– October 16, 2016

إجتماع السلطة القضائىة – طارق حرب

المدح والثناء والحمد والاطراء للاجتماع الاول بين فرعي السلطة القضائية اي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا هذا المؤتمر الذي تعقده لاول مرة السلطة القضائية منذ صدور الدستور العراقي سنة 2005 ويعلق على هذا المؤتمر امال كبيرة في ظل تحديات كثيرة خاصة بعد مضي مدة تزيد على السنة من تاريخ اعداد قوانين المدونة القضائية وارسالها الى مجلس النواب وعم تشريعها لحد الان كقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون الادعاء العام وقانون التنظيم القضائي وذلك ان هذه القوانين ستساهم في كيفية العمل القضائي وفي كيفية الوصول الى اعلى درجات العدالة بما تتضمنه الاحكام اذا علمنا ان هذه القوانين والتي يراد احلال قوانين جديدة بدلها صدرت قبل صدور الدستور العراقي وقبل العشرات من السنين كذلك فان قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها 4417 في 26 ايلول 2016 وما تضمنه هذا القانون من مهام وواجبات جديدة على لسلطة القضائية في الوقت الذي تعاني السلطة القضائية من مهام وواجبات كثيرة ملقاة على عاتقها وما يتطلبه قانون العفو من اصدار احكام وتاشير الاف القضايا المشمولة او غير المشمولة بالعفو لا سيما وان الوقت المحدد غير كاف اذا علمنا ان العفو يتوقف اولا على التنازل من المشتكي وعدم الشمول بالعفو السابق وما ترتب على ذلك من اجراءات ادارية كثيرة كذلك فان صدور قانون الاشراف القضائي الجديد قبل شهرين والذي تضمن العديد من الاحكام التي لا تتفق مع قواعد الدستور بما فيها منح اعضاء البرلمان امتيازات قانونية تجاه مجلس القضاء ومسألة تفتيش محكمة التمييز وغير ذلك من الاحكام التي وردت في هذا القانون والتي لا بد من اعادة النظر فيها واتخاذ مجلس القضاء لقرار بشأنها اضافة الى ذلك قانون المحكمة الاتحادية الموجود الان في البرلمان والذي يحاول البعض تحويله الى شكل من اشكال المحاصصة او شكل من اشكال الخروج على احكام الدستور الذي تولى تنظيم قواعد المحكمة بشكل دقيق ومستفيض وغير ذلك من الامور التي ستعرض امام هذه الجلسة المشتركة واننا يمكن ان نقطع من الان بان هذه الجلسة المشتركة الاولى في تاريخ القضاء العراقي ستنسحب بالخير على المسيرة القضائية في بلادنا بما يعزز المفاهيم الجديدة التي اعتمدها الدستور اذا علمنا ان الجميع القوانين القضائية قد صدرت منذ عهد بعيد وان هنالك اشكالات في موافقة احكام هذه القوانين لقواعد الدستور لكن املنا في الخبرة والكفاءة والمعرفة والثقافة والابداع والمكنة والقدرة القضائية والقانونية والتشريعية وغيرها من الفضائل والمناقب والمآثر والشمائل المتوفرة لرجال القضاء عندنا اذا علمنا ان قضاة المحكمة الاتحادية العليا مثلا كثير منهم قد بلغ الكمال او شارف ووصل التمام او قارب بخدمة قضائية تصل الى نصف قرن وكذلك الخبرة المتوفرة لدى اعضاء مجلس القضاء الاعلى من رؤساء محـــــاكم استئناف في الحافظـــــات العراقية واشراف قـــــضائي وادعاء عام وان كنا نامل ان يكون اعضاء محكمة التمييز او رئيس محكمة التمييز ونوابه على الاقل من المشـــــــاركين في هذا المؤتمر . كلنا امل في ان يتدارك المــــــؤتمر ما تلاقيه السلــــــطة القــــضائية من صعوبات ومعاقات نحو ما اسلـــفنا بعضا منها سابقا وخاصة في تشريع البــــرلمان لمدونة القــــوانين القضائية ولكننا في جميع الاحوال على يقين من الجميل والجليل والنبيل الذي تتولاه السلطة القضائية في ظل الدستور والــــقوانين وقديمــا قيل “الناس في نعماء ما عظموا القانون والقضاء” .