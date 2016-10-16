– October 16, 2016

مخاوف مشروعة – مفيد بدر عبدالله

يقول المثل الشعبي العراقي اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته” وأي مصيبة أكبر من أن يحمل الاب نعش ابنه الصغير ليواريه الثرى ويعود لا يحمل معه سوى الذكريات ذكريات تبقى تطارده أعواما وأن نسي بعضها فلن ينسى عبارة “بابا” بكل ما تحمله من دفق للمشاعر . قبل ايام ذهبنا أنا وبعض زملائي لتعزية ومواساة أخينا وزميلنا عبدالله لفقده ولده بعد صراع دام أعواما ضد مرض عضال غادر وهو في ربيعه السابع بكاء أبيه في سرداق العزاء جعلني ارتعش وأدعو الله ان يصبره على فاجعته الاليمة ولم أنس أن أدعو لزملائي الستة المبتلين بإعاقة ابنائهم واخوتهم ست رقم كبير لدائرة صغيرة وما كنت لأعرف بعضهم لولا تقديمهم طلبات إحالة الى المركز المعني بالمعاقين في مركز المدينة بقصد الاستفادة مما وفره قانون أختص برعاية ذوي المعاقين من القائمين على رعايتهم وما زادني إحباطاً ما تحدث لي به أحدهم عن اعداد المتقدمين شكلوا ضغطا كبيرا على لجان الفحص الطبي مما أضطرها لتأجيلهم اشهر يقول زميلي بان الغالبية العظمى من حالات الاعاقة التي شاهدها بين الاطفال دون سن عشر أعوام وهذا يتوافق تماما مع ما تحدثت به مرارا منظمات دولية مستقلة بل وان بعضها تنبأت بهذا بوصفها نتيجة طبيعية للحربين الاخيرتين لما استخدم فيها من اسلحة فتاكة له تأثيرات سمية وبعضها مسرطنة تأثيراته بعيدة الامد قنابل تنضح حقداً وكراهية وإرادة تدمير وقتل والعامل الاخر الذي أضر البصرة التلوث البيئي لا يقل خطرا عن الاول استحواذ وزارة النفط على اراض جديدة- بعضها زراعية- جعل من البصرة تذهب باتجاه التصحر. تلوث المياه وانسياب مياه الصرف الصحي في الانهر الفرعية لشط العرب( المصدر الرئيس لأغلب محطات تصفية المياه الواصلة الى المنازل) ولعل نهر العشار الذي لا يبعد سوى أمتار عن بنايات الحكومة المحلية أحد شواهد الاهمال يستخدمه الباعة مكبا للنفايات. بعد كل هذا لم يعد للتساؤلات والحيرة من معنىً أمر طبيعي أن تزداد الولادات الشاذة . أن الحديث عن سلامة الاطفال يجرنا للحديث عن قصور كبير في ملاحقة ظواهر سلبية كبيرة تمس سلامة الاطفال فمن منا لم يشاهد يوما أكداس الحلويات والعصائر عند باعة الجملة على ارصفة الشوارع في حرارة صيف البصرة اللاهب وكأن عبارة (يحفظ في مكان بارد) خاصة بالمستهلكين وكيف للمشتري أن يميز بين الصالح والطالح؟ ولو قصد أرقى المولات ما الضمانة أن البضاعة لم تمر عبر السلسة التجارية الطويلة بإهمال في بلد كثر فيه الجشع وازدادت حماقات التجار؟ فمن ذا الذي سيكترث لوفاة ابن زميلي أحمد رحمه الله أو فاطمة أبنة زميلي طالب التي تعاني شللا تاما في ليال كثيرة يهيم أبوها تاركاً منزله على غير هدى الى أي مكان توصله قدماه ولا يجد سلوته الا بالبكاء وحيدا في ظلمة الليل . أننا بحاجة لثورة بيئية وصحية جذرية فالكثير لم يعِ وإلى اليوم خطورة العبث بالبيئة فالمسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها المواطن شريك في هذه الفوضى التي نعانيها نحن بحاجة للإعادة صياغة ثقافة بيئية على قدر مساسها بحياة الناس ومستقبل بلادهم البداية من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية لنرسي ثقافة جديدة ورصينة قادرة على مواجهة العابثين وتعريتهم . قبل مغادرتنا مجلس العزاء انتحيت بزميلي عبدالله وسالته هل أن أعاقة المرحوم كانت ولادية؟ قال: أبدا وحتى عامه الرابع كان سليما معافى يلعب كأي طفل صغير لم تفارقه الابتسامة بعدها انتكس سريعا وذبل شيئا فشيئا قال هذا والحيرة تغرغر في حنجرته عبارته زادت من مخاوفي فلنا أطفال صغار نحرص على سلامتهم ولدى مغادرتي دعوت الله أن يدفع عن العراقيين البلاء كما دعوته أن يصبر أمه على هذا الابتلاء فكم عام سيكفيها لتنسى صورته كان الله في عون أم أحمد.