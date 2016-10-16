– October 16, 2016

نحو حرب شمالية بالكلام – شامل حمدالله

اين العلة في حروب العراق، هل هي عراقية ام متداخلة بين العراق وجيرانه؟

في العام 1961 دخلت حكومة عبدالكريم قاسم بحرب سميت بحركات الشمال، ولست اقصد بالمعنى من العنوان الحرب الا مع تركيا، جارتنا المائية العثمانية قديما الكمالية لاحقا المسندة لرجب طيب حاليا، ثم دخل العراق حربا قيل انه نزاع حدودي! بعدها كانت الانفال ضد الكرد ثم التصفية الداخلية للحراك الشيعي بعد ترتيب ملفات الاحزاب او لنقل بشكل افضل توصيفا وأد مابعد التأسيس الحزبي الشيعي. الكويت والسعودية كانت معهما احتلال وحرب، مثلما لم نكن مع سوريا بافضل منا مع الاردن، غير ان حافظ الاسد لم يكن متعاملا مثل الحسين بن طلال، وايضا جدت بعض مناوشات كلامية بعد 2003 مع الكويت جرى الخلاص منها بسرعة!

في العراق تعاملات سياسية مع الازمات تجعل المتابع بين حيرتين، هل الازمة الخارجية تستحق هذا التصعيد، بحيث لا يمكن ان تتم لنا ملامة من احد لاحقا اننا ربما متشابهون في الاداء عند التصدي للسلطة؟ اقول الا يقال علينا لاحقا اننا لانختلف عن من سبقنا في السلطة من حيث استعدادنا للنزاع؟

الملاحظ ان العراق كان دوما في السابق، كان متفهما لطبيعة علاقته مع تركيا، حتى ان فيصل الثاني كاد يجلس على عرشه شابة تركية لولا ان ستار سبع العبوسي عاجله وخاله عبد الاله برصاص 14 تموز 1958، ربما بسبب ان فيصل وبعيدا عن هوا الشباب وجد من يذكره بالمنابع التي تكتب البقاء للعراق، دجلة و الفرات، ليست القضية مختزلة بملف المياه، بل كذلك لان تركيا تمثل القومية الكبرى ذات الحدود المهمة مع العراق والتي هي كردستان، حيث الاعلى العراقي الكردي يلاقيه الجنوب الكردي التركي.

التجميع الخرائطي للعراق ترك النقاط المرتبكة حية تحت تراب الورق والتاريخ، فالموصل تثير انتباه تركيا ايا كان الرئيس فيها، والكويت تتحفز من ملف الحدود جرى ترسيمه ام لم يجر، وايران لم تفتح بعد مبقات السنوات الثمان وما بها من حقوق. الموصل يحكي بها الكل والكل يريد للقصة ان تكون لون ريشته تترك الاثر، ومن ينفي يتم نفي كلامه ومن يدخل على الخط قد لا يطال الا التهام، لكن تركيا ليست جارا سهل تحويله من مرتاب الى عدو، ليست هذه حكمة وليس من الحكمة البحث عن حل مشكلة اليد العسكري لها بتصريحات على جعجعة البنادق مع روح من الاهازيج تبحث عن نار حرب، فالحرب لن تلد الا مزيدا من الايتام و التهجير. نعم لنعترف ان للاخرين اخطاءهم بحقنا ولنا اخطاء بحق ذاتنا والاخرين، لكن فورات الحديث ان كانت استهلاكا وشجاعة اعلام فذلك يشد الشارع لبضاعة لا تنتج الا عداوة الفكر والتفكير، فعراقيون كثر يعيشون ويدرسون و يلتجأون لتركيا، وان كانت القضية استعداد حرب و طعان فأن وقع المحظور نكون قد ثبتنا اننا نازعنا الكل داخليا وخارجيا ولكن وسط استعداد لذبح الاحتياطي البشري مع ندرة الموارد ليت ان القضية شجاعة علام وحسب، يوازيها مشروع سدود لمواجهة نقص المياه بعد اتفاق على زيادة حصص الماء.