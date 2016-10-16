– October 16, 2016

داعش في الشمال والجنوب – سامي الزبيدي

جريمة سقوط الموصل بيد عصابات داعش الإجرامية وتداعياتها الخطرة على الشعب العراقي بجميع أطيافه وعلى الأمن الوطني سوف لن تمحى من ذاكرة العراقيين لسنين طويلة ليس لأنها جاءت نتيجة خسارة معركة غير متكافئة حسب لكنها جاءت بدون معركة وبدون أن تقاتل القوات المكلفة بالدفاع عن الموصل بسبب خيانة كبرى لبعض السياسيين الفاشلين والقادة العسكريين والأمنيين الفاسدين والفاشلين مثلهم لوطنهم وشعبهم , وهذه الهزيمة المذلة لأربعة فرق عسكرية وقوات أمنية أخرى بأسلحتها الثقيلة ومعداتها الحديثة أمام مئات من الدواعش المسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة مهدت لجرائم متلاحقة أخرى تمثلت في احتلال أجزاء كبيرة من وطننا فقد سقطت محافظة صلاح الدين وأجزاء كبيرة من محافظات ديالى وكركوك والانبار حتى باتت عصابات داعش على أبواب بغداد الشمالية والغربية وتسببت هذه الجريمة الكبرى بنزوح ملايين العراقيين عن مدنهم كما تسببت في جرائم بشعة أخرى ارتكبتها داعش بحق أبناء شعبنا مدنيين وعسكريين كجريمة سبايكر وسجن بادوش والصقلاوية وقتل الايزيديين وسبي نسائهم وقتل المسيحيين وتهجيرهم وتدمير المدن التاريخية وآثار حضارة نينوى العريقة لكن أخطر الجرائم التي ارتكبها داعش تمثلت في عمليات غسيل الدماغ لأبناء المحافظات المحتلة وتجنيدهم والتركيز على الأطفال والشباب وتلقينهم وتعليمهم بل وغرس مبادئ و أفكار وتوجهات داعش التكفيرية والإجرامية البعيدة كل البعد عن مبادئ الدين الإسلامي السمحة في عقولهم يقول أحد منظري الدواعش (إننا نتوجه الى الأطفال والشباب ونسيطر على عقولهم ونضع مبادئنا وأفكارنا وأيدلوجيتنا في رؤوسهم كما يوضع التاج على رأس الملك بحيث لا يمكن انتزاع النتاج عن الرأس إلا بقطع الرأس , تأكيداً على ترسيخ هذه الأفكار) وهنا تكمن خطورة هذا التنظيم التكفيري الإرهابي الإجرامي على أطفال وشباب العراق لان تداعيات هذا العمل لا يكمن التخلص منها بسهولة أو بفترة قصيرة إنها تبقى عالقة في أذهان وعقول الأطفال والشباب لسنين طويلة وتحتاج الى جهود كبيرة وعمل مضني ومتواصل لكي نخلص شبابنا من هذه الأفكار والتوجهات التكفيرية والعدائية والتحريضية ونعيدهم ثانية الى مجتمعهم ومحيطهم الاجتماعي والديني , ولكي ينجح التنظيم في هذه المهمة القذرة فقد عمد الى تغيير مناهج الدراسة لكافة المراحل الدراسية وخصوصاً الدراسة الأولية الابتدائية والمتوسطة وفرض على المجتمع تقاليد وممارسات وسياقات خاصة به ,هؤلاء هم دواعش الشمال والمنطقة الغربية وها هي أفعالهم ومخططاتهم الخبيثة والتي تم نسجها وبلورتها في دوائر المخابرات الأمريكية والصهيونية لغرض تدمير شعبنا وتفكيك نسيجه الاجتماعي وتعميق الصراع الطائفي وتدمير تاريخنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا وتقسيم وطننا .

والشعب العراقي لم يكتوي بنيران دواعش الشمال فقط فهناك دواعش في الجنوب أيضاً لا تقل مهامهم وأفعالهم خطورةً عن دواعش الشمال إنهم دواعش الفساد والسرقة سرقة أموال الشعب ونهب ثروات الوطن وتجويع الشعب وإفقاره وحرمانه من حقوقه في الحياة الحرة الكريمة وحرمانه من أبسط الخدمات التي تقدمها أفقر الدول الأفريقية لشعوبها وهي الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية, دواعش الميليشيات والقتل والاغتيالات والتهجير والإقصاء والتهميش ,دواعش التزوير والتضليل ,دواعش المحاصصة وتقاسم المناصب والمكاسب ,دواعش الطائفية والمحسوبية والمنسوبية ,دواعش الفوضى وتغييب القانون وتسييس القضاء ,دواعش التخلف الخرافات والخزعبلات وتحريف الدين والضحك على البسطاء والسذج باسم الدين والمذهب والشعائر الحسينية المزيفة التي لا تمت الى نهج الحسين (ع) ولا لأهداف ثورته العظيمة بصلة والتي جاءوا بها من خلف الحدود لإيهام البسطاء , ومثلما تصدى شعبنا وقواته المسلحة البطلة والحشد الشعبي لدواعش الشمال والمنطقة الغربية وحرروا محافظاتنا من دنسهم وجرائمهم وأفكارهم التكفيرية الشريرة وقتلوهم شر قتلة سيتصدى أبناء شعبنا بمؤازرة الخيرين والوطنيين والشرفاء من أبناء العشائر العراقية الأصيلة في الجنوب والحريصين على شعبهم ووطنهم ومبادئ دينهم و قيمهم لدواش الفساد والسرقة والجهل ويبعدوهم أولاً عن مناصبهم التي حصلوا عليها بالتزوير والمحاصصة وتقاسم المناصب سابقاً و من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية المقبلة ومن ثم تقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم المستحق جراء مافعلوه بأبناء شعبهم وما ارتكبوه بحقهم من جرائم كبرى وما سرقوه من أموالهم وما سببوه لهم من أذي وألام ومعناة وأمراض وفقر وجوع وتخلف في جميع نواحي الحياة بسبب ظلمهم وجورهم واستخفافهم بأبناء شعبهم ووطنهم .