية واخرى للترجمة الفورية، يحتوي ايضا على منظومة انترنت يمكن من خلالها التواصل مع المراكز العالمية الاخرى والاطلاع على تجاربهم في مجال التدريب على الترجمة. وقد كان واحدا من الاهداف الرئيسة للمركز الاصرار على التدريب على هذه المنظومة خاصة وانها تعتمد على اسلوب حديث جدا في التواصل والتدريب على الترجمة على شكل مناظرات مباشرة.وهدفنا تطوير ملاكات الدار بالاضافة الى كوادر مؤسسات الدولة الاخرى المعنية بالترجمة غير ان ظروف التقشف التي تمر بها الدولة حاليا حالت دون تنفيذ هذا البرنامج الذي يتطلب اشتراكاً سنوياً (خط انترنيت مميز نوع فايبر) يترتب على الدار في حال تشغيل هذه المنظومة.

{ السلبيات التي تواجهونها وايضاً ما هي الايجابيات التي اشرتموها خلال عملكم اليومي ؟

– كل الذي اشرت اليه آنفا يدخل في عداد الايجابيات التي يتمتع بها مركزنا والشيء المميز فيه هو ان الاساتذه المحاضرين هم اصلا مترجمون في الدار من حملة الشهادات العليا ومن الذين اكتسبوا خبرة ترجمية من ممارسة عملهم الترجمي طوال سنوات خدمتهم.اما بالنسبة للسلبيات فهي في نظري ليست سلبيات بمعناها الحقيقي بقدر ماهي ملاحظات اتمنى ان تتحقق في المستقبل مثلا زيادة عدد قاعات التدريب وبالتالي سيؤدي الى زيادة عدد الدورات كماً ونوعاً.

{ ماذا عن الكادر العامل في المركز وهل يكفي لسد متطلبات العمل؟

– يتألف كادر المركز التدريبي للترجمة من مترجمين واداريين يعملون بجدية وكفاءة عالية، ولكن يحتاج الى اساتذة محاضرين خارجيين متخصصين في مجال الترجمة ،بالاضافة الى المحاضرين من مترجمي الدار، يمكن الاستعانة بخبراتهم في اقامة الدورات التدريبية مقابل دفع اجور محاضرات، ولكن بسبب حالة التقشف التي يمر بها البلد لا نستطيع استقدام مثل هكذا محاضرين حاليا ونأمل في المستقبل تحقيق ذلك. اما بالنسبة للموظفين الاداريين العاملين في المركز ، فإن مهمتهم تتمثل في توفير مستلزمات الدورات التي نقيمها من كتب وكراريس وايضا تنظيم شؤون المتدربين من حضور وغياب ومباشرة وانفكاك وجميع المخاطبات الرسمية التي تتطلبها تنظيم الدورة التدريبية.

{ هل تفي الأجهزة والمعدات التي يضمها المركز بأداء وظيفته ومهمته؟

– يتكون المركز التدريبي للترجمة من قاعتين، تحتوي الاولى وهي الاكبر مساحة على مختبر الترجمة التحريرية المخصص للتدريب على الترجمة التحريرية ويتألف من 25 كابينة متدرب مع منصة الكترونية وشاشة عرض كبيرة تعرض فيها المادة التعليمية ليتسنى للمتدربين ان يكونوا على تواصل مع المادة بشكل مرئي وسمعي. اما القاعة الثانية فهي قاعة مختبر الترجمة الفورية ومؤلفة من منضدة تدريب متكاملة تحتوي على 8 اجهزة تدريب للمتدربين + جهاز واحد للاستاذ المحاضر وكابينتي مترجم (بوث) وايضا شاشة عرض كبيرة . هذا بالاضافة الى منظومة الانترنيت التي ذكرتها سابقا، ولابد ان اشير هنا الى ان اجهزة المختبر بقاعتيه ذات مواصفات عالية الجودة ومن منشـأ عالمي رصين.

{ هل تشعرين بالمتعة وانت تديرين مركزاً للتدريب على الترجمة؟

– شهدت بداية عام 2011 تأسيس مركز العراق للتدريب على الترجمة التحريرية والفورية بمبادرة من مدير عام دار المامون للترجمة والنشر السابق علاء ابو الحسن العلاق وضمن استعدادات وزارة الثقافة للاحتفاء ببغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، وقد انيطت مسؤولية ادارة المركز التدريبي للترجمة منذ تأسيسه للسيد محمود عبد علي (رئيس مترجمين اقدم ) الموظف في دار المامون الذي وضع المحاور التي تأسست عليها البنى التحتية للمركز التدريبي وخططه الفنية واستمر عمله في المركز التدريبي لغاية نهاية عام 2014، ثم تولينا ادارته الى الآن. لا انكر انه في بداية الامر واجهنا صعوبة في ادارة العمل كوني مترجمة في الدار وهو عملي الرئيس بعيدا عن العمل الاداري، لكن بمساعدة ومساندة المدير السابق للمركز التدريبي (السيد محمود عبد علي لنا بالاضافة الى الكادر الاداري العامل فيه استطعنا ان نتكيف مع اجواء وطبيعة عمل المركز التدريبي في وضع خطة تنظيمية للدورات التدريبية، بالاضافة الى كوني ايضا احد المحاضرين في الدورات التدريبية. نعم اجد متعة في ادارة مثل هكذا مركز فأنا اعده مدرسة لتعليم اللغات والترجمة.

{ هل من كلمة اخيرة؟

– شكري وتقديري الى الخلية الادارية والفنية العاملة في المركز التي اثبتت نجاحها من خلال عملها بتعاون ومحبة، وامتناني وتقديري العالي الى جميع الاساتذة المحاضرين من مترجمي دار المامون، اذ لولا جهودهم العظيمة في اعداد المناهج والقاء المحاضرات، لما استطاع المركز تحقيق الهدف الرئيس لتأسيسه ومواصلة عمله في اقامة دورات تدريبية في الترجمة الانكليزية والفرنسية والالمانية والاسبانية والروسية .