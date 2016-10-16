– October 16, 2016

النزاعات التي تضرب العالم

هل تحققت نظرية مالثوس بشأن الإنفجار السكاني؟ – رحيم احمد قادر

تبدو فرضية او نظرية مالثوس الراهب البروتستانتي الايرلندي تأخذ طريقها للتطبيق من دون خلق نزاعات في العالم.. نظرية مالثوس زيادة السكان بمتوالية هندسية والغذاء بمتوالية عددية تسبب بحصول فجوة بين الغذاء والافراد وهذه الفجوة لا تحل الا بخلق فتن واضطرابات لتقليل عدد الافراد.. مالثوس بروتستانتي المسيحية أيضا فيها طوائف مذهبية في المسيحية بروتستانت وكاثوليك لكن المسيحيين اكثر تعقلا او عقلانية من المسلمين معظم المهاجرين الى الولايات المتحدة من اوربا هم من البروتستانت لان الفاتيكان المهيمن على اوربا كاثوليكي كيف تأخذ نظرية مالثوس طريقها للتطبيق في هذا الكوكب الأحادي العيش بين الكواكب في هذا الكون؟ بالرغم من الرحلات المستمرة لايجاد كوكب اخر صالح للسكن أعلنت ناسا وكالة الفضاء الامريكية اكتشافها كوكبا اخر لكوكبنا لتستعرض بايجاز ماذا يجري على هذا الكوكب من نزاعات مسلحة تستنزف الأموال والرجال.. في المنطقة العربية العراق وسوريا واليمن وليبيا والسعودية ومصر نزاعات مسلحة مع المنتج الجديد للولايات المتحدة الامريكية (داعش) أمريكا دمرت العراق خلال شهر والعراق دولة لا تستطيع القضاء على هذا المخلوق المشوه (داعش) الغريب في هذه النزاعات ما يلفت النظر ويدعوك للتآمل تركيا ضد سوريا لكنها في مكان اخر في سوريا ضد الاكراد في الحسكة عدو عدوي صديقي.. اوربا أوكرانيا في نزاع مع روسيا بايعاز من أمريكا.. بوتين يقول اميركا تحاربنا بالقوة الناعمة او بالنيابة صواريخ الحلف الأطلسي تقترب من الحدود الروسية وكأن الحرب الباردة عادت مرة أخرى أرمينيا – أذربيجان نزاع دام الغريب ان ايران تقف مع أرمينيا ضد أذربيجان روسيا تستخدم قواعد إيرانية في قصف مواقع لداعش في سوريا.. تركيا بقيادة اردوغان سليل سلاطين ال عثمان الذي نجح بالافلات من الانقلاب العسكري الان بدأ يحارب داعش (اصدقاءه) والدليل على ذلك تركيا ذهبت بالدبابات الى قرية (جرابلس) وطردت الدواعش في نفس الوقت أمريكا وافقت وسمحت للاتراك بطرد الاكراد ومن قرية تدعى (منبج) محاذية للحدود التركية كي توقف طموح الاكراد بإعلان دولة كردية انها السياسة والمصالح السياسية زانية كل ليلة في حضن.منطقة أخرى من هذا الكوكب قابلة للاشتعال في اية لحظة الصين – اليابان – كوريا الشمالية – كوريا الجنوبية – تايوان أصابع أمريكا ليست بعيدة عنهم.. جزر متنازع عليها بين الصين واليابان الاخوة الأعداء الكوريتان حرب باردة حرب كلامية حفيد كيم ايل سونك يهدد على الدوام باستخدام الأسلحة النووية وتجاربه الصاروخية المتنوعة مستمرة وبيانات مجلس الامن الدولي (حبر على ورق) بريطانيا زعيمة الاستعمار السابق انسحبت من الاتحاد الأوربي بسبب الهجرة والمهاجرين ولا اعرف كيف ستصمد المستشارة ميركل امام مشاكل المهاجرين والتي بدأت تؤثر على موقعها وعلى حزبها المسيحي..؟ السودان وجنوبها التي أصبحت دولة بداياتها كانت الحملات التبشيرية واغاثة واطعام الجائعين عن طريق المنظمات الإنسانية رافقتها حملات تبشر بالمسيحية وكواقع حال أصبحت مشكلة دينية قاد انفصالها جون قرنق وتنازل البشير عن الجنوب استرضاء لامريكا التخلص من المحاكم الدولية بسبب جرائم الحرب المتهم بها.. السؤال هنا من يقف وراء هذه النزاعات الجبارة ومن يسهم بديمومتها وهل نظرية النمو السكاني الذي بشر به – مالثوس – بدأت تظهر بوادره؟ زيادة السكان ونقصان الموارد وقد يفعلها احد المجانين من الرؤساء الذين بحوزتهم مفاتيح وازرار النووي وبعيد مأساة هيروشيما لا نعرف ماذا سيحصل؟ مصير كوكبنا مظلم..